Пикап Ford Truck с дизельным мотором побил рекорд скорости на трассе Пайкс Пик
Кирилл Малышев
Скотт Бёрдселл на модифицированном пикапе Ford F1 1949 года выпуска установил рекорд по скоростному въезду на холм Пайкс Пик для дизельных машин. Его время — 11 минут 24,065 секунды. Об этом сообщает The Drive.
Американский ретропикап заметно превзошёл достижение прежнего дизельного рекордсмена — Mercedes-Benz C300D 4Matic — на 13 c небольшим секунд. И более чем на минуту опередил гоночный тягач Freightliner с 2400 силами под капотом.
Точные характеристики мотора Cummins команда держит в секрете. Известно, что с 6,7 литра рабочего объёма, наддутых турбиной Garrett, сняли порядка 1400 «лошадей». На автомобиль установлены широкие слики Toyo R888R. Привод — задний.
Холм Пайкс Пик достигает высоты 4300 метров над уровнем моря. Но гонщикам мешает не только разреженный воздух, затрудняющий работу двигателя. На неполные 20 километров приходится 156 поворотов, и во второй половине дистанции часто перегреваются тормоза. Пилот Форда пожаловался на эту проблему к концу гонки. И всё же он достиг рекорда.