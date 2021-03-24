3,6 секунды до «сотни»: представлен самый динамичный Bentley в истории
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley рассекретила «хардкорную» модификацию купе Continental GT, которая получила традиционное наименование Speed. Купе стало мощнее, манёвреннее и эффектнее: производитель называет новинку самой динамичной дорожной моделью в истории.
Основное отличие версии Speed — форсированный W12 объёмом 6,0 литра. Он стал на 25 л.с. мощнее, чем мотор, который устанавливается на обычный Continental GT: двигатель развивает 659 л.с. при прежних показателях крутящего момента в 900 Нм. Работает с ним восьмиступенчатый «робот» с изменённым блоком управления: время переключений передач сократилось вдвое.
С таким силовым агрегатом Bentley Continental GT Speed способен набрать
100 км/чза 3,6 секунды при максимальной скорости в 335 км/ч.Обычное купе с W12 тратит на разгон до сотни на 0,2 секунды больше, а его максималка на 2 км/чниже. По мнению производителя, это позволяет считать новинку самым динамичным дорожным Bentley. Однако в 2017 году Continental GT предыдущего поколения получил особо экстремальную модификацию Supersports, которая всё же была быстрее: 3,5 секунды до сотни и 337 км/чмаксимальной скорости.
Одним силовым агрегатом отличия новинки не ограничиваются. В исполнении Speed купе обзавелось полноуправляемым шасси и электронноуправляемым задним дифференциалом. Кроме того, гран-турер по умолчанию оснастят системой подавления кренов кузова и карбон-керамическими тормозами с 10-поршневыми суппортами на передней оси.
При этом внешних отличий у Bentley Continental GT Speed будет немного. Колёсные диски увеличатся с 21 до 22 дюймов (и будут предлагаться только в тёмных вариантах дизайна), а практически весь кузовной хром, включая решётку радиатора, заменят зачернёнными аналогами. На крышке багажника появится компактный спойлер. Выбирать отделку интерьера покупатель сможет из 11 основных и 15 дополнительных вариантов, среди которых имеется и алькантара, а ассортимент накладок пополнится затемнённым алюминием.
Приём заказов на гран-турер уже открыт, «живые» машины доставят заказчикам в третьем-четвёртом квартале нынешнего года в зависимости от рынка. Цены пока официально не называются.
В ближайшем будущем аналогичным 659-сильным W12 компания Bentley начнёт комплектовать серийные родстеры Bacalar, которых планируется выпустить всего 12. Каждый такой двигатель собирается вручную силами 45 специалистов: на постройку мотора уходит 6,5 часов.