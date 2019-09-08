Электрокары с самым убойным разгоном
Константин Новацкий
В первых числах сентября марка Porsche представила Taycan — первый для компании электромобиль, второй (после Panamera) четырёхдверный лифтбек и третий (после 918 Spyder и 911 GT2 RS) Porsche, способный ускоряться до сотни за 2,8 секунды. Такая динамика — заслуга электромоторов, в версии Turbo S выдающих 761 лошадиную силу. Мы решили вспомнить, какие ещё электрокары — серийные и не очень — могут похвастать подобными цифрами, и есть ли кто-то побыстрее Taycan.
Porsche Taycan Turbo S: 2,8 секунды
Собственно, сами цифры таковы: 2,8 секунды и 260 километров в час. Всё это — показатели топовой 761-сильной версии (в режиме максимальной отдачи) Turbo S, которая прямо сейчас стоит
Tesla Model S: 2,7 секунды
Добавим — в версии P100D и с пакетом Ludicrous! Эта спорт-опция для 100-киловаттного лифтбека сокращает разгон до двух с половиной секунд. Результат впечатляет: 2,2-тонная махина снимается с места и устремляется к
Tesla Roadster: 2 секунды
Ведь Илон может ещё круче. Да, дебют серийного четырёхместного Roadster по славной традиции Tesla случится не раньше 2020 года. Тем не менее динамику спортивной новинки уже вовсю обсуждают и беззастенчиво сравнивают с быстрейшими машинами планеты. Три мотора на осях будут выдавать
Rimac C_Two: 1,97 секунды
Вторая попытка хорвата Мате Римаца самоутвердиться на поляне электрокаров вышла круче первой. Карбоновым гиперкаром с активной аэродинамикой заинтересовались Porsche, Hyundai, Jaguar, Aston Martin и Koenigsegg, и во многом — из-за революционного подхода к постройке машины. Четыре электромотора
Aspark Owl: 1,87 секунды
Поскольку цифры стали слишком малы, время переходить от серийных машин к штучным проектам. Таким, как этот Owl от японской компании Aspark. Заявленный разгон до 100 километров в час у 1166-сильного электрического гиперкупе — меньше двух секунд. Однако в ходе прошлогодних тестов удалось получить более интересную цифру в 1,87 с. Её Aspark и будет озвучивать клиентам. Оправдает ли это цену в три с лишним миллиона евро — вопрос.