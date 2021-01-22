Скорость без розетки: 10 спорткаров, которым всё ещё не нужно электричество
Алексей Олефиренко
Кажется, практически в каждой новости про новые спорт- и суперкары за последние пару лет найдутся один-два абзаца про электромоторы, батарейки и скорость зарядки. Но ведь спорткары — это не смартфоны или ноутбуки! Поэтому мы решили выяснить: а остались ли ещё по-настоящему быстрые автомобили, которым не нужно электричество? И кажется, у нас хорошие новости!
McLaren Sabre
Пускай компания McLaren выпускает новую модель чуть ли не каждый месяц, суперкар Sabre выделяется даже на фоне этого изобилия. И экстравагантный дизайн — далеко не единственная причина.
Sabre изначально разрабатывался с прицелом на американский рынок: все 15 экземпляров разойдутся по Соединённым Штатам, и все 15 экземпляров давно распроданы. А ещё Sabre является самым мощным негибридным автомобилем McLaren в истории: его четырёхлитровый битурбированный V8 развивает 835 лошадиных сил, что на 10 сил больше, чем у трекового McLaren Senna GTR!
Наконец, Sabre — самый быстрый двухместный McLaren, на котором можно выезжать на дороги общего пользования: его максималка составляет 351 километр в час, а это значит, что быстрее него будут лишь трёхместные McLaren F1 и Speedtail.
Учитывая малочисленность тиража, сложно сказать, какой была базовая цена Sabre. Одно можно утверждать однозначно: было дорого! А со временем будет ещё дороже.
Hennessey Venom F5
На первый взгляд, 835 лошадиных сил — огромная мощность для одного лишь бензинового двигателя. Но Hennessey Venom F5 смеётся этим цифрам в лицо и удваивает ставки!
Серийная версия гиперкара Venom F5 была представлена в декабре прошлого года. Модель оснащена 6,6-литровым битурбированным мотором V8, разработанным совместно с производителем горюче-смазочных материалов Pennzoil. Это восьмицилиндровое чудовище развивает 1842 лошадиные силы и 1617 Н·м! А есть учесть, что гиперкар весит всего 1360 килограммов, нетрудно предположить, что он — астрономически быстрый.
Собственно, его намерения отлично отображены в названии: F5 по шкале Фудзиты — самый мощный ураган, скорость ветра которого может достигать 512 километров в час. Ходовые испытания модели начнутся уже в ближайшие месяцы, и нам очень интересно посмотреть, что же Hennessey сможет противопоставить SSC, Koenigsegg и Bugatti.
Arrera Illyrian Pure Sport
А это Illyrian Pure Sport — первый албанский суперкар. Пока он существует только в виртуальном пространстве. И есть некоторые сомнения, что модель вообще обретёт физическую форму. Потому что гиперкар от молодого бренда из Албании… Ну, сами понимаете.
Технической информации о модели пока немного, но, судя по всему, албанский коллектив решил пойти по проторенному пути: карбоновый кузов, джиэмовский small-block «из коробки», восьмиступенчатый робот Tremec с двумя сцеплениями… Обещан ещё и полный привод.
Согласно компьютерным симуляциям, после установки двух турбин 6,2-литровый двигатель LT2 будет развивать 850 лошадиных сил, что позволит Illyrian Pure Sport добираться до первой сотни за 2,7 секунды, а потом разгоняться до предельных 375 километров в час. Если всё срастётся, то должно быть интересно.
Naran Automotive Naran
Удачи хочется пожелать и Амиру Нарану, который планирует с 2022 года продавать гиперкар с посадочной формулой 2+2. На бумаге проект выглядит очень привлекательно и будет досадно, если он так и останется рендером с амбициями.
По мнению создателей, Naran — это что-то вроде Aston Martin DBS Superleggera и Ferrari 812, только экстремальнее. Основой для модели послужит BMW 8 серии, которую изменят до неузнаваемости: кузов будет полностью карбоновым, ходовую перестроят по правилам гоночного класса GT3, а 4,4-литровый битурбированный V8 расточат до пяти литров, чтобы он смог развивать 1063 силы и 1035 Н·м момента.
Специалисты Naran тоже спросили у компьютера, насколько быстрым будет их творение, и получили следующие данные: первую сотню купе сможет набирать за 2,3 секунды, максимальная скорость составит 370 километров в час, а круг на Нордшляйфе Naran проедет за 6 минут и 40 секунд. То есть быстрее, чем Mercedes-AMG GT R Black Series. Разница лишь в том, что Мерседес его в реальности уже проехал, а Наран — нет.
Singer ACS
В отличие от моделей выше по списку, будущее All-Terrain Competition Study от американской компании Singer выглядит абсолютно безоблачным. Потому что у Singer безупречная репутация. Даже бытует мнение, что лучшие
Но если раньше в Singer «переосмысливали» классические
Пока построили лишь два экземпляра «вседорожника», оба для гонок. Основой для обоих послужили Porsche 911 (964) с усиленными кузовами, внедорожной подвеской с регулируемыми амортизаторами, секвентальной коробкой передач, блокировками трёх дифференциалов, а также новыми моторами. И, естественно, никаких электродвигателей! ACS комплектуется 3,6-литровым оппозитным двигателем с двойным наддувом, который развивает около 450 сил.
