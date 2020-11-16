Посмотрите, как американец переснял рекламу Acura 1998 года со своими машинами
Дмитрий Елизаров
Тайсон Хьюги из Аризоны опубликовал в Youtube видео, посвящённое собственной коллекции автомобилей марки Acura
Источником вдохновения и руководством по подбору автомобилей в коллекцию для Тайсона стал один из рекламных разворотов журнала Acura Driver Magazine за 1997 год. Тогдашнее объявление демонстрировало читателям всё разнообразие линейки Acura, которая состояла из двух седанов, трёх купе (включая среднемоторный NSX) и внедорожника.
Тайсон потратил 22 года, чтобы собрать в своём гараже все шесть автомобилей, запечатлённых на иллюстрации. По его словам, коллекция обошлась ему примерно в 40 тысяч долларов (чуть более 3 миллионов рублей), тогда как четверть века назад новыми эти автомобили стоили более 220 тысяч долларов (16,9 млн рублей). Вероятнее всего, такая весомая разница в цене связана с большими пробегами автомобилей в коллекции. В совокупности они проехали, по подсчётам владельца, 1,01 миллиона миль (1,625 миллиона километров).
В гараже Хьюги сейчас находятся ярко-красная NSX 28 лет от роду, купе Integra GSR 1999 года, седаны TL 1996 года и RL двухтысячного, выпущенная в 1999 году Acura CL и, наконец, внедорожник SLX, появившийся на свет в 1996 году. К слову, о коллекционере знают и в руководстве Acura: один из экземпляров SLX у Хьюги в прошлом году выкупила компания с тем, чтобы построить на его базе рестомод с современной системой полного привода
SH-AWD.
Некоторые Acura тех времён могут быть сопоставимы по цене с современными Porsche. К примеру, 1 ноября на аукционе Bring A Trailer завершились торги по Acura NSX 1996 года с пробегом всего 2 тысячи километров: автомобиль продали за 91 388 долларов или 7,017 миллиона рублей.