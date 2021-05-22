Взгляните на очень большой экран в электрокаре Faraday Future. Он управляется голосом

В ролике показан процесс раскладывания экрана. Это было сделано с помощью голосо­вой команды. Среди прочего, дисплей можно исполь­зовать для видео­звонка. При этом вызов в демонстраци­онном видео поступил на смартфон, а система автомати­чески активи­ровала камеру, направ­ленную на сидящего в машине человека, и дублиро­вала изображение с телефона.

Ещё в кроссовере FF 91 есть небольшие тачскрины в дверях для настройки климат-контроля, цифровая приборная панель, проекци­онный экран и электронное зеркало заднего вида диагональю 10,1 дюйма, а также 15,4-дюймо­вый экран мульти­медийной системы и монитор для переднего пассажира.