Фанат Alfa Romeo построил собственный игровой симулятор из деталей от реальных машин

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Дмитрий Елизаров
Поклонник марки Alfa Romeo из Польши опубликовал в соцсетях видеоролик с демонстрацией работы игрового симулятора его собственной конструкции. В реальной жизни он ездит на Alfa Romeo 147 и хотел сохранить привычные ощущения от интерьера, но управлять при этом самыми разными автомобилями — пусть и в виртуальном пространстве.
Разработкой подобных «игровых приставок» порой интересуются и полноценные автопроизводители. К примеру, собственный симулятор в фирменном дизайне в 2020 году представила Aston Martin, а игровой кокпит от Ford хоть и выглядит как металлическая рама с навешенными на неё компонентами, содержит множество отсылок к суперкару Ford GT.