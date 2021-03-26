С молотка уйдет Corvette из «Форсажа-5», на котором Вин Дизель и Пол Уокер «прыгали» с обрыва

Для съёмок фирма Mongoose Motors из Огайо построила 12 реплик. За основу взяли Corvette C2 1966 года. На него надели кузов, копирующий Grand Sport, установили подвеску от поколения С4 и двигатель 5.7 V8 мощностью 380 сил.

За машину рассчитывают выручить от 95 до 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей). Пусть это всего лишь копия, но именно с ней больше всего времени провели Дизель и Уокер.