Ford GT из золота выставлен на продажу

Mercedes-AMG GLC 63 S стал быстрейшим кроссовером Нюрбургринга

Новости
With an officially measured and notarized lap time of 7:49:369, the Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ is now the fastest series-production SUV on the legendary Nürburgring Nordschleife! In autumnal track conditions, Mercedes-AMG Development Engineer Markus Hofbauer outperformed the previous record time from a competitor at the first attempt. [Fuel consumption combined: 11.9 l /100km | CO2 emissions combined: 267 g/km | http://amg4.me/Efficiency-Statement] #GLC #Record #Nürburgring

Спортивное подразделение Mercedes-AMG опубликовало запись рекордного круга кроссовера Mercedes-AMG GLC 63 S. Под управлением инженера компании Маркуса Хофбауэра автомобиль с первой попытки проехал трассу за 7 минут 49.369 секунды.

  • Mercedes-AMG GLC 63 S оснащается бензиновым двигателем 4.0 V8 мощностью 510 л.с. (700 Н·м) и девятиступенчатым автоматом.

  • До сотни модель разгоняется за 3,8 секунды и максималка ограничена электроникой на 250 км/ч, но на рекордном автомобиле стояла опция AMG Driver’s Package, которая увеличивает максимальную скорость до 280 км/ч.

Предыдущий рекорд «Северной петли» для серийных кроссоверов принадлежал 510-сильному Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio – он проехал 20,8-километровую трассу за 7 минут 51,7 секунды.

Как долго продержится этот рекорд?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение