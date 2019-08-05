10 классных немецких машин, которые вы можете себе позволить

Тайны «Форсажа-3»: на чём дрифтили киногерои третьей части

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Третья часть «Форсажа» променяла дрэг-рейсинг на зрелищный дрифт, а ареной авто­мобильных сражений после Америки стала Япония. Тем не менее автомобильный состав, в отличие от актёрского, изменился не сильно. Что же скрывали под капотом самые яркие автомобили «Токийского дрифта»?

Chevrolet Monte Carlo

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Если не брать во внимание стоковый Dodge Viper, фильм начинается именно с этого автомобиля — классического «слипера». Под неприглядной оболочкой скрывается огромная мощь, которую Шон (сыгран актёром Лукасом Блэком) пытается укротить в гонке на стройплощадке.

Для фильма приобретены по меньшей мере 9 экземпляров Monte Carlo 1971 года, которые были доработаны гуру автомобильного тюнинга Деннисом МакКарти — тем самым, кто создал «Элеонор» для фильма «Угнать за 60 секунд». Но лишь два Monte Carlo получили высокомощные силовые установки: одной машине достался 8,3-литровый V8 мощностью 560 лошадиных сил, другой – 9,4-литровый «мотор из коробки» (crate engine) от Bill Mitchell серии «Hardcore», отдача которого превышала 700 лошадиных сил. В соответствии с оригинальным сценарием, оба мотора обзавелись клапанными крышками «Hardcore 632» в стиле ещё более мощного двигателя. Остальные Monte Carlo (большая часть из них была разбита каскадёрами) оснащались более скромными 5,7-литровыми V8.

Два «избранных» Monte Carlo в процессе подготовки получили новые механические коробки передач Richmond T-10, сцепления Hays, карданы Wenco 1350 Extreme Performance, а также выведенные набок выхлопные трубы, идущие от коллекторов Flowmaster. В каскадёрских машинах упор делался на шасси и рулевое управление: амортизаторы KYB, рычаги Global West, тормоза Wilwood… Интересный факт: номерные знаки с Monte Carlo Шона в четвёртой части «Форсажа» окажутся на Chevelle SS Доминика Торетто.

Volkswagen Touran

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Выбор столь странного автомобиля для фильма о гонках обусловлен несколькими причинами. Во-первых, на момент съёмки «Токийского дрифта» у студии Universal действовал контракт с Volkswagen на продакт-плейсмент, поэтому Touran должен был засветиться в ленте. Во-вторых, режиссёр третьей части «Форсажа» Джастин Лин в детстве так впечатлился мультфильмом о «Невероятном Халке», что хотел в том или ином виде сделать ему посвящение в одном из фильмов. И, как показалось Лину, машина Твинки (сыгран Bow Wow) была отличным вариантом для «трибьюта».

О техническом тюнинге автомобиля ничего неизвестно: скорее всего, машина либо стоковая, либо тюнингована чисто символически. Зато над внешним видом и интерьером работа проделана колоссальная: Touran получил новые кузовные панели с внутренними оттисками в виде кулаков и ноги Халка, специальную зелёную краску, а также обшитый фиолетовым ворсом интерьер с телевизорами и динамиками в багажнике. Ну и руль Sparco — куда без него. Сейчас машина экспонируется на студии Universal, где с ней может сфотографироваться любой желающий.

Mazda RX-8

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Представить себе «Форсаж» без девушки-стритрейсера просто невозможно, потому и третья часть не стала исключением. В ней Нила (Натали Келли) дрифтит по горам и многоуровневым паркингам на тюнингованной Mazda RX-8.

Поскольку в экшн-сценах машина почти не участвовала, она, скорее всего, была изготовлена в единственном экземпляре — точной информации на этот счёт нет. Роторное купе щеголяет обвесом VeilSide D1-GT, градиентной раскраской, карбоновым антикрылом VeilSide, а также 19-дюймовыми колёсами Volk GT-AV с резиной Toyo T1R. Техническая часть тоже слегка доработана: установлен турбокит HKS, толстые стабилизаторы и самоблокирующийся дифференциал Cusco, а также пружины TEIN. Из известных изменений салона — рулевое колесо Nardi. Сиденья остались заводскими.

Nissan Silvia

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Хотя «Моне Лизе» в фильме отводится не так много времени, синий Nissan Silvia S15 успел полюбиться многим фанатам кинофраншизы. Не хочется их расстраивать, но в техническом плане именно этот автомобиль был одним из самых простецких. И на то есть объективные причины: от машины требовалось лишь кое-как ехать да врезаться во всяческие препятствия.

