Фастбек от Great Wall получит беспроводную зарядку аккумулятора

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Great Wall не будет покидать российский рынок
Ателье Pininfarina выпустило электросамокат с максималкой 25 км/ч — его цена всего 599 евро
Кирилл Малышев
Портал «Китайские автомобили» опубликовал патентные изображения фастбека Saloon Mecha Dragon. Это детище корпорации Great Wall под очередным новым суббрендом, который скоро поступит в продажу по цене от 488 000 юаней (около 6 миллионов рублей).
Saloon Mecha Dragon оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей 551 л.с. и 700 Нм. Запас хода превышает 800 километров. У машины будет сразу четыре лидара — больше, чем у любой другой серийной модели.