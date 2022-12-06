На выставке Tesla заметили эскиз двухдверного Cybertruck

Александр Орехов
На выставке Inside Tesla: Supercharging the electric revolution, открывшейся недавно в знаменитом Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе, представлены не только концепты, прототипы и серийные электромобили, но также макеты, арты и другие экспонаты, связанные с дизайном. В числе последних энтузиасты обнаружили эскиз двухдверной версии Cybertruck, вызвавший ажиотаж в соцсетях, пишет InsideEVs.
- Многие пользователи предположили, что это первое обнародованное изображение нового, более компактного пикапа, слухи о котором появились в начале года.
- Помимо отсутствия задних дверей, машина на скетче отличается от знакомых нам прототипов Кибертрака более спортивными очертаниями: у машины изменён угол наклона передних стоек, и это создаёт впечатление, что пассажирская капсула смещена вперед. Кроме того, боковые стёкла теперь образуют не пятиугольник, а треугольник: сзади появились маленькие окошки, заходящие в зону грузовой платформы.
- Некоторые СМИ и фанаты марки утверждают, что пикап на рисунке выглядит меньше четырёхдверного Cybertruck, но в отсутствие объектов для сравнения проверить это невозможно. Как бы то ни было, большинству пользователей набросок понравился.
- Осенью 2019 года, вскоре после презентации прототипа Cybertruck, Илон Маск допустил, что в долгосрочной перспективе у того может появиться младший брат. Позднее, летом 2020-го, глава Tesla высказался более определённо, назвав выпуск более компактного пикапа «весьма вероятным».
- Запуск Tesla Cybertruck в производство откладывался несколько раз, актуальный ориентир — середина 2023 года. При этом компания уже привлекла с помощью этой модели около 162 миллионов долларов, просто собрав предварительные заказы с 1,62 миллиона человек.
Близкий к серии прототип электропикапа запечатлели на видео этой осенью. От более ранних версий он отличался, как минимум, задней светотехникой. В настоящее время на «Гигафабрике» в Техасе, где будут производить модель, завершается монтаж оборудования.