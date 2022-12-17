Faraday Future в очередной раз отложил производство «убийцы Tesla Model X» и ищет инвесторов

В начале нынешней осени Faraday Future FF 91 получил официальную оценку запаса хода от природоохранного агентства США (EPA). 5,25-метровый вседорожник с 1050-сильной трёхмоторной установкой и батареей на 130 киловатт-часов проезжает на одном заряде 613 километров — больше, чем любая из версий конкурирующей Tesla Model X.

Изначально FF 91 должен был встать на конвейер ещё в 2018 году, но по факту первый предсерийный образец для тестов и сертификации собрали только в этом феврале. Тем самым компания выполнила четвёртый из семи пунктов новой стратегии, принятой осенью 2021 года вскоре после выхода на биржу. На сегодняшний день реализован уже шестой этап плана: это означает, что на арендованной фабрике в калифорнийском городе Хэнфорд, прежде выпускавшей шины Pirelli, закончили монтаж оборудования на участке сборки автомобилей.