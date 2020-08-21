Самые быстрые Кадиллаки смогут разгоняться до 320 км/ч
Дмитрий Елизаров
Компания Cadillac анонсировала выпуск сразу двух «заряженных» моделей, опубликовав первое фото одной из них. На тизере изображено рулевое колесо с красной нулевой меткой, а также просматривается цифровая приборная панель с цифрой 200.
Cadillac планирует выпустить «горячие» модификации седанов CT4 и CT5, которые пополнят линейку
V-series,но при этом получат собственное имя Blackwing. На первой официальной фотографии будущих новинок запечатлён руль отчётливо спортивных очертаний, несущий на себе не только «нулевую» метку, но и крупную кнопку с литерой V.
Нажатие этой кнопки будет активировать особый режим работы ездовой электроники
V-Mode,сущность которого пока не раскрывается. В этом режиме силовой агрегат сможет выходить на максимальные показатели мощности и тяги. Кроме того, обоим седанам обещана функция Performance Traction Management — на других спортивных моделях концерна GM она обеспечивает оптимизацию распределения тяги ради максимально эффективного ускорения.
На цифровой приборной панели, изображённой на тизере, хорошо различима цифра 200. Этот показатель спидометра можно считать намёком на максимальную скорость седанов: таким образом, как минимум один из них сможет ускоряться до
320 км/ч.
Каким именно двигателем оснастят спортседаны, в Cadillac пока не сообщается. Ранее предполагалось, что
CT4-VBlackwing, который станет соперником для BMW M3, обзаведётся турбированным V6 объёмом 3,6 литра. А более крупный CT5-VBlackwing — конкурент BMW M5 — получит компрессорный 6.2 V8. Помимо «механики», для них будет доступен десятиступенчатый «автомат».
В продаже CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing появятся летом 2021 года, передаёт Motor1.