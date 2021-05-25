Так выглядит самый быстрый дрэг в истории: 402 метра за 3,22 секунды

Его записал на свой счёт гонщик Сэмми Миллер на треке Занд­воорт в Нидер­ландах. Для этого ему потребо­вался болид мощностью 28 000 лошадиных сил. За 402 метра он набрал 402 мили/ч (647 км/ч).

Как пишет Motor1, остаётся неизвестным, почему время не было официально зарегистри­ровано. Тем не менее Миллер является действующим рекордс­меном. Чуть худший его результат – 3,58 секунды – стал рекордом в 1984 году и до сих пор не побит.

Издание отмечает, что серийные суперкары сегодня достигли возмож­ностей выезжать в разгоне до 100 км/ч из трёх секунд. Однако показать на четверти мили меньше 10 секунд для товарного авто­мобиля – задача практически нереали­зуемая.