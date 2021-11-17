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В России предложили отменить госрегулирование цен на техосмотр

ФАС предложила четыре способа стабилизации цен на дизтопливо

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Дмитрий Елизаров

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Оптовая цена на зимнее дизельное топливо обновила исторический максимум, составив 61,528 тысячи рублей за тонну. На этом фоне ФАС, как уточняет ТАСС, выступила с предложением ряда мер по стабилизации цен на топливо. Среди прочего эти меры предусматривают и борьбу с дизельным суррогатом.

  • Антимонопольная служба предложила повысить норматив продажи зимнего топлива на бирже с нынешних 7,5 до 10% — по мнению ФАС, это позволит создать некий «запас прочности» на топливном рынке в холодное время года.
  • Кроме того, ФАС предложила пересмотреть схему демпферного механизма, в частности, разработав разные формулы его расчёта для летнего и зимнего видов дизельного топлива. Стабилизации цен поспособ­ствует и введение субсидий на транспортировку солярки для нужд Дальнего Востока.
  • Наконец, ФАС предлагает инициировать проверки поставщиков топлива для противо­действия суррогату. «По данным рынка нефте­продуктов, имеют место случаи, когда приобретается авиакеросин, из которого затем производят суррогатный дизель. Анти­монопольная служба предлагает ФНС, Росстандарту совместно с нефтяными компаниями провести контрольные мероприятия и пресечь деятельность недобро­совестных компаний по производству суррогатного топлива», — цитирует агентство сообщение службы.
  • В свою очередь президент Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил ТАСС, что основная проблема цено­образования на зимнее дизельное топливо заключается не в механизмах торговли, а в недостаточном предложении.

Ранее в Росстандарте отметили, что в ближайшие два года доля фальсификата на топливном рынке будет практически сведена к нулю. Уже сейчас, по расчётам ведомства, некачественное топливо можно встретить максимум на 7,5% российских АЗС, причём, как правило, это касается небольших станций, не относящихся к федеральным сетям.

Замечали рост цен на солярку в последние недели?

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