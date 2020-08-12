1050-сильный электрокроссовер, установивший рекорд скорости, выставят на аукцион
Борис Закиров
5 сентября на аукцион Auburn будет выставлен прототип FF 91 китайско-американского стартапа Faraday Future. В 2017 году он установил рекорд скорости среди электромобилей по подъёму на гору Пайкс-Пик.
Электрокроссовер FF 91 может разгоняться с нуля до сотни за 2,4 секунды. В его салоне 11 дисплеев, диагональ самого большого — 27 дюймов. Но у выставленного на продажу прототипа остался лишь один экран, остальные были демонтированы для снижения массы. Для заезда автомобиль оборудовали каркасом безопасности, который перед аукционом сняли.
Компания Faraday Future существует с 2014 года. Серийная версия FF 91 должна была выйти на рынок ещё в 2018 году, но производство отложили
из-зафинансовых проблем главного акционера компании Цэя Юэтина. Впоследствии он был признан банкротом.
Все последние годы компания искала инвесторов, а теперь пытается заработать деньги, продавая свои прототипы.