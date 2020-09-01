Пикап Ford Truck с дизельным мотором побил рекорд скорости на трассе Пайкс Пик

Американский ретропикап заметно превзошёл достиже­ние прежнего дизельного рекордс­мена — Mercedes-Benz C300D 4Matic — на 13 c небольшим секунд. И более чем на минуту опередил гоночный тягач Freightliner с 2400 силами под капотом.

Холм Пайкс Пик достигает высоты 4300 метров над уровнем моря. Но гонщикам мешает не только разреженный воздух, затрудняющий работу двигателя. На неполные 20 кило­метров приходится 156 поворотов, и во второй половине дистанции часто пере­греваются тормоза. Пилот Форда пожаловался на эту проблему к концу гонки. И всё же он достиг рекорда.