Да, проект от Singer не такой ошеломительно быстрый, как другие автомобили в этой подборке. Зато он точно круче всех на гравийках и грунтовках. А ещё он потрясно выглядит. Господи, да как же его теперь расхотеть?!
Lamborghini Huracan STO
Lamborghini — один из последних оплотов олдскульного суперкаростроения среди больших компаний. И пусть фирма выпустила гибридный Sian, в целом итальянцы до сих пор верны классическим рецептам: Aventador и Huracan по-прежнему атмосферные и по-прежнему без электромоторов. А Уракан недавно обзавёлся экстремальной заднеприводной модификацией для трека, которая идеально вписывается в наш сегодняшний концепт.
STO в названии означает Super Trofeo Omologato. То есть перед вами слегка окультуренная версия гоночной машины. Разгон до 100 километров в час занимает у 640-сильного суперкара всего 3 секунды, а максимальная скорость составляет 310 километров в час. За недюжинные цифры в паспорте спасибо нужно сказать не только силовому агрегату, но и продвинутой аэродинамике, а также небольшой массе — она составляет всего 1339 килограммов.
Zyrus LP1200 Strada
Если же Huracan STO кажется недостаточно экстремальным, то у нас есть кое-что погорячее — гиперкар Zyrus LP1200 Strada, построенный на базе всё того же Уракана, но уже норвежской компанией Zyrus Engineering. Да, в это, может быть, непросто поверить, но машине с вот этой лавкой сзади разрешено ездить по обычным дорогам!
Благодаря паре турбонагнетателей и новой выпускной системе, мощность мотора V10 выросла до 1200 сил, хотя отдачу можно ограничить 900 силами, выбрав «щадящий» режим. Но впечатляет не только это, но и аэродинамика: на скорости 200 километров в час обвес генерирует две тонны прижимного усилия, а учитывая, что сама машина весит менее полутора тонн, то получается, что на Zyrus можно ехать по потолку. Теоретически.
Один экземпляр глубоко модифицированного Huracan обойдётся в 595 тысяч евро — то есть примерно вдвое дороже донорского Lamborghini. Помимо самого LP1200 Strada, в эту стоимость входят уроки водительского мастерства, которые Zyrus организует для своих клиентов.
Maserati MC20
В отличие от предыдущих машин, новый Maserati MC20 пытается усидеть на двух стульях одновременно: позже появится его электрический вариант. Ну а пока розеточный MC20 далеко, наш взор прикован к его бензиновому варианту.
MC20 стал первым среднемоторным суперкаром компании Maserati со времён MC12, построенного на базе Ferrari Enzo. Пока неясно, имеет ли новинка какую-то связь с машинами из Маранелло, но длина кузова и колёсная база MC20 очень близки к тем же показателям у Ferrari F8 Tributo. Да и шестицилиндровый мотор Nettuno, который в пресс-релизах значится как собственная разработка, по характеристикам напоминает двигатели Ferrari, используемые на топовых Alfa Romeo Giulia и Stelvio.
Благодаря паре турбокомпрессоров, V6 развивает 630 сил и 730 Н·м. Добавляем в уравнение быстрый восьмиступенчатый робот с двумя сцеплениями и менее полутора тонн снаряжённой массы. В итоге получаем приличные динамические показатели: 2,9 секунды до «сотни» и максималку за 325 километров в час. Отдать за это придётся около 210 000 евро.
Pagani Huayra R
Pagani Huayra R пока не представлена официально, но обойти вниманием грядущую новинку сегодня — преступление. Модель выкатят совсем скоро и, судя по имеющейся на данный момент информации, она точно не будет ни гибридом, ни электрокаром.
Как и Zonda R, Huayra R сможет ездить только по закрытым лицензированным автодромам. И, как и Zonda R, новинка будет оснащена атмосферным (!) двигателем V12, разработанным Mercedes-AMG. Таким образом, «эрка» станет первой версией Huayra, у которой не будет турбонагнетателей. Что не помешает её мотору развивать рекордные для Pagani 900 лошадиных сил и раскручиваться почти до 10 тысяч оборотов в минуту. Только послушайте этот звук! Мурашки по коже пойдут даже у тех, для кого машина может быть только швейной или стиральной.
Ультимативная версия Уайры была анонсирована в октябре прошлого года. Её премьера должна состояться в ближайшие недели.
Porsche 911 GT3 (991)
Ну и Porsche 911 GT3. Кузов новый, а приёмчики — старые, но эффективные. В заднем свесе стоит атмосферная четырёхлитровая «шестёрка» мощностью 510 лошадиных сил, привод — строго задний, а коробка передач — либо шестиступенчатая «механика», либо семиступенчатый робот PDK. Причём в случае с PDK на центральном тоннеле будет не крошечный тумблер, как на других версиях 991, а полноценный селектор, которым можно нормально переключать передачи вручную (если хочется).
Новый GT3 порадует более агрессивной аэродинамикой (одно антикрыло в стиле гоночных машин серии WEC чего стоит) и, уверены, новыми рекордами на мировых автодромах. Осталось только его дождаться.