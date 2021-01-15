Уникальный Citroen с максималкой 320 км/ч — его продают вместе с прицепом и тягачом
Дмитрий Елизаров
На аукционе Gooding 18 января будет выставлено на продажу уникальное трио — гоночный Citroen SM, поставивший несколько мировых рекордов скорости, и перевозящие его тягач с прицепом, также построенные на базе Citroen. Ожидаемая цена — от 100 до 200 тысяч долларов (от 7,37 до 14,7 миллиона рублей).
Citroen SM, и без того считавшийся в
70-хгодах прошлого века инженерным прорывом, превратил в уникальный Land Speeder американский энтузиаст марки Джерри Хэтэуэй. Во второй половине 70-хДжерри руководил ателье SM World, где продавал и обслуживал Citroen SM, а идею постройки купе, ориентированного на рекорды, реализовал к концу десятилетия.
С безнаддувным 3,0-литровым мотором Maserati, оснащённым карбюраторами Weber и развивавшим 250 л.с., болид Хэтэуэя разогнался на озере Бонневиль до
243 км/ч.Позже Джерри снабдил мотор двумя турбокомпрессорами AiResearch и смог преодолеть порог в 200 миль в час (320 км/ч).Но самое серьёзное достижение принадлежит его жене Сильвии. В 1987 году во время квалификации она показала скорость 332,2 км/ч.Правда, во время зачётного заезда максимальная скорость Citroen SM составила лишь 325,5 км/ч,однако для класса, в котором выступала Сильвия, и этот показатель сочли рекордом. Как отмечает аукционный дом, рекорд продержался непобитым 23 года.
Для транспортировки своего «ленд-спидера» Хэтэуэи построили особый прицеп, снабдив его той же гидравлической подвеской, что и SM, — она позволяла варьировать дорожный просвет в широких пределах, что облегчало погрузку. Ещё один автомобиль они превратили в пикап, оборудовав его оригинальным сцепным устройством.
В сопроводительном письме аукционисты отмечают, что все три машины регулярно участвовали в престижных автомобильных выставках и экспонировались в знаменитых музеях. Спорткар, прицеп и тягач до сих пор находятся в рабочем состоянии.
В декабре на аукционе Bonhams был продан ещё один уникальный гоночный Citroen — раллийная версия компакта 2CV, оборудованная сразу двумя моторами. За болид удалось выручить 8437 фунтов (850 тысяч рублей), хотя аукционисты предполагали, что максимальная ставка достигнет 25 тысяч фунтов.