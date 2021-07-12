Фанат роторных Mazda собрал в своём дворе полтора десятка спорткаров. Видео

На популярном ресурсе Reddit опубликована видеозапись, на которой запечатлена частная коллекция роторных спорткаров Mazda моделей RX-7 и RX-8 — в ней как минимум полтора десятка автомобилей. Правда, большинство из них находятся в удручающем состоянии.



