1050-сильный электрокроссовер, установивший рекорд скорости, выставят на аукцион

Электрокроссовер FF 91 может разгоняться с нуля до сотни за 2,4 секунды. В его салоне 11 дисплеев, диагональ самого большого — 27 дюймов. Но у выстав­ленного на продажу прототипа остался лишь один экран, остальные были демонти­рованы для снижения массы. Для заезда автомобиль оборудовали каркасом безопасности, который перед аукционом сняли.