Самые быстрые Кадиллаки смогут разгоняться до 320 км/ч

Cadillac планирует выпустить «горячие» модификации седанов CT4 и CT5, которые пополнят линейку V-series, но при этом получат собственное имя Blackwing. На первой официальной фото­графии будущих новинок запечатлён руль отчётливо спортивных очертаний, несущий на себе не только «нулевую» метку, но и крупную кнопку с литерой V.

Нажатие этой кнопки будет активировать особый режим работы ездовой электроники V-Mode, сущность которого пока не раскры­вается. В этом режиме силовой агрегат сможет выходить на максимальные показатели мощности и тяги. Кроме того, обоим седанам обещана функция Performance Traction Management — на других спортивных моделях концерна GM она обеспе­чивает оптимизацию распре­деления тяги ради максимально эффективного ускорения.

На цифровой приборной панели, изображённой на тизере, хорошо различима цифра 200. Этот показатель спидометра можно считать намёком на максимальную скорость седанов: таким образом, как минимум один из них сможет ускоряться до 320 км/ч.

Каким именно двигателем оснастят спортседаны, в Cadillac пока не сообщается. Ранее предполагалось, что CT4-V Blackwing, который станет соперником для BMW M3, обзаведётся турбиро­ванным V6 объёмом 3,6 литра. А более крупный CT5-V Blackwing — конкурент BMW M5 — получит компрессорный 6.2 V8. Помимо «механики», для них будет доступен десятиступен­чатый «автомат».