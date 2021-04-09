ФАС усилит контроль за ценами на бензин
Дмитрий Елизаров
Федеральная антимонопольная служба намерена усилить контроль за ценами на АЗС. Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства, региональные подразделения ФАС займутся изучением обоснованности повышения цен. Владельцам АЗС придётся объясняться по каждому случаю изменения цифр на ценниках.
Управления ФАС в регионах по поручению головного ведомства будут изучать цепочки поставок топлива на АЗС. Как говорится в сообщении, целью этого анализа станет выявление посредников, фактически услуг не оказывающих, но влияющих на рост цен.
Как уточняет агентство, АЗС, расположенные в Московской области, уже попросили предоставить обоснования по каждому случаю повышения цен на бензин и дизельное топливо за период с 1 января. Кроме того, владельцы заправочных станций должны будут поделиться с ФАС и сведениями о закупочных ценах. Тех, кто откажется это делать, обещали штрафовать. В ведомстве считают, что одной из причин роста розничных цен на топливо может быть недобросовестное поведение некоторых участников рынка.
За период с конца декабря по начало апреля цены на бензин
АИ-92на российских АЗС выросли в среднем на 3,5%, «девяносто пятый» подорожал на 3%, дизельное топливо — на 1,5%. Как уточняет «Российская газета», цены растут уже 16 недель, при этом за весь 2020 год стоимость топлива увеличилась примерно на 2,5%.
Ранее ФАС объясняла ситуацию не только сезонным спросом на топливо и ростом мировых цен на энергоносители, но и резким понижением температуры воздуха, которое наблюдалось в России минувшей зимой.