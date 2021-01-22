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Скорость без розетки: 10 спорткаров, которым всё ещё не нужно электричество

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Алексей Олефиренко

Кажется, практически в каждой новости про новые спорт- и суперкары за последние пару лет найдутся один-два абзаца про электро­моторы, батарейки и скорость зарядки. Но ведь спорткары — это не смарт­фоны или ноутбуки! Поэтому мы решили выяснить: а остались ли ещё по-настоящему быстрые авто­мобили, которым не нужно электричество? И кажется, у нас хорошие новости!

McLaren Sabre

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Пускай компания McLaren выпускает новую модель чуть ли не каждый месяц, суперкар Sabre выделяется даже на фоне этого изобилия. И экстра­вагантный дизайн — далеко не един­ственная причина.

Sabre изначально разрабатывался с прицелом на американ­ский рынок: все 15 экзем­пляров разойдутся по Соединён­ным Штатам, и все 15 экзем­пляров давно распроданы. А ещё Sabre является самым мощным негибридным автомо­билем McLaren в истории: его четырёх­литровый битурбиро­ванный V8 развивает 835 лошадиных сил, что на 10 сил больше, чем у трекового McLaren Senna GTR!

Наконец, Sabre — самый быстрый двух­местный McLaren, на котором можно выезжать на дороги общего пользо­вания: его максималка составляет 351 километр в час, а это значит, что быстрее него будут лишь трёхместные McLaren F1 и Speedtail.

Учитывая мало­числен­ность тиража, сложно сказать, какой была базовая цена Sabre. Одно можно утверждать однозначно: было дорого! А со временем будет ещё дороже.

Hennessey Venom F5

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На первый взгляд, 835 лошадиных сил — огромная мощность для одного лишь бензинового двигателя. Но Hennessey Venom F5 смеётся этим цифрам в лицо и удваивает ставки!

Серийная версия гиперкара Venom F5 была пред­ставлена в декабре прошлого года. Модель оснащена 6,6-литровым битурбиро­ванным мотором V8, разра­ботанным совместно с произво­дителем горюче-смазочных материалов Pennzoil. Это восьми­цилиндровое чудовище развивает 1842 лошадиные силы и 1617 Н·м! А есть учесть, что гиперкар весит всего 1360 кило­граммов, нетрудно пред­положить, что он — астроно­мически быстрый.

Собственно, его намерения отлично отображены в названии: F5 по шкале Фудзиты — самый мощный ураган, скорость ветра которого может достигать 512 километров в час. Ходовые испытания модели начнутся уже в ближайшие месяцы, и нам очень интересно посмотреть, что же Hennessey сможет противо­поставить SSC, Koenigsegg и Bugatti.

Arrera Illyrian Pure Sport

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А это Illyrian Pure Sport — первый албанский суперкар. Пока он существует только в виртуаль­ном пространстве. И есть некоторые сомнения, что модель вообще обретёт физическую форму. Потому что гиперкар от молодого бренда из Албании… Ну, сами понимаете.

Технической информации о модели пока немного, но, судя по всему, албанский коллектив решил пойти по проторенному пути: карбоновый кузов, джиэмовский small-block «из коробки», восьми­ступен­чатый робот Tremec с двумя сцепле­ниями… Обещан ещё и полный привод.

Согласно компьютерным симуляциям, после установки двух турбин 6,2-литровый двигатель LT2 будет развивать 850 лошадиных сил, что позволит Illyrian Pure Sport добираться до первой сотни за 2,7 секунды, а потом разгоняться до предельных 375 километров в час. Если всё срастётся, то должно быть интересно.

Naran Automotive Naran

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Удачи хочется пожелать и Амиру Нарану, который планирует с 2022 года продавать гиперкар с посадочной формулой 2+2. На бумаге проект выглядит очень привлека­тельно и будет досадно, если он так и останется рендером с амбициями.

По мнению создателей, Naran — это что-то вроде Aston Martin DBS Superleggera и Ferrari 812, только экстремаль­нее. Основой для модели послужит BMW 8 серии, которую изменят до неузнаваемости: кузов будет полностью карбоновым, ходовую пере­строят по правилам гоночного класса GT3, а 4,4-литровый битурбиро­ванный V8 расточат до пяти литров, чтобы он смог развивать 1063 силы и 1035 Н·м момента.

Специалисты Naran тоже спросили у компьютера, насколько быстрым будет их творение, и получили следующие данные: первую сотню купе сможет набирать за 2,3 секунды, максимальная скорость составит 370 километров в час, а круг на Норд­шляйфе Naran проедет за 6 минут и 40 секунд. То есть быстрее, чем Mercedes-AMG GT R Black Series. Разница лишь в том, что Мерседес его в реаль­ности уже проехал, а Наран — нет.

Singer ACS

Фото: Mark Riccioni (speedhunters.com)
Фото: Mark Riccioni (speedhunters.com)
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Фото: Mark Riccioni (speedhunters.com)

В отличие от моделей выше по списку, будущее All-Terrain Competition Study от американ­ской компании Singer выглядит абсолютно безоблачным. Потому что у Singer безупречная репутация. Даже бытует мнение, что лучшие 911-е на этой планете делает именно эта фирма. Поняли намёк, да?

Но если раньше в Singer «перео­смысливали» классические 911-е исключи­тельно для асфальтовых дорог, то к началу 2021-го в конторе подготовили трибьют раллийным Porsche 1980-х, вроде Porsche 911 Dakar (также известного как Porsche 953) и 959. И, как и в случае с преды­дущими проектами Singer, модель получилась очень впечат­ляющей. Да чего уж: All-Terrain Competition Study настолько прекрасен, что из-за него можно случайно продать квартиру.

