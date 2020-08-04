Компании Hyundai разрешили купить российский завод GM
Наталья Насонова
Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила заявку южнокорейского концерна Hyundai о покупке 94,8% производственных площадей законсервированного предприятия General Motors под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС.
Ходатайство о приобретении завода GM компания Hyundai Motor подала в конце июля. В ФАС пришли к мнению, что эта сделка не нарушает действующее законодательство, и покупку разрешили.
После завершения всех формальностей в Hyundai намерены загрузить бывшие мощности GM несколькими моделями, которые в данный момент выпускаются на «Автоторе» в Калининграде. На нём планируют организовать производство полного цикла, включая сварку и окраску.
На собственном заводе под Санкт-Петербургом Hyundai Motor производит Solaris, Creta и Kia Rio. На мощностях «Автотора», с которым марка сотрудничает с 2012 года, выпускаются кроссоверы Santa Fe и Tucson, седаны Elantra и Sonata, а также модели премиум-бренда Genesis.