Это фантастика: самые крутые творения автопроизводителей для фильмов про будущее

И ещё один Lexus. На этот раз — более приземлённый, причём во всех смыслах. Прототип под названием Lexus 2054 был создан специально для фантастического блокбастера Стивена Спилберга «Особое мнение» с Томом Крузом в главной роли. Говорят, Спилберг сам на тот момент ездил на «Лексусе», и эта марка ему очень нравилась. Машину разрабатывали в калифорнийском дизайн-центре Toyota и Lexus, и проект оказался настолько удачным, что автомобильное издание Jalopnik включило концепт в список «прототипов, которые должны стать серийными». Lexus 2054 ездит на топливных элементах и оборудован продвинутыми системами биометрической защиты. А его сборка и окраска занимает невероятно мало времени — даже если прямо на конвейере в машине спрятался Том Круз.