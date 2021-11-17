ФАС предложила четыре способа стабилизации цен на дизтопливо

Оптовая цена на зимнее дизельное топливо обновила исторический максимум, составив 61,528 тысячи рублей за тонну. На этом фоне ФАС, как уточняет ТАСС, выступила с предложением ряда мер по стабилизации цен на топливо. Среди прочего эти меры предусматривают и борьбу с дизельным суррогатом.
- Антимонопольная служба предложила повысить норматив продажи зимнего топлива на бирже с нынешних 7,5 до 10% — по мнению ФАС, это позволит создать некий «запас прочности» на топливном рынке в холодное время года.
- Кроме того, ФАС предложила пересмотреть схему демпферного механизма, в частности, разработав разные формулы его расчёта для летнего и зимнего видов дизельного топлива. Стабилизации цен поспособствует и введение субсидий на транспортировку солярки для нужд Дальнего Востока.
- Наконец, ФАС предлагает инициировать проверки поставщиков топлива для противодействия суррогату. «По данным рынка нефтепродуктов, имеют место случаи, когда приобретается авиакеросин, из которого затем производят суррогатный дизель. Антимонопольная служба предлагает ФНС, Росстандарту совместно с нефтяными компаниями провести контрольные мероприятия и пресечь деятельность недобросовестных компаний по производству суррогатного топлива», — цитирует агентство сообщение службы.
- В свою очередь президент Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил ТАСС, что основная проблема ценообразования на зимнее дизельное топливо заключается не в механизмах торговли, а в недостаточном предложении.
Ранее в Росстандарте отметили, что в ближайшие два года доля фальсификата на топливном рынке будет практически сведена к нулю. Уже сейчас, по расчётам ведомства, некачественное топливо можно встретить максимум на 7,5% российских АЗС, причём, как правило, это касается небольших станций, не относящихся к федеральным сетям.