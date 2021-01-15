АвтоВАЗ повысил цены на все свои модели, кроме одной

Уникальный Citroen с максималкой 320 км/ч — его продают вместе с прицепом и тягачом

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Gooding 18 января будет выставлено на продажу уникальное трио — гоночный Citroen SM, поставивший несколько мировых рекордов скорости, и пере­возящие его тягач с прицепом, также построенные на базе Citroen. Ожидаемая цена — от 100 до 200 тысяч долларов (от 7,37 до 14,7 миллиона рублей).

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  • Citroen SM, и без того считавшийся в 70-х годах прошлого века инженерным прорывом, превратил в уникальный Land Speeder американский энтузиаст марки Джерри Хэтэуэй. Во второй половине 70-х Джерри руководил ателье SM World, где продавал и обслуживал Citroen SM, а идею постройки купе, ориентиро­ванного на рекорды, реализовал к концу десятилетия.

  • С безнаддувным 3,0-литровым мотором Maserati, оснащённым карбюра­торами Weber и разви­вавшим 250 л.с., болид Хэтэуэя разогнался на озере Бонне­виль до 243 км/ч. Позже Джерри снабдил мотор двумя турбо­компрес­сорами AiResearch и смог преодолеть порог в 200 миль в час (320 км/ч). Но самое серьёзное достижение принад­лежит его жене Сильвии. В 1987 году во время квали­фикации она показала скорость 332,2 км/ч. Правда, во время зачётного заезда максималь­ная скорость Citroen SM составила лишь 325,5 км/ч, однако для класса, в котором выступала Сильвия, и этот показатель сочли рекордом. Как отмечает аукционный дом, рекорд продер­жался непобитым 23 года.

  • Для транспортировки своего «ленд-спидера» Хэтэуэи построили особый прицеп, снабдив его той же гидравли­ческой подвеской, что и SM, — она позволяла варьировать дорожный просвет в широких пределах, что облегчало погрузку. Ещё один автомобиль они превратили в пикап, оборудовав его оригиналь­ным сцепным устройством.

  • В сопроводительном письме аукционисты отмечают, что все три машины регулярно участвовали в престижных автомо­бильных выставках и экспониро­вались в знаменитых музеях. Спорткар, прицеп и тягач до сих пор находятся в рабочем состоянии.

  • В декабре на аукционе Bonhams был продан ещё один уникальный гоночный Citroen — раллийная версия компакта 2CV, оборудо­ванная сразу двумя моторами. За болид удалось выручить 8437 фунтов (850 тысяч рублей), хотя аукционисты пред­полагали, что максималь­ная ставка достигнет 25 тысяч фунтов.

332 км/ч на Ситроене — каково, а?

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