Компании Hyundai разрешили купить российский завод GM

Федеральная анти­монопольная служба РФ одобрила заявку южно­корейского концерна Hyundai о покупке 94,8% производ­ственных площадей законсерви­рованного предприятия General Motors под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство о приобретении завода GM компания Hyundai Motor подала в конце июля. В ФАС пришли к мнению, что эта сделка не нарушает дейст­вующее законо­дательство, и покупку разрешили.

После завершения всех формаль­ностей в Hyundai намерены загрузить бывшие мощности GM несколькими моделями, которые в данный момент выпускаются на «Автоторе» в Калинин­граде. На нём планируют организовать произ­водство полного цикла, включая сварку и окраску.