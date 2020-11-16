Посмотрите, как американец переснял рекламу Acura 1998 года со своими машинами

Источником вдохновения и руковод­ством по подбору автомо­билей в коллекцию для Тайсона стал один из рекламных разворотов журнала Acura Driver Magazine за 1997 год. Тогдашнее объявление демонстри­ровало читателям всё разно­образие линейки Acura, которая состояла из двух седанов, трёх купе (включая средне­моторный NSX) и внедорожника.

Тайсон потратил 22 года, чтобы собрать в своём гараже все шесть автомо­билей, запечат­лённых на иллюстрации. По его словам, коллекция обошлась ему примерно в 40 тысяч долларов (чуть более 3 миллионов рублей), тогда как четверть века назад новыми эти автомо­били стоили более 220 тысяч долларов (16,9 млн рублей). Вероятнее всего, такая весомая разница в цене связана с большими пробегами автомо­билей в коллекции. В совокуп­ности они проехали, по подсчётам владельца, 1,01 миллиона миль (1,625 миллиона километров).

В гараже Хьюги сейчас находятся ярко-красная NSX 28 лет от роду, купе Integra GSR 1999 года, седаны TL 1996 года и RL двух­тысячного, выпущенная в 1999 году Acura CL и, наконец, внедорожник SLX, появившийся на свет в 1996 году. К слову, о коллекци­онере знают и в руковод­стве Acura: один из экземпляров SLX у Хьюги в прошлом году выкупила компания с тем, чтобы построить на его базе рестомод с современной системой полного привода SH-AWD.