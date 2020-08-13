Тюнеры сделали Гелик таким же быстрым, как Ferrari Enzo

Стандартный G 63 с твинтурбо V8 выдаёт 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. В Posaidon отдачу довели до 940 сил и 1278 Нм, благодаря чему разгон до сотни уменьшился до 3,6 секунды (как у суперкара Ferrari Enzo), а максимальную скорость ограничили 280 км/ч.