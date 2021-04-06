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Самый быстрый в мире спорткар Porsche 928 пустят с молотка

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Mecum в мае будет выставлен на торги уникальный экземпляр Porsche 928. С конвейера он сошёл ещё в 1978 году, но благодаря последующим доработкам стал самым быстрым представи­телем этой модели в мире. Его максимальная скорость превышает 375 км/ч, но на какую сумму рассчитывают аукционисты, не уточняется.

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  • Большая часть доработок, которым подвергся Porsche 928, осуществ­лена фирмой 928 Motorsports. Там он получил, к примеру, альтер­нативный силовой агрегат — восьми­цилиндровый мотор от Porsche, чей объём доведён до 6,54 литра, в паре с шестиступен­чатой «механикой» Tremec с дифферен­циалом Getrag и тройным сцеплением.

  • Мотор снабдили альтернативной системой впуска, другими клапанами и колен­валами, собственным блоком управления, альтер­нативным выхлопом и нагнетате­лем Vortech. В итоге двигатель развивает 1114 л.с. и 1296 Нм крутящего момента.

  • Полностью переработана подвеска: её конструкция включает, к примеру, сдвоенные регулируемые аморти­заторы, а также пружины и стабили­заторы поперечной устойчи­вости от 928 Motorsports. На кованые 18-дюймовые колёсные диски установлена спортивная резина Hoosier.

  • Часть кузовных деталей сделана съёмной, а капот, передний бампер и крылья представляют собой один элемент. В салон купе вмонтиро­ваны каркас безопас­ности, система пожаро­тушения и 80-литровый пожаро­безопасный топливный бак. Снаряжённая масса спорткара — менее 1300 килограммов.

  • На счету этого Porsche 928 — мировой рекорд скорости в своём классе, установ­ленный на полигоне TRC. В прошлом году спорткар разогнали там до 377 км/ч. Кроме того, в 2009 году этот Porsche стал самым быстрым моноприводным автомо­билем на «гонке в облака» на горе Пайкс Пик, а в 2011-м оказался быстрее всех аналогичных моделей на озере Бонневилль.

  • У купе есть собственное имя — The Meg. Назван спорткар в честь мегалодона, самой крупной доисторической акулы.

  • В феврале нынешнего года на аукционе RM Sotheby's был продан за 1 113 125 евро редчайший суперкар Isdera Commendatore 112i. В кон­струкции его шасси использо­вались компоненты модели Porsche 928.

Как считаете, это всё ещё Porsche или уже нет?

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