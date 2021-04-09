ФАС усилит контроль за ценами на бензин

Федеральная антимонопольная служба намерена усилить контроль за ценами на АЗС. Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства, региональ­ные подраз­деления ФАС займутся изучением обосно­ванности повышения цен. Владельцам АЗС придётся объясняться по каждому случаю изменения цифр на ценниках.

Управления ФАС в регионах по поручению головного ведомства будут изучать цепочки поставок топлива на АЗС. Как говорится в сообщении, целью этого анализа станет выявление посредников, фактически услуг не оказывающих, но влияющих на рост цен.

Как уточняет агентство, АЗС, расположенные в Московской области, уже попросили предоставить обосно­вания по каждому случаю повышения цен на бензин и дизельное топливо за период с 1 января. Кроме того, владельцы заправочных станций должны будут поделиться с ФАС и сведениями о закупочных ценах. Тех, кто откажется это делать, обещали штрафовать. В ведомстве считают, что одной из причин роста розничных цен на топливо может быть недобро­совестное поведение некоторых участников рынка.

За период с конца декабря по начало апреля цены на бензин АИ-92 на российских АЗС выросли в среднем на 3,5%, «девяносто пятый» подорожал на 3%, дизельное топливо — на 1,5%. Как уточняет «Российская газета», цены растут уже 16 недель, при этом за весь 2020 год стоимость топлива увеличилась примерно на 2,5%.