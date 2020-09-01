На продажу выставили cреднемоторный хот-хэтч Honda Civic

Пикап Ford Truck с дизельным мотором побил рекорд скорости на трассе Пайкс Пик

Новости

Кирилл Малышев

Скотт Бёрдселл на модифицированном пикапе Ford F1 1949 года выпуска установил рекорд по скоростному въезду на холм Пайкс Пик для дизельных машин. Его время — 11 минут 24,065 секунды. Об этом сообщает The Drive.

1/6

  • Американский ретропикап заметно превзошёл достиже­ние прежнего дизельного рекордс­мена — Mercedes-Benz C300D 4Matic — на 13 c небольшим секунд. И более чем на минуту опередил гоночный тягач Freightliner с 2400 силами под капотом.

  • Точные характеристики мотора Cummins команда держит в секрете. Известно, что с 6,7 литра рабочего объёма, наддутых турбиной Garrett, сняли порядка 1400 «лошадей». На автомобиль установ­лены широкие слики Toyo R888R. Привод — задний.

  • Холм Пайкс Пик достигает высоты 4300 метров над уровнем моря. Но гонщикам мешает не только разреженный воздух, затрудняющий работу двигателя. На неполные 20 кило­метров приходится 156 поворотов, и во второй половине дистанции часто пере­греваются тормоза. Пилот Форда пожаловался на эту проблему к концу гонки. И всё же он достиг рекорда.

Дизельный гоночный грузовик – это...

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение