Тюнеры сделали Гелик таким же быстрым, как Ferrari Enzo
Борис Закиров
Немецкое тюнинг-ателье Posaidon, занимающееся доработкой автомобилей Mercedes-Benz, прокачало внедорожник AMG G 63 нового поколения. После этого его динамика сравнялась с показателями суперкаров.
Стандартный G 63 с твинтурбо V8 выдаёт 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. В Posaidon отдачу довели до 940 сил и 1278 Нм, благодаря чему разгон до сотни уменьшился до 3,6 секунды (как у суперкара Ferrari Enzo), а максимальную скорость ограничили 280 км/ч.
Инженеры ателье заменили стандартные турбины на пару большего размера, поставили новую выхлопную систему, а также перенастроили системы впуска и охлаждения. В багажнике G 63 установили дополнительный бак для впрыска воды и метанола. Наконец, модель получила новую прошивку управляющей электроники.
Внешне доработанный G-класс отличается от обычного капотом с двумя воздухозаборниками, дополнительными элементами освещения на крыше, новыми патрубками выхлопной системы и небольшим антикрылом. За стандартными колёсными дисками видны увеличенные карбон-керамические тормозные диски.
В России Mercedes-AMG G 63 последнего поколения продаётся с 2018 года. Цены начинаются с 16,9 миллиона рублей. Разгон до сотни занимает у модели 4,5 секунды, максимальная скорость ограничена 220 км/ч (опционально предусмотрено увеличение до 240 км/ч).