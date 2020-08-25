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Быстрейший заводской Chevrolet Camaro с вилли-баром пустят с молотка

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Артём Шахнович

На аукционе Mecum будет продан Chevrolet COPO Camaro с 580-сильным компрес­сорным двигателем V8. Спорткар способен проезжать четверть мили за 8,5 секунды. Расчётная аукционная стоимость не сообщается.

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  • Модель COPO Camaro была разработана для участия в дрэг-гонках и выпущена тиражом в 69 экзем­пляров. Автомобиль, который уйдёт с молотка, оснащён восьми­цилиндровым агрегатом объёмом 5,7 литра с механическим нагнета­телем Magnuson. Отдача его меньше, чем у топовых дорожных масл-каров с моторами V8, но при этом COPO способен проезжать 1/4 мили за 8,5 секунды. Для сравнения: гражданское купе Camaro ZL1 2020 года с 650-сильным компрес­сорным мотором V8 проходит дистанцию за 11,4 секунды.

  • Также COPO Camaro комплектовался двумя другими двигателями General Motors, разра­ботанными для гоночной техники, — безнаддувным 4,9-литровым V8 мощностью 360 л.с. и 470-сильным агрегатом объёмом 7,0 литра.

  • Гоночное купе также отличается балкой заднего моста против незави­симой подвески у дорожных машин и трёхступен­чатой автомати­ческой коробкой передач GM TH400. В оснащение входят капот с большим воздухо­заборником, шины слики и вилли-бар — специальная тележка под задним бампером, препят­ствующая опрокиды­ванию при интенсивном ускорении.

  • Экземпляр, который выставят на аукционе, также интересен цветом. Это един­ственный COPO Camaro оранжевого цвета Hugger Orange из ограни­ченной партии.

  • Аббревиатура COPO расшифровы­вается как Central Office Production Order и означает фирменную систему специальных заказов, позволившую в 1969 году выпустить лимити­рованное дрэговое купе Camaro ZL1 с 7,0-литровым алюминиевым двигателем мощностью около 430 л.с. и другими отличиями от серийного масл-кара.

  • В 2011 году Chevrolet представила новую версию COPO Camaro, а в 2018-м показала дрэговую моди­фикацию, посвящённую полувековому юбилею ориги­нального ZL1, которая и будет продана на Mecum.

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