Суперкар от создателя McLaren F1 удивил вентилятором сзади
Николай Андреев
Британский инженер Гордон Марри, создавший несколько чемпионских болидов
Система граунд-эффекта с 400-миллиметровым вентилятором и множеством воздуховодов призвана создавать область под днищем для увеличения прижимной силы. Также она будет уменьшать аэродинамическое сопротивление, увеличивая максимальную скорость.
Всего граунд-эффект T.50 получит шесть режимов работы. В автоматическом предусмотрена регулировка вентилятора в зависимости от дорожной ситуации, а в тестовом будет показываться работа системы, когда автомобиль стоит без движения. Режим Brake Mode призван сократить тормозной путь на 10 метров при замедлениях с
240 км/ч,High Downforce — увеличить прижимную силу на 30 процентов, Streamline — снизить аэродинамическое сопротивление на 10 процентов. Последний режим Vmax Mode работает вместе с Streamline — в нём в течение трёх минут на помощь к ДВС приходит 40-сильныйстартер-генератор на 48 Вольт для дополнительного ускорения.
Купе T.50 оснастят атмосферным 3,9-литровым V12, разработанным британской фирмой Cosworth. Мощность двигателя составит 659 л.с. (450 Н·м) и он должен раскручиваться до 12 100 оборотов в минуту, что станет рекордом среди серийных автомобилей. Вся тяга на задние колёса будет поступать через шестиступенчатую «механику» и дифференциал повышенного трения.
Монокок и кузовные панели T.50 изготовят из карбона. По длине кузова (4380 миллиметров) суперкар сопоставим с Porsche 718 Cayman, при этом сухая масса британского купе не превысит 980 килограммов, тогда как «немец» тяжелее почти на 400 килограммов.
Полноценная премьера суперкара T.50 состоится в мае 2020 года. Всего построят 100 экземпляров модели, а стоимость каждого купе превысит два миллиона фунтов стерлингов. Первые заказчики получат свои автомобили в 2022 году.