Тайны «Форсажа-3»: на чём дрифтили киногерои третьей части

Если не брать во внимание стоковый Dodge Viper, фильм начинается именно с этого автомобиля — классического «слипера». Под неприглядной оболочкой скрывается огромная мощь, которую Шон (сыгран актёром Лукасом Блэком) пытается укротить в гонке на стройплощадке.

Для фильма приобретены по меньшей мере 9 экземпляров Monte Carlo 1971 года, которые были доработаны гуру автомобильного тюнинга Деннисом МакКарти — тем самым, кто создал «Элеонор» для фильма «Угнать за 60 секунд». Но лишь два Monte Carlo получили высокомощные силовые установки: одной машине достался 8,3-литровый V8 мощностью 560 лошадиных сил, другой – 9,4-литровый «мотор из коробки» (crate engine) от Bill Mitchell серии «Hardcore», отдача которого превышала 700 лошадиных сил. В соответствии с оригинальным сценарием, оба мотора обзавелись клапанными крышками «Hardcore 632» в стиле ещё более мощного двигателя. Остальные Monte Carlo (большая часть из них была разбита каскадёрами) оснащались более скромными 5,7-литровыми V8.

Два «избранных» Monte Carlo в процессе подготовки получили новые механические коробки передач Richmond T-10, сцепления Hays, карданы Wenco 1350 Extreme Performance, а также выведенные набок выхлопные трубы, идущие от коллекторов Flowmaster. В каскадёрских машинах упор делался на шасси и рулевое управление: амортизаторы KYB, рычаги Global West, тормоза Wilwood… Интересный факт: номерные знаки с Monte Carlo Шона в четвёртой части «Форсажа» окажутся на Chevelle SS Доминика Торетто.