С молотка уйдет Corvette из «Форсажа-5», на котором Вин Дизель и Пол Уокер «прыгали» с обрыва
Кирилл Малышев
С 14 по 21 апреля аукцион Volocars выставит на продажу реплику спорткара Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 года. Таких машин для съёмок пятой части «Форсажа» построили 12, и уцелели лишь 3 из них. Этой повезло вдвойне, ведь именно с ней в основном работали главные герои экшена Вин Дизель и Пол Уокер.
Оригинальный Chevrolet Corvette Grand Sport появился в 1963 году. Облегчённую версию на базе второго поколения модели придумали для конкуренции с Shelby Cobra и гонок серии GT. Руководство General Motors поставило на проекте крест, но пять машин собрать успели — три купе и два родстера.
По сценарию в самом начале пятой части «Форсажа» Вин Дизель угоняет Corvette Grand Sport из поезда, гонит по бездорожью, подбирает на ходу Пола Уокера, и вместе они прыгают с огромного обрыва в реку.
Для съёмок фирма Mongoose Motors из Огайо построила 12 реплик. За основу взяли Corvette C2 1966 года. На него надели кузов, копирующий Grand Sport, установили подвеску от поколения С4 и двигатель 5.7 V8 мощностью 380 сил.
За машину рассчитывают выручить от 95 до 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей). Пусть это всего лишь копия, но именно с ней больше всего времени провели Дизель и Уокер.
Прошлой осенью на австралийском аукционе Lloyds выставляли купе Chevrolet Chevelle 1970 года выпуска, участвовавшее в съёмках четвёртой части «Форсажа». По сценарию спорткар погибает, однако в работе над этой сценой участвовали несколько автомобилей. Один из них и выставлен на продажу, а факт принадлежности Chevelle к киномиру подтверждается документами студии Universal.