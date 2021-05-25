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Так выглядит самый быстрый дрэг в истории: 402 метра за 3,22 секунды

Новости

Кирилл Малышев

YouTube-канал Crazy Speed опубликовал ценное для фанатов дрэг-рейсинга видео. На нём запечатлено старое, но до сих пор непре­взойдённое достиже­ние — прохожде­ние отрезка в четверть мили (402 метра) за 3,22 секунды.

  • Его записал на свой счёт гонщик Сэмми Миллер на треке Занд­воорт в Нидер­ландах. Для этого ему потребо­вался болид мощностью 28 000 лошадиных сил. За 402 метра он набрал 402 мили/ч (647 км/ч).

  • Как пишет Motor1, остаётся неизвестным, почему время не было официально зарегистри­ровано. Тем не менее Миллер является действующим рекордс­меном. Чуть худший его результат – 3,58 секунды – стал рекордом в 1984 году и до сих пор не побит.

  • Издание отмечает, что серийные суперкары сегодня достигли возмож­ностей выезжать в разгоне до 100 км/ч из трёх секунд. Однако показать на четверти мили меньше 10 секунд для товарного авто­мобиля – задача практически нереали­зуемая.

  • Ранее один из самых известных британских мотогонщиков и телеведущий Гай Мартин заявил о намерении побить мировой рекорд скорости для двух­колёсного транспорта. Для этого он строит необычный «мотоцикл» с двигателем Rolls-Royce на 1200 сил. Заезды состоятся на одном из высохших солёных озёр в Боливии. Пилот собирается разогнаться как минимум до 645 км/ч.

Вам сколько секунд до сотни достаточно?

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