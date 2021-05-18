Один из самых быстрых микрокаров в мире уйдёт с молотка за 12 миллионов рублей
Дмитрий Елизаров
На аукционе RM Sotheby's, который пройдёт 22 мая во Флориде, выставят на продажу редкий микрокар FMR TG 500 Tiger. Он построен на базе знаменитого «кабиненроллера» марки Messerschmitt, но благодаря новому мотору куда быстрее: «Тигр» способен разогнаться до
Компания Messerschmitt перешла на производство малобюджетного легкового транспорта после Второй мировой войны, и их необычный KR (Kabinenroller) со временем получил широкое распространение. Но к концу
50-хавтомобильный филиал компании перешёл под контроль немецких властей, и выпуск мотоколясок продолжился под эгидой компании Fahrzeug und Maschinebau GmbH Regensburg (FMR).
Модель Tiger получила четыре колеса вместо трёх, усиленные рычаги подвески, более мощные тормоза и крупный двигатель объёмом 494 кубических сантиметра вместо 200 на Messerschmitt KR200. Мотор развивал 20,5 л.с. и ускорял мотоколяску до
100 км/чза 28 секунд, но максимальная скорость «Тигра» оказалась заметно выше, чем у исходной модели. Продавцы называют его одним из самых быстрых автомобильчиков этого класса на планете.
По данным аукционного дома, всего было собрано 320 экземпляров Tiger, а до наших дней дожило около полутора сотен. Этим, а также хорошим состоянием выставленного на продажу микрокара (экземпляр 1958 года полностью функционален) и объясняются столь высокие ожидания продавцов.
Между тем сам Kabinenroller сейчас благодаря фирме Messerschmitt Werke переживает период возрождения. Фирма собирает трёхколёсники по прежнему рецепту, но из современных материалов и оснащает бензиновым либо электрическим мотором на выбор.