Внешне «Мона Лиза» выглядит на миллион: обвес C-West DRFT, антикрыло C-West GT, зеркала Ganador, 19-дюймовые колёса Volk GT-7 с резиной Toyo T1R, графика Modern Image… А вот в салоне S15 уже не так эстетична: интерьер полностью выпотрошили и оставили лишь одинокое сиденье Recaro с ремнями Takata, руль Sparco, кастомное торпедо с приборами Auto Meter и металлические карты дверей. Ну, установили каркас безопасности (для безопасности) и баллон закиси азота NOS (для красоты — он не был подключён).

Известно, что для короткого эпизода на многоуровневой парковке понадобилось минимум 4 автомобиля, которые по технической части были абсолютно стандартными: лишь все магистрали для жидкостей были заменены на усиленные, плюс установлены спортивные выхлопные трубы, для видимости. Двигатель RB26 на одну из «Сильвий» поставили лишь в конце, для эпизода с находкой — в экшн-сценах S15 все были с базовыми SR20DET и даже атмосферным SR20.

Nissan 350Z

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Для «Короля Дрифта» Такаши (сыгран актёром Брайаном Ти) студия Universal закупила 11 экземпляров Nissan Fairlady, который в Европе и США больше известен как Nissan 350Z. Все автомобили были облачены в обвесы VeilSide Version 3 с карбоновыми капотами и антикрыльями, а также диски VeilSide Andrew Racing Evo V. А вот по части техники далеко не все Z-ки были прокачаны.

Тем не менее как минимум два купе оснастили твин-турбокитом APS, выпускным коллектором Magnaflow, системой закиси азота NOS и другими незначительными усовер­шенство­ваниями двигателя. Такие 350Z развивали 460 лошадиных сил и использовались для съёмок крупным планом.

Что касается ходовой части, то у всех машин, в том числе и 460-сильных, она была практически стандартной — каскадёры потребовали лишь более жёсткие пружины RSR. По салону серьёзных изменений тоже мизер: пара сидений Sparco Evo L, руль той же фирмы, каркас безопасности Safety 21 и аудио­система Sanyou. Пару лет назад один из киношных 350Z (именно 460-сильный) продавали в Великобритании: за машину, которая пребывала в близком к идеальному состоянии, просили 99 950 фунтов стерлингов (около 7,7 миллиона рублей по текущему курсу).

И ещё Nissan 350Z

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Друзья DK тоже ездят на Nissan 350Z, и если сине-серебристое купе Ти-Хейра в динамичных сценах почти не участвует, то золотистая Fairlady Моримото (в исполнении Леонардо Намом) регулярно мелькает то здесь, то там.

Поскольку Маримото показан не самым умелым дрифтером, какие-либо манипуляции по части техники с золотистыми 350Z (а их было 4 штуки) не проводились. Но над эстетикой киноделы поработали от души: каждое купе получило канонично-японский обвес Top Secret, разновеликие и разноширокие диски Volk GTC, а также эффектную раскраску от House of Kolor. В интерьере машин использовались сиденья Recaro, рули Sparco, ремни Takata и не имеющий связи с двигателем баллон с закисью азота от Nitrous Express.

Mazda RX-7

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Пожалуй, самая известная машина «Токийского дрифта». RX-7 попала в фильм, можно сказать, случайно: представители студии Universal в поисках вдохновения прогуливались по Токийскому автосалону 2005 года и заприметили на стенде VeilSide широченный суперкар, в котором с трудом угадывалась Mazda RX-7 поко­ления FD. Несмотря на то, что машина изначально создавалась как шоу-кар, она была функциональной до последней детали — иначе не имела бы шансов завоевать специальный приз автосалона.

Студия Universal приобрела машину у VeilSide, перекрасила её из тёмно-красного цвета в оранжевый… и, собственно, всё — остальные изменения были произведены ещё в стенах VeilSide. Сколько реплик было создано студией — вопрос, но известно, что и RX-7, купленная с автосалона, тоже была сильно повреждена во время съёмок.

Машина с Токийского автошоу, помимо обвеса Fortune (он расширил RX-7 примерно на 30 санти­метров), получила разно­широкие 19-дюймовые диски VeilSide Andrew EVO-V (9 дюймов ширины спереди, 12 – сзади). Интерьер был усовершенствован за счёт 8-дюймового монитора, сидений VeilSide D1, руля Sparco, а также кастомных динамиков и сабвуфера. Только на салон в VeilSide потратили более 20 тысяч долларов. А ведь механика тоже была изменена.

