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Посмотрите, как американец переснял рекламу Acura 1998 года со своими машинами

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Дмитрий Елизаров

Тайсон Хьюги из Аризоны опубликовал в Youtube видео, посвящённое собственной коллекции автомо­билей марки Acura 90-х годов прошлого века. Благодаря имеющимся у него машинам Тайсон смог снять новую версию рекламного ролика марки, в 1998 году закрепляв­шего премиальный статус линейки Acura на американском рынке.

  • Источником вдохновения и руковод­ством по подбору автомо­билей в коллекцию для Тайсона стал один из рекламных разворотов журнала Acura Driver Magazine за 1997 год. Тогдашнее объявление демонстри­ровало читателям всё разно­образие линейки Acura, которая состояла из двух седанов, трёх купе (включая средне­моторный NSX) и внедорожника.

  • Тайсон потратил 22 года, чтобы собрать в своём гараже все шесть автомо­билей, запечат­лённых на иллюстрации. По его словам, коллекция обошлась ему примерно в 40 тысяч долларов (чуть более 3 миллионов рублей), тогда как четверть века назад новыми эти автомо­били стоили более 220 тысяч долларов (16,9 млн рублей). Вероятнее всего, такая весомая разница в цене связана с большими пробегами автомо­билей в коллекции. В совокуп­ности они проехали, по подсчётам владельца, 1,01 миллиона миль (1,625 миллиона километров).

  • В гараже Хьюги сейчас находятся ярко-красная NSX 28 лет от роду, купе Integra GSR 1999 года, седаны TL 1996 года и RL двух­тысячного, выпущенная в 1999 году Acura CL и, наконец, внедорожник SLX, появившийся на свет в 1996 году. К слову, о коллекци­онере знают и в руковод­стве Acura: один из экземпляров SLX у Хьюги в прошлом году выкупила компания с тем, чтобы построить на его базе рестомод с современной системой полного привода SH-AWD.

  • Некоторые Acura тех времён могут быть сопо­ставимы по цене с совре­менными Porsche. К примеру, 1 ноября на аукционе Bring A­ Trailer завер­шились торги по Acura NSX 1996 года с пробегом всего 2 тысячи километров: автомобиль продали за 91 388 долларов или 7,017 миллиона рублей.

Достойна уважения такая преданность марке?

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