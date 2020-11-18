Как выглядит самый быстрый в мире Audi TT RS британского пенсионера. Видео

Рядная «пятёрка» купе форсирована до 1100 л.с. Давление наддува может достигать 4,14 бара.



Владелец автомобиля не собирается останав­ливаться на достигнутом. В его планах форсировать двигатель ещё на 200 сил за счёт более произво­дитель­ного турбо­компрессора. Цель — уложиться в разгоне от 100 до 200 км/ч в две секунды.

Ныне выпускаемое купе Audi TT RS оснащено 400-сильным мотором и размени­вает первую сотню за 3,7 секунды. Британец дорабаты­вает машину прошлого поколения, в которой в зави­симости от версии и года выпуска с завода было 340–360 сил. Минимальное время разгона у неё — 4,1 секунды.