Пока построили лишь два экземпляра «вседорожника», оба для гонок. Основой для обоих послужили Porsche 911 (964) с усиленными кузовами, внедорожной подвеской с регулиру­емыми аморти­заторами, секвентальной коробкой передач, блоки­ровками трёх дифферен­циалов, а также новыми моторами. И, естественно, никаких электро­двигателей! ACS комплекту­ется 3,6-литровым оппозитным двигателем с двойным наддувом, который развивает около 450 сил.

Да, проект от Singer не такой ошеломи­тельно быстрый, как другие авто­мобили в этой подборке. Зато он точно круче всех на гравийках и грунтовках. А ещё он потрясно выглядит. Господи, да как же его теперь расхотеть?!

Lamborghini Huracan STO

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Lamborghini — один из последних оплотов олдскуль­ного супер­каро­строения среди больших компаний. И пусть фирма выпустила гибридный Sian, в целом итальянцы до сих пор верны классическим рецептам: Aventador и Huracan по-прежнему атмосферные и по-прежнему без электро­моторов. А Уракан недавно обзавёлся экстремальной задне­приводной моди­фикацией для трека, которая идеально вписы­вается в наш сегодняшний концепт.

STO в названии означает Super Trofeo Omologato. То есть перед вами слегка окультуренная версия гоночной машины. Разгон до 100 километров в час занимает у 640-сильного суперкара всего 3 секунды, а максимальная скорость составляет 310 километров в час. За недюжинные цифры в паспорте спасибо нужно сказать не только силовому агрегату, но и продвинутой аэродинамике, а также небольшой массе — она составляет всего 1339 килограммов.

Zyrus LP1200 Strada

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Если же Huracan STO кажется недостаточно экстремаль­ным, то у нас есть кое-что погорячее — гиперкар Zyrus LP1200 Strada, построенный на базе всё того же Уракана, но уже норвежской компанией Zyrus Engineering. Да, в это, может быть, непросто поверить, но машине с вот этой лавкой сзади разрешено ездить по обычным дорогам!

Благодаря паре турбонагнетателей и новой выпускной системе, мощность мотора V10 выросла до 1200 сил, хотя отдачу можно ограничить 900 силами, выбрав «щадящий» режим. Но впечатляет не только это, но и аэро­динамика: на скорости 200 кило­метров в час обвес генерирует две тонны прижимного усилия, а учитывая, что сама машина весит менее полутора тонн, то получается, что на Zyrus можно ехать по потолку. Теоретически.

Один экземпляр глубоко модифициро­ванного Huracan обойдётся в 595 тысяч евро — то есть примерно вдвое дороже донорского Lamborghini. Помимо самого LP1200 Strada, в эту стоимость входят уроки водитель­ского мастерства, которые Zyrus организует для своих клиентов.

Maserati MC20

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В отличие от предыдущих машин, новый Maserati MC20 пытается усидеть на двух стульях одно­временно: позже появится его электрический вариант. Ну а пока розеточный MC20 далеко, наш взор прикован к его бензиновому варианту.

MC20 стал первым среднемоторным суперкаром компании Maserati со времён MC12, построен­ного на базе Ferrari Enzo. Пока неясно, имеет ли новинка какую-то связь с машинами из Мара­нелло, но длина кузова и колёсная база MC20 очень близки к тем же показателям у Ferrari F8 Tributo. Да и шести­цилиндровый мотор Nettuno, который в пресс-релизах значится как собственная разработка, по характери­стикам напоминает двигатели Ferrari, используемые на топовых Alfa Romeo Giulia и Stelvio.

Благодаря паре турбокомпрессоров, V6 развивает 630 сил и 730 Н·м. Добавляем в уравнение быстрый восьми­ступен­чатый робот с двумя сцепле­ниями и менее полутора тонн снаряжённой массы. В итоге получаем приличные динами­ческие показатели: 2,9 секунды до «сотни» и максималку за 325 километров в час. Отдать за это придётся около 210 000 евро.

Pagani Huayra R

Pagani Huayra R пока не представлена официально, но обойти вниманием грядущую новинку сегодня — преступ­ление. Модель выкатят совсем скоро и, судя по имеющейся на данный момент информации, она точно не будет ни гибридом, ни электрокаром.

Как и Zonda R, Huayra R сможет ездить только по закрытым лицензиро­ванным автодромам. И, как и Zonda R, новинка будет оснащена атмосфер­ным (!) двигателем V12, разработанным Mercedes-AMG. Таким образом, «эрка» станет первой версией Huayra, у которой не будет турбо­нагнета­телей. Что не помешает её мотору развивать рекордные для Pagani 900 лошадиных сил и раскручи­ваться почти до 10 тысяч оборотов в минуту. Только послушайте этот звук! Мурашки по коже пойдут даже у тех, для кого машина может быть только швейной или стиральной.

Ультимативная версия Уайры была анонсиро­вана в октябре прошлого года. Её премьера должна состояться в ближайшие недели.

Porsche 911 GT3 (991)

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Ну и Porsche 911 GT3. Кузов новый, а приёмчики — старые, но эффективные. В заднем свесе стоит атмосферная четырёх­литровая «шестёрка» мощностью 510 лошадиных сил, привод — строго задний, а коробка передач — либо шести­ступен­чатая «механика», либо семиступен­чатый робот PDK. Причём в случае с PDK на централь­ном тоннеле будет не крошечный тумблер, как на других версиях 991, а полноценный селектор, которым можно нормально переключать передачи вручную (если хочется).

Новый GT3 порадует более агрессивной аэро­динамикой (одно антикрыло в стиле гоночных машин серии WEC чего стоит) и, уверены, новыми рекордами на мировых автодромах. Осталось только его дождаться. 

Суперкар без электромотора в 2021 году – это...

Фото на обложке: Mark Riccioni (speedhunters.com)
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