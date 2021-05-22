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Взгляните на очень большой экран в электрокаре Faraday Future. Он управляется голосом

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Михаил Кондратьев

Компания Faraday Future опубликовала видео об очень большом экране для задних пассажиров в своём электро­мобиле FF 91. Это 27-дюймовый (почти 70 санти­метров) «теле­визор», который спускается с потолка. Всего в модели 11 дисплеев.

  • В ролике показан процесс раскладывания экрана. Это было сделано с помощью голосо­вой команды. Среди прочего, дисплей можно исполь­зовать для видео­звонка. При этом вызов в демонстраци­онном видео поступил на смартфон, а система автомати­чески активи­ровала камеру, направ­ленную на сидящего в машине человека, и дублиро­вала изображение с телефона.

  • Ещё в кроссовере FF 91 есть небольшие тачскрины в дверях для настройки климат-контроля, цифровая приборная панель, проекци­онный экран и электронное зеркало заднего вида диагональю 10,1 дюйма, а также 15,4-дюймо­вый экран мульти­медийной системы и монитор для переднего пассажира.

  • Первая модель китайско-американ­ского стартапа Faraday Future была представ­лена в 2017 году. Первоначально планиро­валось начать выпуск в 2018-м с прицелом на 150 тысяч машин в год. Однако из-за финансовых трудностей планы изменились. Позже фирма заявила о намерениях запустить произ­водство в 2020 году, но пока этого так и не случилось.

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  • Предполагается, что FF 91 будет оснащаться тремя электро­моторами суммарной мощностью в 1065 л.с. Они должны обеспечить разгон до «сотни» примерно за 2,5 секунды, а запас хода 5,2-метро­вого кроссовера составит около 600 кило­метров. Среди прочего, в оснащение модели войдут авто­пилот и сиденья, которые разраба­тывались при поддержке специалистов NASA, а также мульти­медийка с искус­ственным интеллектом.

  • По последним данным, выпуск начнётся в течение 2021 года. О ценах офици­альной информации нет, но ожидается, что кроссовер будет стоить около 200 тысяч долларов.

Faraday Future FF 91 — интересная модель?

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