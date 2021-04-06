Самый быстрый в мире спорткар Porsche 928 пустят с молотка

Большая часть доработок, которым подвергся Porsche 928, осуществ­лена фирмой 928 Motorsports. Там он получил, к примеру, альтер­нативный силовой агрегат — восьми­цилиндровый мотор от Porsche, чей объём доведён до 6,54 литра, в паре с шестиступен­чатой «механикой» Tremec с дифферен­циалом Getrag и тройным сцеплением.

Мотор снабдили альтернативной системой впуска, другими клапанами и колен­валами, собственным блоком управления, альтер­нативным выхлопом и нагнетате­лем Vortech. В итоге двигатель развивает 1114 л.с. и 1296 Нм крутящего момента.

Полностью переработана подвеска: её конструкция включает, к примеру, сдвоенные регулируемые аморти­заторы, а также пружины и стабили­заторы поперечной устойчи­вости от 928 Motorsports. На кованые 18-дюймовые колёсные диски установлена спортивная резина Hoosier.

Часть кузовных деталей сделана съёмной, а капот, передний бампер и крылья представляют собой один элемент. В салон купе вмонтиро­ваны каркас безопас­ности, система пожаро­тушения и 80-литровый пожаро­безопасный топливный бак. Снаряжённая масса спорткара — менее 1300 килограммов.

На счету этого Porsche 928 — мировой рекорд скорости в своём классе, установ­ленный на полигоне TRC. В прошлом году спорткар разогнали там до 377 км/ч. Кроме того, в 2009 году этот Porsche стал самым быстрым моноприводным автомо­билем на «гонке в облака» на горе Пайкс Пик, а в 2011-м оказался быстрее всех аналогичных моделей на озере Бонневилль.

У купе есть собственное имя — The Meg. Назван спорткар в честь мегалодона, самой крупной доисторической акулы.