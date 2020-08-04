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Компании Hyundai разрешили купить российский завод GM

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Наталья Насонова

Федеральная анти­монопольная служба РФ одобрила заявку южно­корейского концерна Hyundai о покупке 94,8% производ­ственных площадей законсерви­рованного предприятия General Motors под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС.

  • Ходатайство о приобретении завода GM компания Hyundai Motor подала в конце июля. В ФАС пришли к мнению, что эта сделка не нарушает дейст­вующее законо­дательство, и покупку разрешили.

  • После завершения всех формаль­ностей в Hyundai намерены загрузить бывшие мощности GM несколькими моделями, которые в данный момент выпускаются на «Автоторе» в Калинин­граде. На нём планируют организовать произ­водство полного цикла, включая сварку и окраску.

  • На собственном заводе под Санкт-Петер­бургом Hyundai Motor производит Solaris, Creta и Kia Rio. На мощностях «Автотора», с которым марка сотруд­ничает с 2012 года, выпускаются кроссоверы Santa Fe и Tucson, седаны Elantra и Sonata, а также модели премиум-бренда Genesis.

Станет ли Hyundai мощнейшим из производителей в РФ?

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