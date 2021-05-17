Таинственную Tesla сняли на видео: у неё выдвижной задний спойлер
Кирилл Малышев
В Твиттер-аккаунте Kilowatts опубликована видеозапись с необычным электрокаром Tesla Model S, который тестируют на треке Laguna Seca. На корме машины можно заметить выдвижной спойлер.
BREAKING: Tesla is CURRENTLY attempting lap records in a couple of Model S Plaid (possibly a Plaid+) prototypes at Laguna Seca Raceway!— The Kilowatts (@klwtts) May 14, 2021
They just secured a 1:30:XX (unconfirmed time)
This is a developing story - more photos and videos to follow. pic.twitter.com/BqxPdK4k43
Издание Engadget предполагает, что в кадр попал прототип топовой модификации Model S Plaid или даже более быстрой Model S Plaid +. Получат ли выдвижной спойлер серийные машины, пока неизвестно.
Версия Model S Plaid должна поступить в продажу в конце лета с моторами суммарной мощностью 1020 л.с. Максимальная скорость электрокара составит
320 км/ч,разгон до 60 миль/ч (96 км/ч)будет занимать менее двух секунд. Исполнение Model S Plaid+ окажется ещё более скоростным, но его покажут только в 2022 году. Его характеристики до сих пор держатся в тайне.
На прошлой неделе сообщалось, что Tesla Model S Plaid мог стать быстрейшим серийным автомобилем на дистанции в 402 метра. Информация об этом появилась на одном из канадских ресурсов, посвящённых Теслам, но была быстро удалена. Утверждается, что на одной из калифорнийских трасс Model S Plaid проехала четверть мили за 9,2 секунды. Официальным держателем рекорда времени прохождения четверти мили среди серийных машин сейчас считается Bugatti Chiron Sport (9,4 секунды). Специально построенный для дрэг-рейсинга Dodge Challenger SRT Demon проделывает то же самое за 9,65 секунды на гоночном топливе.