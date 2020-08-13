Компания Hyundai показала «горячую» Elantra N Line на «механике»

Тюнеры сделали Гелик таким же быстрым, как Ferrari Enzo

Новости

Борис Закиров

Немецкое тюнинг-ателье Posaidon, занимающееся доработкой автомобилей Mercedes-Benz, прокачало внедорожник AMG G 63 нового поколения. После этого его динамика сравнялась с показателями суперкаров.

  • Стандартный G 63 с твинтурбо V8 выдаёт 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. В Posaidon отдачу довели до 940 сил и 1278 Нм, благодаря чему разгон до сотни уменьшился до 3,6 секунды (как у суперкара Ferrari Enzo), а максимальную скорость ограничили 280 км/ч.

1/15

  • Инженеры ателье заменили стандартные турбины на пару большего размера, поставили новую выхлопную систему, а также перенастроили системы впуска и охлаждения. В багажнике G 63 установили дополнительный бак для впрыска воды и метанола. Наконец, модель получила новую прошивку управляющей электроники.

  • Внешне доработанный G-класс отличается от обычного капотом с двумя воздухозаборниками, дополнительными элементами освещения на крыше, новыми патрубками выхлопной системы и небольшим антикрылом. За стандартными колёсными дисками видны увеличенные карбон-керамические тормозные диски.

  • В России Mercedes-AMG G 63 последнего поколения продаётся с 2018 года. Цены начинаются с 16,9 миллиона рублей. Разгон до сотни занимает у модели 4,5 секунды, максимальная скорость ограничена 220 км/ч (опционально предусмотрено увеличение до 240 км/ч).

Нужна Гелику такая мощность?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение