Спрос на автомобили во всём мире вырос на 78%

Один из самых быстрых микрокаров в мире уйдёт с молотка за 12 миллионов рублей

Новости

Дмитрий Елизаров

На аукционе RM Sotheby's, который пройдёт 22 мая во Флориде, выставят на продажу редкий микрокар FMR TG 500 Tiger. Он построен на базе знаменитого «кабинен­роллера» марки Messerschmitt, но благодаря новому мотору куда быстрее: «Тигр» способен разогнаться до 125 км/ч. Ожидаемая цена продажи — до 165 тысяч долларов (12,16 миллиона рублей).

1/8

  • Компания Messerschmitt перешла на производство мало­бюджетного легкового транспорта после Второй мировой войны, и их необычный KR (Kabinenroller) со временем получил широкое распро­странение. Но к концу 50-х авто­мобильный филиал компании перешёл под контроль немецких властей, и выпуск мото­колясок продолжился под эгидой компании Fahrzeug und Maschinebau GmbH Regensburg (FMR).

  • Модель Tiger получила четыре колеса вместо трёх, усиленные рычаги подвески, более мощные тормоза и крупный двигатель объёмом 494 кубических санти­метра вместо 200 на Messerschmitt KR200. Мотор развивал 20,5 л.с. и ускорял мотоколяску до 100 км/ч за 28 секунд, но максимальная скорость «Тигра» оказалась заметно выше, чем у исходной модели. Продавцы называют его одним из самых быстрых авто­мобиль­чиков этого класса на планете.

  • По данным аукционного дома, всего было собрано 320 экзем­пляров Tiger, а до наших дней дожило около полутора сотен. Этим, а также хорошим состоянием выстав­ленного на продажу микрокара (экземпляр 1958 года полностью функци­онален) и объясняются столь высокие ожидания продавцов.

  • Между тем сам Kabinenroller сейчас благодаря фирме Messerschmitt Werke переживает период возрождения. Фирма собирает трёх­колёсники по прежнему рецепту, но из современных материалов и оснащает бензиновым либо электрическим мотором на выбор.

12 миллионов за такое — нормально?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение