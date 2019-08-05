Тайны «Форсажа-3»: на чём дрифтили киногерои третьей части
Третья часть «Форсажа» променяла дрэг-рейсинг на зрелищный дрифт, а ареной автомобильных сражений после Америки стала Япония. Тем не менее автомобильный состав, в отличие от актёрского, изменился не сильно. Что же скрывали под капотом самые яркие автомобили «Токийского дрифта»?
Chevrolet Monte Carlo
Если не брать во внимание стоковый Dodge Viper, фильм начинается именно с этого автомобиля — классического «слипера». Под неприглядной оболочкой скрывается огромная мощь, которую Шон (сыгран актёром Лукасом Блэком) пытается укротить в гонке на стройплощадке.
Для фильма приобретены по меньшей мере 9 экземпляров Monte Carlo 1971 года, которые были доработаны гуру автомобильного тюнинга Деннисом МакКарти — тем самым, кто создал «Элеонор» для фильма «Угнать за 60 секунд». Но лишь два Monte Carlo получили высокомощные силовые установки: одной машине достался 8,3-литровый V8 мощностью 560 лошадиных сил, другой – 9,4-литровый «мотор из коробки» (crate engine) от Bill Mitchell серии «Hardcore», отдача которого превышала 700 лошадиных сил. В соответствии с оригинальным сценарием, оба мотора обзавелись клапанными крышками «Hardcore 632» в стиле ещё более мощного двигателя. Остальные Monte Carlo (большая часть из них была разбита каскадёрами) оснащались более скромными 5,7-литровыми V8.
Два «избранных» Monte Carlo в процессе подготовки получили новые механические коробки передач Richmond T-10, сцепления Hays, карданы Wenco 1350 Extreme Performance, а также выведенные набок выхлопные трубы, идущие от коллекторов Flowmaster. В каскадёрских машинах упор делался на шасси и рулевое управление: амортизаторы KYB, рычаги Global West, тормоза Wilwood… Интересный факт: номерные знаки с Monte Carlo Шона в четвёртой части «Форсажа» окажутся на Chevelle SS Доминика Торетто.
Volkswagen Touran
Выбор столь странного автомобиля для фильма о гонках обусловлен несколькими причинами. Во-первых, на момент съёмки «Токийского дрифта» у студии Universal действовал контракт с Volkswagen на продакт-плейсмент, поэтому Touran должен был засветиться в ленте. Во-вторых, режиссёр третьей части «Форсажа» Джастин Лин в детстве так впечатлился мультфильмом о «Невероятном Халке», что хотел в том или ином виде сделать ему посвящение в одном из фильмов. И, как показалось Лину, машина Твинки (сыгран Bow Wow) была отличным вариантом для «трибьюта».
О техническом тюнинге автомобиля ничего неизвестно: скорее всего, машина либо стоковая, либо тюнингована чисто символически. Зато над внешним видом и интерьером работа проделана колоссальная: Touran получил новые кузовные панели с внутренними оттисками в виде кулаков и ноги Халка, специальную зелёную краску, а также обшитый фиолетовым ворсом интерьер с телевизорами и динамиками в багажнике. Ну и руль Sparco — куда без него. Сейчас машина экспонируется на студии Universal, где с ней может сфотографироваться любой желающий.
Mazda RX-8
Представить себе «Форсаж» без девушки-стритрейсера просто невозможно, потому и третья часть не стала исключением. В ней Нила (Натали Келли) дрифтит по горам и многоуровневым паркингам на тюнингованной Mazda RX-8.
Поскольку в экшн-сценах машина почти не участвовала, она, скорее всего, была изготовлена в единственном экземпляре — точной информации на этот счёт нет. Роторное купе щеголяет обвесом VeilSide D1-GT, градиентной раскраской, карбоновым антикрылом VeilSide, а также 19-дюймовыми колёсами Volk GT-AV с резиной Toyo T1R. Техническая часть тоже слегка доработана: установлен турбокит HKS, толстые стабилизаторы и самоблокирующийся дифференциал Cusco, а также пружины TEIN. Из известных изменений салона — рулевое колесо Nardi. Сиденья остались заводскими.
Nissan Silvia
Хотя «Моне Лизе» в фильме отводится не так много времени, синий Nissan Silvia S15 успел полюбиться многим фанатам кинофраншизы. Не хочется их расстраивать, но в техническом плане именно этот автомобиль был одним из самых простецких. И на то есть объективные причины: от машины требовалось лишь кое-как ехать да врезаться во всяческие препятствия.
Внешне «Мона Лиза» выглядит на миллион: обвес C-West DRFT, антикрыло C-West GT, зеркала Ganador, 19-дюймовые колёса Volk GT-7 с резиной Toyo T1R, графика Modern Image… А вот в салоне S15 уже не так эстетична: интерьер полностью выпотрошили и оставили лишь одинокое сиденье Recaro с ремнями Takata, руль Sparco, кастомное торпедо с приборами Auto Meter и металлические карты дверей. Ну, установили каркас безопасности (для безопасности) и баллон закиси азота NOS (для красоты — он не был подключён).
Известно, что для короткого эпизода на многоуровневой парковке понадобилось минимум 4 автомобиля, которые по технической части были абсолютно стандартными: лишь все магистрали для жидкостей были заменены на усиленные, плюс установлены спортивные выхлопные трубы, для видимости. Двигатель RB26 на одну из «Сильвий» поставили лишь в конце, для эпизода с находкой — в экшн-сценах S15 все были с базовыми SR20DET и даже атмосферным SR20.
Nissan 350Z
Для «Короля Дрифта» Такаши (сыгран актёром Брайаном Ти) студия Universal закупила 11 экземпляров Nissan Fairlady, который в Европе и США больше известен как Nissan 350Z. Все автомобили были облачены в обвесы VeilSide Version 3 с карбоновыми капотами и антикрыльями, а также диски VeilSide Andrew Racing Evo V. А вот по части техники далеко не все Z-ки были прокачаны.
Тем не менее как минимум два купе оснастили твин-турбокитом APS, выпускным коллектором Magnaflow, системой закиси азота NOS и другими незначительными усовершенствованиями двигателя. Такие 350Z развивали 460 лошадиных сил и использовались для съёмок крупным планом.
Что касается ходовой части, то у всех машин, в том числе и 460-сильных, она была практически стандартной — каскадёры потребовали лишь более жёсткие пружины RSR. По салону серьёзных изменений тоже мизер: пара сидений Sparco Evo L, руль той же фирмы, каркас безопасности Safety 21 и аудиосистема Sanyou. Пару лет назад один из киношных 350Z (именно 460-сильный) продавали в Великобритании: за машину, которая пребывала в близком к идеальному состоянии, просили 99 950 фунтов стерлингов (около 7,7 миллиона рублей по текущему курсу).
И ещё Nissan 350Z
Друзья DK тоже ездят на Nissan 350Z, и если сине-серебристое купе Ти-Хейра в динамичных сценах почти не участвует, то золотистая Fairlady Моримото (в исполнении Леонардо Намом) регулярно мелькает то здесь, то там.
Поскольку Маримото показан не самым умелым дрифтером, какие-либо манипуляции по части техники с золотистыми 350Z (а их было 4 штуки) не проводились. Но над эстетикой киноделы поработали от души: каждое купе получило канонично-японский обвес Top Secret, разновеликие и разноширокие диски Volk GTC, а также эффектную раскраску от House of Kolor. В интерьере машин использовались сиденья Recaro, рули Sparco, ремни Takata и не имеющий связи с двигателем баллон с закисью азота от Nitrous Express.
Mazda RX-7
Пожалуй, самая известная машина «Токийского дрифта». RX-7 попала в фильм, можно сказать, случайно: представители студии Universal в поисках вдохновения прогуливались по Токийскому автосалону 2005 года и заприметили на стенде VeilSide широченный суперкар, в котором с трудом угадывалась Mazda RX-7 поколения FD. Несмотря на то, что машина изначально создавалась как шоу-кар, она была функциональной до последней детали — иначе не имела бы шансов завоевать специальный приз автосалона.
Студия Universal приобрела машину у VeilSide, перекрасила её из тёмно-красного цвета в оранжевый… и, собственно, всё — остальные изменения были произведены ещё в стенах VeilSide. Сколько реплик было создано студией — вопрос, но известно, что и RX-7, купленная с автосалона, тоже была сильно повреждена во время съёмок.
Машина с Токийского автошоу, помимо обвеса Fortune (он расширил RX-7 примерно на 30 сантиметров), получила разноширокие 19-дюймовые диски VeilSide Andrew EVO-V (9 дюймов ширины спереди, 12 – сзади). Интерьер был усовершенствован за счёт 8-дюймового монитора, сидений VeilSide D1, руля Sparco, а также кастомных динамиков и сабвуфера. Только на салон в VeilSide потратили более 20 тысяч долларов. А ведь механика тоже была изменена.
