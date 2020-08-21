АвтоВАЗ предложил россиянам определить судьбу концепта Lada 4x4 Vision

Самые быстрые Кадиллаки смогут разгоняться до 320 км/ч

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Cadillac анонсировала выпуск сразу двух «заряженных» моделей, опубликовав первое фото одной из них. На тизере изображено рулевое колесо с красной нулевой меткой, а также просматри­вается цифровая приборная панель с цифрой 200.

1/3

  • Cadillac планирует выпустить «горячие» модификации седанов CT4 и CT5, которые пополнят линейку V-series, но при этом получат собственное имя Blackwing. На первой официальной фото­графии будущих новинок запечатлён руль отчётливо спортивных очертаний, несущий на себе не только «нулевую» метку, но и крупную кнопку с литерой V.

  • Нажатие этой кнопки будет активировать особый режим работы ездовой электроники V-Mode, сущность которого пока не раскры­вается. В этом режиме силовой агрегат сможет выходить на максимальные показатели мощности и тяги. Кроме того, обоим седанам обещана функция Performance Traction Management — на других спортивных моделях концерна GM она обеспе­чивает оптимизацию распре­деления тяги ради максимально эффективного ускорения.

  • На цифровой приборной панели, изображённой на тизере, хорошо различима цифра 200. Этот показатель спидометра можно считать намёком на максимальную скорость седанов: таким образом, как минимум один из них сможет ускоряться до 320 км/ч.

  • Каким именно двигателем оснастят спортседаны, в Cadillac пока не сообщается. Ранее предполагалось, что CT4-V Blackwing, который станет соперником для BMW M3, обзаведётся турбиро­ванным V6 объёмом 3,6 литра. А более крупный CT5-V Blackwing — конкурент BMW M5 — получит компрессорный 6.2 V8. Помимо «механики», для них будет доступен десятиступен­чатый «автомат».

  • В продаже CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing появятся летом 2021 года, передаёт Motor1.

Нужны ли в России американские спорткары?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение