Faraday Future в очередной раз отложил производство «убийцы Tesla Model X» и ищет инвесторов

Александр Орехов
Китайско-американский электромобильный стартап Faraday Future объявил, что запустит производство своей дебютной модели, большого кроссовера FF 91, в конце марта 2023 года. Первые машины сойдут с конвейера в начале апреля и в том же месяце доберутся до покупателей, сообщает Automotive News Europe.
- Компания пояснила, что план будет реализован лишь в том случае, если ей удастся привлечь дополнительные 150–170 миллионов долларов от действующих и новых инвесторов. Пока акционеры гарантировали только 30 миллионов из требуемой суммы.
- Одновременно начинающий производитель рассказал, что в ходе тестирования и финальных доработок FF 91 улучшил 26 ключевых систем и компонентов. Среди прочего обновления получили силовая установка, батарея, система зарядки, шасси, интерьер, а также «железо» и софт, связанные с автономным вождением и функционалом встроенного «искусственного интеллекта».
- В начале нынешней осени Faraday Future FF 91 получил официальную оценку запаса хода от природоохранного агентства США (EPA). 5,25-метровый вседорожник с 1050-сильной трёхмоторной установкой и батареей на 130 киловатт-часов проезжает на одном заряде 613 километров — больше, чем любая из версий конкурирующей Tesla Model X.
Изначально FF 91 должен был встать на конвейер ещё в 2018 году, но по факту первый предсерийный образец для тестов и сертификации собрали только в этом феврале. Тем самым компания выполнила четвёртый из семи пунктов новой стратегии, принятой осенью 2021 года вскоре после выхода на биржу. На сегодняшний день реализован уже шестой этап плана: это означает, что на арендованной фабрике в калифорнийском городе Хэнфорд, прежде выпускавшей шины Pirelli, закончили монтаж оборудования на участке сборки автомобилей.