3,6 секунды до «сотни»: представлен самый динамичный Bentley в истории

Основное отличие версии Speed — форсированный W12 объёмом 6,0 литра. Он стал на 25 л.с. мощнее, чем мотор, который устанавли­вается на обычный Continental GT: двигатель развивает 659 л.с. при прежних показателях крутящего момента в 900 Нм. Работает с ним восьми­ступенчатый «робот» с изменённым блоком управления: время пере­ключений передач сократилось вдвое.

С таким силовым агрегатом Bentley Continental GT Speed способен набрать 100 км/ч за 3,6 секунды при максимальной скорости в 335 км/ч. Обычное купе с W12 тратит на разгон до сотни на 0,2 секунды больше, а его максималка на 2 км/ч ниже. По мнению произво­дителя, это позволяет считать новинку самым динамичным дорожным Bentley. Однако в 2017 году Continental GT преды­дущего поколения получил особо экстремальную моди­фикацию Supersports, которая всё же была быстрее: 3,5 секунды до сотни и 337 км/ч максимальной скорости.