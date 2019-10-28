Это фантастика: самые крутые творения автопроизводителей для фильмов про будущее
Андрей Шульдешов
Съёмки фантастического фильма — штука сложная: важно создать максимально проработанный мир будущего, чтобы зритель поверил, что через условные сто-двести лет мы будем жить именно в таких домах, носить именно такую одежду и ездить (или летать) именно на таком траспорте. И именно с последним создателям фильма нередко помогают автопроизводители. Мы вспомнили несколько примеров того, как автомобильные компании объединяли усилия с киностудиями и создавали прототипы специально для фантастических фильмов.
Bugatti в фильме «Элизиум»
В антиутопии «Элизиум» Нила Бломкампа социальная дифференциация общества доведена до предела: богатые живут на прекрасной космической станции в условиях, близких к райским, а бедные едва выживают на погибающей Земле и рвут жилы на благо сильных мира сего. Разумеется, правящей элите нужен соответствующий транспорт — самый роскошный и дорогой из всего, что можно создать в 2154 году (время действия фильма). Поэтому разработку транспорта будущего для богатых доверили компании Bugatti.
Аэрокар выполнен в стилистике модели Veyron: у него похожий дизайн носовой части, узнаваемая окраска фюзеляжа и шильдики Bugatti спереди и сзади. Что ж, видимо, и через 150 лет эта марка будет оставаться символом безразмерной роскоши. Правда, по сюжету фильма, роскошному Bugatti будущего отведена незавидная роль.
Lexus из фильма «Валериан и город тысячи планет»
Фантастический экшен Люка Бессона получился неоднозначным: коммерческого успеха он не добился, а критикам и зрителям не понравился сырой сюжет. Зато фильм хвалят за детально проработанный мир будущего и красивую картинку — и часть этой похвалы вполне заслуженно относится к компании Lexus. Специально для фильма автопроизводитель придумал Skyjet — похожий на акулу космический корабль для секретных агентов, созданный по мотивам роскошного купе Lexus LC.
Вы сразу поймёте, что этот космолёт делали в Lexus, и дело тут не только в огромном шильдике на носу. Просто, по версии дизайнеров, и через 700 лет компания будет выпускать транспорт с огромным «веретеном» радиаторной решётки.
Lexus из фильма «Особое мнение»
И ещё один Lexus. На этот раз — более приземлённый, причём во всех смыслах. Прототип под названием Lexus 2054 был создан специально для фантастического блокбастера Стивена Спилберга «Особое мнение» с Томом Крузом в главной роли. Говорят, Спилберг сам на тот момент ездил на «Лексусе», и эта марка ему очень нравилась. Машину разрабатывали в калифорнийском дизайн-центре Toyota и Lexus, и проект оказался настолько удачным, что автомобильное издание Jalopnik включило концепт в список «прототипов, которые должны стать серийными». Lexus 2054 ездит на топливных элементах и оборудован продвинутыми системами биометрической защиты. А его сборка и окраска занимает невероятно мало времени — даже если прямо на конвейере в машине спрятался Том Круз.
Кстати, прототип так понравился киношникам, что его потом использовали в другом фантастическом фильме — «Остров» 2005 года. Машину всего лишь перекрасили из красного цвета в голубой.
Audi из «Я, робот»
Фантастический фильм «Я, робот» 2004 года с Уиллом Смитом в главной роли стал отличной рекламой для марки Audi. Специально для кино компания сделала прототип RSQ, причём, говорят, вся подготовка заняла от силы месяц. Всё потому, что автомобиль для фильма построен на базе концепта Audi Le Mans quattro (впоследствии он превратится в серийную модель Audi R8).
Дизайнеры облачили прототип в футуристичный обвес, скрывающий колёса, и установили двери типа «крыло чайки». Решётка радиатора позаимствована у серийного седана Audi A8, а в движение прототип приводится двигателем V10 от Lamborghini Gallardo. В общем, повезло Уиллу Смиту!
Audi в фильме «Игра Эндера»
Вообще в Audi любят так называемый продакт-плейсмент: помимо упомянутого выше «Я, робот», автомобили этой марки снимались во франшизе про Железного человека и Человека-паука, а в 2013 году компания сделала футуристичный прототип специально для фантастического фильма «Игра Эндера». Концепт называется Audi Fleet Shuttle quattro Concept и олицетворяет представление компании о том, как будет выглядеть транспорт в конце двадцать первого века.
Интересная особенность прототипа в том, что он существует только в виде макетов и компьютерных моделей: в съёмках участвовала обычная Audi A7, которую затем перерисовали на монтаже.
General Motors в фильме «Разрушитель»
Фантастический боевик «Разрушитель» 1993 года, с Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом, — один из самых известных блокбастеров девяностых. Непримиримые враги, хитроумный злодей и отважный полицейский, персонажи Сталлоне и Снайпса были заморожены в 1996 году и проснулись от анабиоза в 2032 году. Глазами героев мы видим, как выглядит мир обозримого будущего. Часть этого будущего — патрульные автомобили, на роль которых был выбран концепт-кар General Motors Ultralite 1992 года.
Кстати, эта же модель спустя несколько лет появилась в фильме «Двухсотлетний человек» с Робином Уильямсом в главной роли. Концепт разрабатывался не специально для кинокартины, однако очень удачно дебютировал как раз к началу съёмок и приглянулся создателям фильма. У Ultralite карбоновый кузов и 1,5-литровый мотор мощностью 111 лошадиных сил, он может разгоняться до сотни меньше чем за восемь секунд и при этом отличается очень низким расходом топлива: 2,7 литра на сотню. Неплохо для начала девяностых! Правда, суровому брутальному персонажу Сильвестра Сталлоне всё равно больше по душе старая школа.