Changan запустит новый бренд для электрокаров. Первой моделью станет конкурент Tesla Model Y

С молотка пустят Toyota Supra из «Форсажа». Она снималась в первом и втором фильмах

Новости

Михаил Кондратьев

Аукционный дом Barret-Jackson проведёт в июне торги за Toyota Supra, которая снималась в двух «Форсажах». В первом фильме это был автомобиль главного героя, а во втором — второстепенного персонажа. После «Двойного форсажа» двухдверке вернули облик машины из первой части.

1/12

  • Эта Супра — одна из нескольких, подготовленных для блокбастеров. Она использовалась для съёмок экстерьера и салона крупным планом. Машина 1994 года оснащена стоковым трёхлитровым двигателем 2JZ-GTE с двумя турбинами и четырёхступенчатым «автоматом», однако рычаг коробки стилизован под «механику».

  • Для первого фильма двухдверку выкрасили в цвет Candy Orange из палитры Lamborghini Diablo. Во второй части она была золотистой и с другим обвесом, но после ей вернули оригинальные детали Bomex и аэрографию, антикрыло APR и 19-дюймовые диски с пятью спицами.

  • Прогнозируемая стоимость не называется, однако в 2015 году другую Супру, использованную на съёмках «Форсажа», продали за 185 тысяч долларов (13,6 миллиона рублей по текущему курсу). Внешне это была практически такая же машина, но с атмосферным шестицилиндровым мотором и механической коробкой передач.

  • 19 мая в России состоялась премьера «Форсажа 9».

У вас есть любимая машина из «Форсажей»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение