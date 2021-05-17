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Таинственную Tesla сняли на видео: у неё выдвижной задний спойлер

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Кирилл Малышев

В Твиттер-аккаунте Kilowatts опубликована видео­запись с необычным электрокаром Tesla Model S, который тестируют на треке Laguna Seca. На корме машины можно заметить выдвижной спойлер.

  • Издание Engadget предполагает, что в кадр попал прототип топовой моди­фикации Model S Plaid или даже более быстрой Model S Plaid +. Получат ли выдвижной спойлер серийные машины, пока неизвестно.

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  • Версия Model S Plaid должна поступить в продажу в конце лета с моторами суммарной мощностью 1020 л.с. Максимальная скорость электрокара составит 320 км/ч, разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) будет занимать менее двух секунд. Испол­нение Model S Plaid+ окажется ещё более скоростным, но его покажут только в 2022 году. Его характери­стики до сих пор держатся в тайне.

  • На прошлой неделе сообщалось, что Tesla Model S Plaid мог стать быстрейшим серийным авто­мобилем на дистанции в 402 метра. Информация об этом появи­лась на одном из канадских ресурсов, посвящённых Теслам, но была быстро удалена. Утвержда­ется, что на одной из калифор­нийских трасс Model S Plaid проехала четверть мили за 9,2 секунды. Официаль­ным держателем рекорда времени прохож­дения четверти мили среди серийных машин сейчас считается Bugatti Chiron Sport (9,4 секунды). Специально построенный для дрэг-рейсинга Dodge Challenger SRT Demon проделы­вает то же самое за 9,65 секунды на гоночном топливе.

Нужна ли Тесле такая мощность?

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