Роторно-поршневой двигатель переведён на одну турбину HKS и получил пару последовательных интеркулеров, что привело к росту мощности до 305 лошадиных сил. Осаживать машину поручили тормозам Rotora с четырёхпоршневыми механизмами. Довершал перечень доработок набор койловеров A’pexi.
Mitsubishi Lancer Evolution IX
На первый взгляд, полноприводный Evolution — не лучший выбор для фильма, где все только и делают, что ищут воображаемые клиппинг-поинты. Тем не менее у Universal на момент съёмок по-прежнему были тесные связи с Mitsubishi Motors, а потому появление «Эвика» было фактически решённым делом.
Студия получила в распоряжение 10 новёхоньких Evolution IX, восемь из которых компания RMR (Rhys Millen Racing) перевела на задний привод. Для людей, которые следят за дрифтом, это имя говорит о многом: Рис Миллен – двукратный победитель этапов Formula D, участник D1GP и чемпионата Америки по ралли-кроссу; он уж точно знает, как создать «заносчивый» автомобиль.
Как признавался Миллен, обращение Evo в веру заднего привода происходило очень просто: достаточно было убрать лишние валы и заделать отверстия в узлах трансмиссии. Также он со своей командой добавил «Эвикам» пару-тройку лошадиных сил за счёт системы холодного впуска и даунпайпов — в остальном же двигатели машин были полностью стоковыми. Как и подвеска. И тормоза.
Оставалось лишь решить вопросы эстетики. Снаружи машину оформили в обвес APR с массивным антикрылом, гоночными зеркалами и характерным передним бампером в стиле старших версий Evolution. Диски установили пятиспицевые, 19-дюймовые, а если конкретно — Rays G-Games.
Салон в фильме виден совсем чуть-чуть, но его переработали основательно: в центре торпедо, например, поселились дополнительные приборы APR, а стандартные сиденья Recaro примерили многоточечные ремни Takata. Руль Momo был заменён быстросъёмным аналогом Sparco, плюс в салоне установили трубчатый каркас безопасности.
Ford Mustang
Споры о том, чем является «Мустанг» из «Токийского дрифта» — монстром Франкенштейном или шедевром в металле – не утихают до сих пор. И хотя про необычный масл-кар было написано и сказано немало, вкратце пробежимся по его истории в рамках киноленты.
В съёмках приняли участие шесть Mustang Fastback первого поколения, но только один из них действительно был оснащён мотором от Nissan Skyline GT-R — RB26DETT. С японским «сердцем», над установкой которого инженеры потели два месяца (а не день, как герои фильма), Mustang поехал очень быстро: разгон до «сотни» сократился до 5 секунд, однако дрифтить автомобиль не слишком-то хотел. Поэтому пришлось призвать на помощь «магию кино»: в процессе съёмок финальной гонки использовали «Мустанги» с традиционными 7-литровыми V8 Windsor, поверх рыка которых наложили звук рядной «шестёрки» с турбиной.
Хотя почти все «Форды» были повреждены во имя киноискусства, позднее их восстановили и распродали в частные коллекции, в том числе и уникальный экземпляр с мотором RB. Интерьеры большинства машин были разными, зато внешность — идентична: тёмно-зелёный металлик, воздухозаборники в стиле Shelby, 19-дюймовые колёса Volk GT-7. Рычаги подвески для «Мустангов» изготовлены компанией Global West, койловеры – KYB. Ну а тормоза, как и полагается хот-роду, были взяты у американской фирмы Wilwood.
Plymouth Roadrunner
Камео Доминика Торетто стало настоящей вишенкой на торте третьего «Форсажа». Естественно, персонаж Вина Дизеля не мог появиться без брутального масл-кара, и в этой части ему сопутствовал лихой Plymouth Roadrunner.
Естественно, машина существует в единственном экземпляре. И, естественно, она затюнингована выше крыши — машина строилась в ходе одного из эпизодов телешоу Rides и экспонировалась на нескольких выставках SEMA. Под её массивным капотом — не менее массивный 8,6-литровый V8 HEMI, мощность которого превышает отметку в 700 лошадиных сил. В 2010 году на аукционе Barret & Jackson этот красавец по прозвищу Hammer был продан за 187 тысяч долларов.