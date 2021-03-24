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3,6 секунды до «сотни»: представлен самый динамичный Bentley в истории

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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley рассекретила «хардкорную» моди­фикацию купе Continental GT, которая получила традици­онное наимено­вание Speed. Купе стало мощнее, манёвреннее и эффектнее: произво­дитель называет новинку самой динамичной дорожной моделью в истории.

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  • Основное отличие версии Speed — форсированный W12 объёмом 6,0 литра. Он стал на 25 л.с. мощнее, чем мотор, который устанавли­вается на обычный Continental GT: двигатель развивает 659 л.с. при прежних показателях крутящего момента в 900 Нм. Работает с ним восьми­ступенчатый «робот» с изменённым блоком управления: время пере­ключений передач сократилось вдвое.

  • С таким силовым агрегатом Bentley Continental GT Speed способен набрать 100 км/ч за 3,6 секунды при максимальной скорости в 335 км/ч. Обычное купе с W12 тратит на разгон до сотни на 0,2 секунды больше, а его максималка на 2 км/ч ниже. По мнению произво­дителя, это позволяет считать новинку самым динамичным дорожным Bentley. Однако в 2017 году Continental GT преды­дущего поколения получил особо экстремальную моди­фикацию Supersports, которая всё же была быстрее: 3,5 секунды до сотни и 337 км/ч максимальной скорости.

  • Одним силовым агрегатом отличия новинки не ограни­чиваются. В исполнении Speed купе обзавелось полно­управляемым шасси и электронно­управляемым задним дифферен­циалом. Кроме того, гран-турер по умолчанию оснастят системой подавления кренов кузова и карбон-керамиче­скими тормозами с 10-поршневыми суппортами на передней оси.

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  • При этом внешних отличий у Bentley Continental GT Speed будет немного. Колёсные диски увеличатся с 21 до 22 дюймов (и будут предлагаться только в тёмных вариантах дизайна), а практически весь кузовной хром, включая решётку радиатора, заменят зачер­нёнными аналогами. На крышке багажника появится компактный спойлер. Выбирать отделку интерьера покупатель сможет из 11 основных и 15 допол­нительных вариантов, среди которых имеется и алькантара, а ассорти­мент накладок пополнится затемнённым алюминием.

  • Приём заказов на гран-турер уже открыт, «живые» машины доставят заказчикам в третьем-четвёртом квартале нынешнего года в зави­симости от рынка. Цены пока официально не называются.

  • В ближайшем будущем аналогичным 659-сильным W12 компания Bentley начнёт комплектовать серийные родстеры Bacalar, которых планируется выпустить всего 12. Каждый такой двигатель собирается вручную силами 45 специалистов: на постройку мотора уходит 6,5 часов.

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