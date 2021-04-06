Самый быстрый в мире спорткар Porsche 928 пустят с молотка
Дмитрий Елизаров
На аукционе Mecum в мае будет выставлен на торги уникальный экземпляр Porsche 928. С конвейера он сошёл ещё в 1978 году, но благодаря последующим доработкам стал самым быстрым представителем этой модели в мире. Его максимальная скорость превышает
Большая часть доработок, которым подвергся Porsche 928, осуществлена фирмой 928 Motorsports. Там он получил, к примеру, альтернативный силовой агрегат — восьмицилиндровый мотор от Porsche, чей объём доведён до 6,54 литра, в паре с шестиступенчатой «механикой» Tremec с дифференциалом Getrag и тройным сцеплением.
Мотор снабдили альтернативной системой впуска, другими клапанами и коленвалами, собственным блоком управления, альтернативным выхлопом и нагнетателем Vortech. В итоге двигатель развивает 1114 л.с. и 1296 Нм крутящего момента.
Полностью переработана подвеска: её конструкция включает, к примеру, сдвоенные регулируемые амортизаторы, а также пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости от 928 Motorsports. На кованые 18-дюймовые колёсные диски установлена спортивная резина Hoosier.
Часть кузовных деталей сделана съёмной, а капот, передний бампер и крылья представляют собой один элемент. В салон купе вмонтированы каркас безопасности, система пожаротушения и 80-литровый пожаробезопасный топливный бак. Снаряжённая масса спорткара — менее 1300 килограммов.
На счету этого Porsche 928 — мировой рекорд скорости в своём классе, установленный на полигоне TRC. В прошлом году спорткар разогнали там до
377 км/ч.Кроме того, в 2009 году этот Porsche стал самым быстрым моноприводным автомобилем на «гонке в облака» на горе Пайкс Пик, а в 2011-моказался быстрее всех аналогичных моделей на озере Бонневилль.
У купе есть собственное имя — The Meg. Назван спорткар в честь мегалодона, самой крупной доисторической акулы.
В феврале нынешнего года на аукционе RM Sotheby's был продан за
1 113 125евро редчайший суперкар Isdera Commendatore 112i. В конструкции его шасси использовались компоненты модели Porsche 928.