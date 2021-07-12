Фанат роторных Mazda собрал в своём дворе полтора десятка спорткаров. Видео

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Фанат собрал 24 машины из «Форсажа». Ими забит целый ангар
Китайский бренд Hongqi выпустил пёструю серию лимузинов H9. Внутри одного из них есть картины
Дмитрий Елизаров
На популярном ресурсе Reddit опубликована видеозапись, на которой запечатлена частная коллекция роторных спорткаров Mazda моделей RX-7 и RX-8 — в ней как минимум полтора десятка автомобилей. Правда, большинство из них находятся в удручающем состоянии.
Ранее YouTube-канал Roads Untraveled публиковал видео ещё об одной оригинальной коллекции: поклонник франшизы «Форсаж» собрал у себя в гараже копии сразу 24 машин, снимавшихся в разных частях этого фильма.