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Как выглядит самый быстрый в мире Audi TT RS британского пенсионера. Видео

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Кирилл Малышев

Спорткар Audi TT RS, который принадлежит 78-летнему жителю Велико­британии, установил рекорд, разогнавшись со 100 до 200 км/ч за 3,2 секунды. Рекорд был зафиксирован на британском аэродроме Дансфолд, пишет портал Carscoops. Предыдущим достиже­нием этой модели было время 3,3 секунды.

  • Рядная «пятёрка» купе форсирована до 1100 л.с. Давление наддува может достигать 4,14 бара.

  • Владелец автомобиля не собирается останав­ливаться на достигнутом. В его планах форсировать двигатель ещё на 200 сил за счёт более произво­дитель­ного турбо­компрессора. Цель — уложиться в разгоне от 100 до 200 км/ч в две секунды.

  • Ныне выпускаемое купе Audi TT RS оснащено 400-сильным мотором и размени­вает первую сотню за 3,7 секунды. Британец дорабаты­вает машину прошлого поколения, в которой в зави­симости от версии и года выпуска с завода было 340–360 сил. Минимальное время разгона у неё — 4,1 секунды.

  • Ранее Audi представила особую серию спорткупе TT, выпущенную в честь 40-летнего юбилея полного привода Quattro. Новинка стоит вдвое дороже стандартной машины — 114 тысяч евро. При этом доработки ограничены декором, а силовую установку не трогали. Весь тираж из 40 машин продадут в Германии.

Будете так же жечь на пенсии?

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