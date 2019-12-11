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Суперкар от создателя McLaren F1 удивил вентилятором сзади

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Николай Андреев

Британский инженер Гордон Марри, создавший несколько чемпион­ских болидов Формулы-1 и дорожный McLaren F1, показал новое изобра­жение трёх­местного суперкара T.50, над которым работает его фирма Gordon Murray Automotive. Модель станет первым в мире серийным авто­мобилем с установ­ленным в задней части вентилятором.

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  • Система граунд-эффекта с 400-милли­метровым венти­лятором и множе­ством воздухо­водов призвана создавать область под днищем для увели­чения прижимной силы. Также она будет уменьшать аэродина­мическое сопротив­ление, увеличивая максимальную скорость.

  • Всего граунд-эффект T.50 получит шесть режимов работы. В автомати­ческом преду­смотрена регулировка вентилятора в зависи­мости от дорожной ситуации, а в тестовом будет показы­ваться работа системы, когда автомобиль стоит без движения. Режим Brake Mode призван сократить тормозной путь на 10 метров при замед­лениях с 240 км/ч, High Downforce — увеличить прижимную силу на 30 процентов, Streamline — снизить аэродина­мическое сопротив­ление на 10 процентов. Последний режим Vmax Mode работает вместе с Streamline — в нём в течение трёх минут на помощь к ДВС приходит 40-сильный стартер-генератор на 48 Вольт для дополни­тельного ускорения.

  • Купе T.50 оснастят атмосферным 3,9-литровым V12, разрабо­танным британской фирмой Cosworth. Мощность двигателя составит 659 л.с. (450 Н·м) и он должен раскручи­ваться до 12 100 оборотов в минуту, что станет рекордом среди серийных автомо­билей. Вся тяга на задние колёса будет поступать через шести­ступенчатую «механику» и дифферен­циал повышенного трения.

  • Монокок и кузовные панели T.50 изготовят из карбона. По длине кузова (4380 милли­метров) суперкар сопоставим с Porsche 718 Cayman, при этом сухая масса британского купе не превысит 980 кило­граммов, тогда как «немец» тяжелее почти на 400 килограммов.

Полноценная премьера суперкара T.50 состоится в мае 2020 года. Всего построят 100 экзем­пляров модели, а стоимость каждого купе превысит два миллиона фунтов стерлингов. Первые заказчики получат свои автомо­били в 2022 году.

T.50 станет таким же культовым, как McLaren F1?

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