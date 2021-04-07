ФАС объяснила рост цен на топливо в России
Дмитрий Елизаров
Федеральная антимонопольная служба России связывает рост оптовых цен на бензин в том числе и с резким похолоданием. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в одну из региональных топливных компаний. Эксперты издания с доводами ФАС не согласны.
Ведомство отметило, что с начала 2021 года оптовые цены на бензин
АИ-92выросли на 8,5%. Помимо «резкого понижения температур окружающей среды» в ФАС влияющими на подорожание топлива факторами назвали сезонное повышение спроса, рост экспортных цен на нефтепродукты и мировых цен на нефть, а также распространение коронавирусной инфекции.
Адресат письма — глава топливной компании в Белгородской области — заявил изданию, что упомянутые ФАС факторы не могли спровоцировать рост цен такого масштаба, который наблюдается сейчас, так как присутствуют регулярно. Кроме того, он отметил, что повышение оптовых цен на топливо может привести к разорению многих независимых АЗС, которые уже сейчас работают в убыток.
Метеорологи, опрошенные «Известиями», уточнили, что существенных температурных отклонений нынешней зимой не наблюдалось.
Аналитики, в свою очередь, связали рост цен среди прочего с повышением акцизов, а также с несовершенством так называемого демпферного механизма — он призван нивелировать влияние экспортных цен на внутренний топливный рынок России.
На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна бензина
АИ-92на 24 марта стоила 53,9 тысячи рублей (на 8,5% дороже, чем на начало года). 95-йбензин подорожал на 9,1%, а дизельное топливо — на 10,2%.
В конце марта эксперты Независимого топливного союза предупреждали о возможности резкого роста розничных цен на бензин в России (вплоть до 14% к концу года) и просили правительство принять меры. Предлагалось среди прочего снизить акцизы и перестроить работу демпферного механизма. В правительстве действующие меры назвали достаточными, однако схема демпферного механизма будет скорректирована уже с 1 мая.