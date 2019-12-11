Суперкар от создателя McLaren F1 удивил вентилятором сзади

Система граунд-эффекта с 400-милли­метровым венти­лятором и множе­ством воздухо­водов призвана создавать область под днищем для увели­чения прижимной силы. Также она будет уменьшать аэродина­мическое сопротив­ление, увеличивая максимальную скорость.

Всего граунд-эффект T.50 получит шесть режимов работы. В автомати­ческом преду­смотрена регулировка вентилятора в зависи­мости от дорожной ситуации, а в тестовом будет показы­ваться работа системы, когда автомобиль стоит без движения. Режим Brake Mode призван сократить тормозной путь на 10 метров при замед­лениях с 240 км/ч, High Downforce — увеличить прижимную силу на 30 процентов, Streamline — снизить аэродина­мическое сопротив­ление на 10 процентов. Последний режим Vmax Mode работает вместе с Streamline — в нём в течение трёх минут на помощь к ДВС приходит 40-сильный стартер-генератор на 48 Вольт для дополни­тельного ускорения.

Купе T.50 оснастят атмосферным 3,9-литровым V12, разрабо­танным британской фирмой Cosworth. Мощность двигателя составит 659 л.с. (450 Н·м) и он должен раскручи­ваться до 12 100 оборотов в минуту, что станет рекордом среди серийных автомо­билей. Вся тяга на задние колёса будет поступать через шести­ступенчатую «механику» и дифферен­циал повышенного трения.