Один из самых быстрых микрокаров в мире уйдёт с молотка за 12 миллионов рублей

Компания Messerschmitt перешла на производство мало­бюджетного легкового транспорта после Второй мировой войны, и их необычный KR (Kabinenroller) со временем получил широкое распро­странение. Но к концу 50-х авто­мобильный филиал компании перешёл под контроль немецких властей, и выпуск мото­колясок продолжился под эгидой компании Fahrzeug und Maschinebau GmbH Regensburg (FMR).

Модель Tiger получила четыре колеса вместо трёх, усиленные рычаги подвески, более мощные тормоза и крупный двигатель объёмом 494 кубических санти­метра вместо 200 на Messerschmitt KR200. Мотор развивал 20,5 л.с. и ускорял мотоколяску до 100 км/ч за 28 секунд, но максимальная скорость «Тигра» оказалась заметно выше, чем у исходной модели. Продавцы называют его одним из самых быстрых авто­мобиль­чиков этого класса на планете.

По данным аукционного дома, всего было собрано 320 экзем­пляров Tiger, а до наших дней дожило около полутора сотен. Этим, а также хорошим состоянием выстав­ленного на продажу микрокара (экземпляр 1958 года полностью функци­онален) и объясняются столь высокие ожидания продавцов.