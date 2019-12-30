Фильм «Форсаж» превратили в игру. Там есть Вин Дизель

Появился трейлер компьютерной игры Fast & Furious Crossroads, созданной по мотивам франшизы «Форсаж». Судя по трейлеру, игроков ждёт куча экшена, безумные погони, не очень хорошая графика и... компьютерный Вин Дизель в роли Доминика Торрето. Игра выйдет на все современные платформы (PC, PlayStation4 и Xbox), а её релиз заплани­рован на май 2020 года. Ну а пока — посмотрите, как это будет выглядеть.