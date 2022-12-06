На выставке Tesla заметили эскиз двухдверного Cybertruck

На выставке Inside Tesla: Supercharging the electric revolution, открывшейся недавно в знаменитом Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе, представлены не только концепты, прототипы и серийные электромобили, но также макеты, арты и другие экспонаты, связанные с дизайном. В числе последних энтузиасты обнаружили эскиз двухдверной версии Cybertruck, вызвавший ажиотаж в соцсетях, пишет InsideEVs.