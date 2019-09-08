Электрокары с самым убойным разгоном

Ведь Илон может ещё круче. Да, дебют серийного четырёх­местного Roadster по славной традиции Tesla случится не раньше 2020 года. Тем не менее динамику спортив­ной новинки уже вовсю обсуждают и беззастен­чиво сравнивают с быстрей­шими машинами планеты. Три мотора на осях будут выдавать 10 000 Нм тяги и бросать «Теслу» к сотне за две секунды! Или за 1,9 — но до 60 миль в час (97 км/ч). Для сравнения: 750-сильный электри­ческий суперкар Mercedes-Benz SLS 2012 года демонстри­ровал «какие-то» 3,9 секунды, медленнее всех в этой подборке.