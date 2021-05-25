Так выглядит самый быстрый дрэг в истории: 402 метра за 3,22 секунды
Кирилл Малышев
YouTube-канал Crazy Speed опубликовал ценное для фанатов дрэг-рейсинга видео. На нём запечатлено старое, но до сих пор непревзойдённое достижение — прохождение отрезка в четверть мили (402 метра) за 3,22 секунды.
Его записал на свой счёт гонщик Сэмми Миллер на треке Зандвоорт в Нидерландах. Для этого ему потребовался болид мощностью 28 000 лошадиных сил. За 402 метра он набрал 402
мили/ч (647 км/ч).
Как пишет Motor1, остаётся неизвестным, почему время не было официально зарегистрировано. Тем не менее Миллер является действующим рекордсменом. Чуть худший его результат – 3,58 секунды – стал рекордом в 1984 году и до сих пор не побит.
Издание отмечает, что серийные суперкары сегодня достигли возможностей выезжать в разгоне до
100 км/чиз трёх секунд. Однако показать на четверти мили меньше 10 секунд для товарного автомобиля – задача практически нереализуемая.
Ранее один из самых известных британских мотогонщиков и телеведущий Гай Мартин заявил о намерении побить мировой рекорд скорости для двухколёсного транспорта. Для этого он строит необычный «мотоцикл» с двигателем Rolls-Royce на 1200 сил. Заезды состоятся на одном из высохших солёных озёр в Боливии. Пилот собирается разогнаться как минимум до
645 км/ч.