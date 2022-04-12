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Фастбек от Great Wall получит беспроводную зарядку аккумулятора

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Кирилл Малышев

Портал «Китайские автомобили» опубликовал патентные изображения фастбека Saloon Mecha Dragon. Это детище корпорации Great Wall под очередным новым суббрендом, который скоро поступит в продажу по цене от 488 000 юаней (около 6 миллионов рублей).

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  • Серийная машина не будет отличаться от прототипа, показанного в прошлом году на автосалоне в Гуанчжоу. У неё те же рубленые формы кузова с острыми гранями и огромный дисплей практически на всю ширину приборной панели.
  • Из интересных деталей можно отметить выдвижной спойлер на крышке багажника, подголовники с выраженной боковой поддержкой, два варианта руля (обычный двухспицевый и подрезанный снизу спортивный). На изображениях дверных карт не видно ручек открывания дверей.
  • Но самое интересное в другом. Модель получит технологию беспроводной зарядки аккумулятора. Подобная станция тоже показана на патентных рисунках. Какова будет её мощность, не сообщается. Классическая зарядка сможет заполнить батарею на 50% за 10 минут.

Saloon Mecha Dragon оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей 551 л.с. и 700 Нм. Запас хода превышает 800 километров. У машины будет сразу четыре лидара — больше, чем у любой другой серийной модели.

Когда Китай сможет достойно конкурировать в премиуме?

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