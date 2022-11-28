Фанат Alfa Romeo построил собственный игровой симулятор из деталей от реальных машин

За связь физических органов управления с виртуальным пространством отвечают компоненты от Logitech

G29, при этом симулятор совместим как с PC, так и с PlayStation. Следующим шагом создателя симулятора станет синхронизация настоящей приборной панели с приборами виртуальных спорткаров, хотя как именно он планирует этого добиться, пока неизвестно.