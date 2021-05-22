Взгляните на очень большой экран в электрокаре Faraday Future. Он управляется голосом
Михаил Кондратьев
Компания Faraday Future опубликовала видео об очень большом экране для задних пассажиров в своём электромобиле FF 91. Это 27-дюймовый (почти 70 сантиметров) «телевизор», который спускается с потолка. Всего в модели 11 дисплеев.
В ролике показан процесс раскладывания экрана. Это было сделано с помощью голосовой команды. Среди прочего, дисплей можно использовать для видеозвонка. При этом вызов в демонстрационном видео поступил на смартфон, а система автоматически активировала камеру, направленную на сидящего в машине человека, и дублировала изображение с телефона.
Ещё в кроссовере FF 91 есть небольшие тачскрины в дверях для настройки климат-контроля, цифровая приборная панель, проекционный экран и электронное зеркало заднего вида диагональю 10,1 дюйма, а также 15,4-дюймовый экран мультимедийной системы и монитор для переднего пассажира.
Первая модель китайско-американского стартапа Faraday Future была представлена в 2017 году. Первоначально планировалось начать выпуск в
2018-мс прицелом на 150 тысяч машин в год. Однако из-за финансовых трудностей планы изменились. Позже фирма заявила о намерениях запустить производство в 2020 году, но пока этого так и не случилось.
Предполагается, что FF 91 будет оснащаться тремя электромоторами суммарной мощностью в 1065 л.с. Они должны обеспечить разгон до «сотни» примерно за 2,5 секунды, а запас хода 5,2-метрового кроссовера составит около 600 километров. Среди прочего, в оснащение модели войдут автопилот и сиденья, которые разрабатывались при поддержке специалистов NASA, а также мультимедийка с искусственным интеллектом.
По последним данным, выпуск начнётся в течение 2021 года. О ценах официальной информации нет, но ожидается, что кроссовер будет стоить около 200 тысяч долларов.