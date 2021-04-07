ФАС объяснила рост цен на топливо в России

Федеральная антимонопольная служба России связывает рост оптовых цен на бензин в том числе и с резким похолоданием. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в одну из региональ­ных топливных компаний. Эксперты издания с доводами ФАС не согласны.

Ведомство отметило, что с начала 2021 года оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 8,5%. Помимо «резкого понижения температур окружающей среды» в ФАС влияющими на подорожание топлива факторами назвали сезонное повышение спроса, рост экспортных цен на нефте­продукты и мировых цен на нефть, а также распро­странение коронавирусной инфекции.

Адресат письма — глава топливной компании в Белгородской области — заявил изданию, что упомянутые ФАС факторы не могли спрово­цировать рост цен такого масштаба, который наблюдается сейчас, так как присут­ствуют регулярно. Кроме того, он отметил, что повышение оптовых цен на топливо может привести к разорению многих независимых АЗС, которые уже сейчас работают в убыток.

Метеорологи, опрошенные «Известиями», уточнили, что существенных темпера­турных отклонений нынешней зимой не наблюдалось.

Аналитики, в свою очередь, связали рост цен среди прочего с повыше­нием акцизов, а также с несовер­шенством так называ­емого демпферного механизма — он призван нивелировать влияние экспортных цен на внутренний топливный рынок России.

На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна бензина АИ-92 на 24 марта стоила 53,9 тысячи рублей (на 8,5% дороже, чем на начало года). 95-й бензин подорожал на 9,1%, а дизельное топливо — на 10,2%.