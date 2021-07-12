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Фанат роторных Mazda собрал в своём дворе полтора десятка спорткаров. Видео

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Дмитрий Елизаров

На популярном ресурсе Reddit опубликована видеозапись, на которой запечатлена частная коллекция роторных спорткаров Mazda моделей RX-7 и RX-8 — в ней как минимум полтора десятка автомобилей. Правда, большинство из них находятся в удручающем состоянии.


  • Видео снято на Кипре, где действует левостороннее движение. Предполо­жительно, автомобили импорти­рованы из Велико­британии либо из Японии.
  • На записи можно разглядеть несколько RX-8 и семь-восемь RX‑7, причём большинство машин явно подвергались доработкам — видны альтернативные бамперы, расширители колёсных арок, антикрылья и необычные капоты. При этом похоже, что автомобили стоят забытыми довольно долгое время — на кузовах видны грязь и повреждения.
  • По одной из версий, изложенной в комментариях к оригиналь­ному видео, это не столько коллекция, сколько инвестиция: её владелец скупал спорткары Mazda с роторными моторами ради того, чтобы в будущем распродать редкие машины по запчастям настоящим поклонникам.

Ранее YouTube-канал Roads Untraveled публиковал видео ещё об одной оригинальной коллекции: поклонник франшизы «Форсаж» собрал у себя в гараже копии сразу 24 машин, снимавшихся в разных частях этого фильма.

Забрали бы себе что-нибудь из этой коллекции?

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