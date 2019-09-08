Где в России больше всего иномарок

Электрокары с самым убойным разгоном

Подборки

Константин Новацкий

В первых числах сентября марка Porsche предста­вила Taycan — первый для компании электро­мобиль, второй (после Panamera) четырёх­дверный лифтбек и третий (после 918 Spyder и 911 GT2 RS) Porsche, способный ускоряться до сотни за 2,8 секунды. Такая динамика — заслуга электро­моторов, в версии Turbo S выдающих 761 лошадиную силу. Мы решили вспомнить, какие ещё электро­кары — серийные и не очень — могут похвас­тать подобными цифрами, и есть ли кто-то побыстрее Taycan.

Porsche Taycan Turbo S: 2,8 секунды

Porsche Taycan Turbo S
1/3
Porsche Taycan Turbo S

Собственно, сами цифры таковы: 2,8 секунды и 260 кило­метров в час. Всё это — показатели топовой 761-сильной версии (в режиме макси­мальной отдачи) Turbo S, которая прямо сейчас стоит 12,9 млн ₽. Динамика базового 680-сильного Taycan Turbo (само собой, никакой турбины нет, просто имя Turbo теперь стало брендом) скромнее: 3,2 секунды до сотни, но это всё равно быстрее многих настоящих спорткаров.

Tesla Model S: 2,7 секунды

Tesla Model S
1/3
Tesla Model S

Добавим — в версии P100D и с пакетом Ludicrous! Эта спорт-опция для 100-киловаттного лифтбека сокращает разгон до двух с половиной секунд. Результат впечат­ляет: 2,2-тонная махина снимается с места и устремля­ется к 100 км/ч быстрее сумасшед­шего бензинового Hennessey Venom GT. Как тебе такое, Илон... Стоп! Прости, Илон!

Tesla Roadster: 2 секунды

Tesla Roadster
1/3
Tesla Roadster

Ведь Илон может ещё круче. Да, дебют серийного четырёх­местного Roadster по славной традиции Tesla случится не раньше 2020 года. Тем не менее динамику спортив­ной новинки уже вовсю обсуждают и беззастен­чиво сравнивают с быстрей­шими машинами планеты. Три мотора на осях будут выдавать 10 000 Нм тяги и бросать «Теслу» к сотне за две секунды! Или за 1,9 — но до 60 миль в час (97 км/ч). Для сравнения: 750-сильный электри­ческий суперкар Mercedes-Benz SLS 2012 года демонстри­ровал «какие-то» 3,9 секунды, медленнее всех в этой подборке.

Rimac C_Two: 1,97 секунды

Rimac C_Two
1/3
Rimac C_Two

Вторая попытка хорвата Мате Римаца самоутвер­диться на поляне электро­каров вышла круче первой. Карбоновым гипер­каром с активной аэроди­намикой заинтересо­вались Porsche, Hyundai, Jaguar, Aston Martin и Koenigsegg, и во многом — из-за револю­ционного подхода к постройке машины. Четыре электро­мотора C_Two квартетом выдают 1914 лоша­диных сил, а крутящий момент на старте ничуть не хуже «тесловского»: 17 000 Нм! Как итог: заявлен­ный разгон до 60 миль в час — 1,85 секунды, а до 100 км/ч — за 1,97! Kako ti se sviđa, Elon Musk?

Aspark Owl: 1,87 секунды

Aspark Owl
1/3
Aspark Owl

Поскольку цифры стали слишком малы, время пере­ходить от серийных машин к штучным проектам. Таким, как этот Owl от японской компании Aspark. Заявлен­ный разгон до 100 кило­метров в час у 1166-сильного электри­ческого гипер­купе — меньше двух секунд. Однако в ходе прошло­годних тестов удалось получить более интересную цифру в 1,87 с. Её Aspark и будет озвучи­вать клиентам. Оправдает ли это цену в три с лишним миллиона евро — вопрос.

Готовы к сверхбыстрым машинам на батарейках?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение