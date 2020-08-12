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1050-сильный электрокроссовер, установивший рекорд скорости, выставят на аукцион

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Борис Закиров

5 сентября на аукцион Auburn будет выставлен прототип FF 91 китайско-американского стартапа Faraday Future. В 2017 году он установил рекорд скорости среди электро­мобилей по подъёму на гору Пайкс-Пик. 20-кило­метровую дистанцию FF 91 проехал за 11 минут 25 секунд, что на 23 секунды быстрее предыдущего рекорда Tesla Model S P90D.

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  • Электрокроссовер FF 91 может разгоняться с нуля до сотни за 2,4 секунды. В его салоне 11 дисплеев, диагональ самого большого — 27 дюймов. Но у выстав­ленного на продажу прототипа остался лишь один экран, остальные были демонти­рованы для снижения массы. Для заезда автомобиль оборудовали каркасом безопасности, который перед аукционом сняли.

  • Компания Faraday Future существует с 2014 года. Серийная версия FF 91 должна была выйти на рынок ещё в 2018 году, но производство отложили из-за финансовых проблем главного акционера компании Цэя Юэтина. Впослед­ствии он был признан банкротом.

  • Все последние годы компания искала инвесторов, а теперь пытается заработать деньги, продавая свои прототипы.

Спасёт ли продажа машины проблемный стартап?

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