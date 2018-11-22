Mercedes-AMG GLC 63 S стал быстрейшим кроссовером Нюрбургринга
Спортивное подразделение Mercedes-AMG опубликовало запись рекордного круга кроссовера Mercedes-AMG GLC 63 S. Под управлением инженера компании Маркуса Хофбауэра автомобиль с первой попытки проехал трассу за 7 минут 49.369 секунды.
Mercedes-AMG GLC 63 S оснащается бензиновым двигателем 4.0 V8 мощностью 510 л.с. (700 Н·м) и девятиступенчатым автоматом.
До сотни модель разгоняется за 3,8 секунды и максималка ограничена электроникой на 250 км/ч, но на рекордном автомобиле стояла опция AMG Driver’s Package, которая увеличивает максимальную скорость до 280 км/ч.
Предыдущий рекорд «Северной петли» для серийных кроссоверов принадлежал 510-сильному Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio – он проехал 20,8-километровую трассу за 7 минут 51,7 секунды.