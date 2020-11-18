Как выглядит самый быстрый в мире Audi TT RS британского пенсионера. Видео
Кирилл Малышев
Спорткар Audi TT RS, который принадлежит 78-летнему жителю Великобритании, установил рекорд, разогнавшись со 100 до
Рядная «пятёрка» купе форсирована до 1100 л.с. Давление наддува может достигать 4,14 бара.
Владелец автомобиля не собирается останавливаться на достигнутом. В его планах форсировать двигатель ещё на 200 сил за счёт более производительного турбокомпрессора. Цель — уложиться в разгоне от 100 до
200 км/чв две секунды.
Ныне выпускаемое купе Audi TT RS оснащено 400-сильным мотором и разменивает первую сотню за 3,7 секунды. Британец дорабатывает машину прошлого поколения, в которой в зависимости от версии и года выпуска с завода было 340–360 сил. Минимальное время разгона у неё — 4,1 секунды.
Ранее Audi представила особую серию спорткупе TT, выпущенную в честь 40-летнего юбилея полного привода Quattro. Новинка стоит вдвое дороже стандартной машины — 114 тысяч евро. При этом доработки ограничены декором, а силовую установку не трогали. Весь тираж из 40 машин продадут в Германии.