Роторно-поршневой двигатель переведён на одну турбину HKS и получил пару последова­тельных интеркулеров, что привело к росту мощности до 305 лошадиных сил. Осаживать машину поручили тормозам Rotora с четырёх­поршневыми механизмами. Довершал перечень доработок набор койловеров A’pexi.

Mitsubishi Lancer Evolution IX

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На первый взгляд, полноприводный Evolution — не лучший выбор для фильма, где все только и делают, что ищут воображаемые клиппинг-поинты. Тем не менее у Universal на момент съёмок по-прежнему были тесные связи с Mitsubishi Motors, а потому появление «Эвика» было фактически решённым делом.

Студия получила в распоряжение 10 новёхоньких Evolution IX, восемь из которых компания RMR (Rhys Millen Racing) перевела на задний привод. Для людей, которые следят за дрифтом, это имя говорит о многом: Рис Миллен – двукратный победитель этапов Formula D, участник D1GP и чемпионата Америки по ралли-кроссу; он уж точно знает, как создать «заносчивый» автомобиль.

Как признавался Миллен, обращение Evo в веру заднего привода происходило очень просто: достаточно было убрать лишние валы и заделать отверстия в узлах трансмиссии. Также он со своей командой добавил «Эвикам» пару-тройку лошадиных сил за счёт системы холодного впуска и даунпайпов — в остальном же двигатели машин были полностью стоковыми. Как и подвеска. И тормоза.

Оставалось лишь решить вопросы эстетики. Снаружи машину оформили в обвес APR с массивным антикрылом, гоночными зеркалами и характерным передним бампером в стиле старших версий Evolution. Диски установили пятиспицевые, 19-дюймовые, а если конкретно — Rays G-Games.

Салон в фильме виден совсем чуть-чуть, но его переработали основательно: в центре торпедо, например, поселились дополнительные приборы APR, а стандартные сиденья Recaro примерили многоточечные ремни Takata. Руль Momo был заменён быстросъёмным аналогом Sparco, плюс в салоне установили трубчатый каркас безопасности.

Ford Mustang

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Споры о том, чем является «Мустанг» из «Токийского дрифта» — монстром Франкенштейном или шедевром в металле – не утихают до сих пор. И хотя про необычный масл-кар было написано и сказано немало, вкратце пробежимся по его истории в рамках киноленты.

В съёмках приняли участие шесть Mustang Fastback первого поколения, но только один из них действительно был оснащён мотором от Nissan Skyline GT-R — RB26DETT. С японским «сердцем», над установкой которого инженеры потели два месяца (а не день, как герои фильма), Mustang поехал очень быстро: разгон до «сотни» сократился до 5 секунд, однако дрифтить автомобиль не слишком-то хотел. Поэтому пришлось призвать на помощь «магию кино»: в процессе съёмок финальной гонки использовали «Мустанги» с традиционными 7-литровыми V8 Windsor, поверх рыка которых наложили звук рядной «шестёрки» с турбиной.

Хотя почти все «Форды» были повреждены во имя киноискусства, позднее их восстановили и распродали в частные коллекции, в том числе и уникальный экземпляр с мотором RB. Интерьеры большинства машин были разными, зато внешность — идентична: тёмно-зелёный металлик, воздухозаборники в стиле Shelby, 19-дюймовые колёса Volk GT-7. Рычаги подвески для «Мустангов» изготовлены компанией Global West, койловеры – KYB. Ну а тормоза, как и полагается хот-роду, были взяты у американской фирмы Wilwood.

Plymouth Roadrunner

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Камео Доминика Торетто стало настоящей вишенкой на торте третьего «Форсажа». Естественно, персонаж Вина Дизеля не мог появиться без брутального масл-кара, и в этой части ему сопутствовал лихой Plymouth Roadrunner.

Естественно, машина существует в единственном экземпляре. И, естественно, она затюнингована выше крыши — машина строилась в ходе одного из эпизодов телешоу Rides и экспонировалась на нескольких выставках SEMA. Под её массивным капотом — не менее массивный 8,6-литровый V8 HEMI, мощность которого превышает отметку в 700 лошадиных сил. В 2010 году на аукционе Barret & Jackson этот красавец по прозвищу Hammer был продан за 187 тысяч долларов.

На чём бы хотел поехать RDS?

Мы тут нашли так много автомобилей из третьей части «Форсажа» на Авто.ру, что их пришлось разделить: на часть первую и часть вторую!
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