Быстрейший заводской Chevrolet Camaro с вилли-баром пустят с молотка
Артём Шахнович
На аукционе Mecum будет продан Chevrolet COPO Camaro с 580-сильным компрессорным двигателем V8. Спорткар способен проезжать четверть мили за 8,5 секунды. Расчётная аукционная стоимость не сообщается.
Модель COPO Camaro была разработана для участия в дрэг-гонках и выпущена тиражом в 69 экземпляров. Автомобиль, который уйдёт с молотка, оснащён восьмицилиндровым агрегатом объёмом 5,7 литра с механическим нагнетателем Magnuson. Отдача его меньше, чем у топовых дорожных масл-каров с моторами V8, но при этом COPO способен проезжать 1/4 мили за 8,5 секунды. Для сравнения: гражданское купе Camaro ZL1 2020 года с 650-сильным компрессорным мотором V8 проходит дистанцию за 11,4 секунды.
Также COPO Camaro комплектовался двумя другими двигателями General Motors, разработанными для гоночной техники, — безнаддувным 4,9-литровым V8 мощностью 360 л.с. и 470-сильным агрегатом объёмом 7,0 литра.
Гоночное купе также отличается балкой заднего моста против независимой подвески у дорожных машин и трёхступенчатой автоматической коробкой передач GM TH400. В оснащение входят капот с большим воздухозаборником, шины слики и вилли-бар — специальная тележка под задним бампером, препятствующая опрокидыванию при интенсивном ускорении.
Экземпляр, который выставят на аукционе, также интересен цветом. Это единственный COPO Camaro оранжевого цвета Hugger Orange из ограниченной партии.
Аббревиатура COPO расшифровывается как Central Office Production Order и означает фирменную систему специальных заказов, позволившую в 1969 году выпустить лимитированное дрэговое купе Camaro ZL1 с 7,0-литровым алюминиевым двигателем мощностью около 430 л.с. и другими отличиями от серийного масл-кара.
В 2011 году Chevrolet представила новую версию COPO Camaro, а в
2018-мпоказала дрэговую модификацию, посвящённую полувековому юбилею оригинального ZL1, которая и будет продана на Mecum.