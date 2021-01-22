Скорость без розетки: 10 спорткаров, которым всё ещё не нужно электричество

Пускай компания McLaren выпускает новую модель чуть ли не каждый месяц, суперкар Sabre выделяется даже на фоне этого изобилия. И экстра­вагантный дизайн — далеко не един­ственная причина.

Sabre изначально разрабатывался с прицелом на американ­ский рынок: все 15 экзем­пляров разойдутся по Соединён­ным Штатам, и все 15 экзем­пляров давно распроданы. А ещё Sabre является самым мощным негибридным автомо­билем McLaren в истории: его четырёх­литровый битурбиро­ванный V8 развивает 835 лошадиных сил, что на 10 сил больше, чем у трекового McLaren Senna GTR!

Наконец, Sabre — самый быстрый двух­местный McLaren, на котором можно выезжать на дороги общего пользо­вания: его максималка составляет 351 километр в час, а это значит, что быстрее него будут лишь трёхместные McLaren F1 и Speedtail.

Учитывая мало­числен­ность тиража, сложно сказать, какой была базовая цена Sabre. Одно можно утверждать однозначно: было дорого! А со временем будет ещё дороже.