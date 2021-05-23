С молотка пустят Toyota Supra из «Форсажа». Она снималась в первом и втором фильмах

Эта Супра — одна из нескольких, подготовленных для блокбастеров. Она использовалась для съёмок экстерьера и салона крупным планом. Машина 1994 года оснащена стоковым трёхлитровым двигателем 2JZ-GTE с двумя турбинами и четырёхступенчатым «автоматом», однако рычаг коробки стилизован под «механику».

Для первого фильма двухдверку выкрасили в цвет Candy Orange из палитры Lamborghini Diablo. Во второй части она была золотистой и с другим обвесом, но после ей вернули оригинальные детали Bomex и аэрографию, антикрыло APR и 19-дюймовые диски с пятью спицами.

Прогнозируемая стоимость не называется, однако в 2015 году другую Супру, использованную на съёмках «Форсажа», продали за 185 тысяч долларов (13,6 миллиона рублей по текущему курсу). Внешне это была практически такая же машина, но с атмосферным шестицилиндровым мотором и механической коробкой передач.