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Фанат Alfa Romeo построил собственный игровой симулятор из деталей от реальных машин
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Дмитрий Елизаров

Поклонник марки Alfa Romeo из Польши опубликовал в соцсетях видеоролик с демонстрацией работы игрового симулятора его собственной конструкции. В реальной жизни он ездит на Alfa Romeo 147 и хотел сохранить привычные ощущения от интерьера, но управлять при этом самыми разными автомобилями — пусть и в виртуальном пространстве.

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  • Основную часть компонентов симулятора его создатель позаимствовал у купе Alfa Romeo Brera — это, к примеру, характерная центральная консоль, приборы и дефлекторы вентиляции. Кроме того, в конструкции применены полноценное водительское кресло и руль от Alfa Romeo Giulia.
  • Часть компонентов симулятора, включая приборы и педали, снабжена подсветкой.
  • За связь физических органов управления с виртуальным пространством отвечают компоненты от Logitech G29, при этом симулятор совместим как с PC, так и с PlayStation. Следующим шагом создателя симулятора станет синхронизация настоящей приборной панели с приборами виртуальных спорткаров, хотя как именно он планирует этого добиться, пока неизвестно.

Разработкой подобных «игровых приставок» порой интересуются и полноценные автопроизводители. К примеру, собственный симулятор в фирменном дизайне в 2020 году представила Aston Martin, а игровой кокпит от Ford хоть и выглядит как металлическая рама с навешенными на неё компонентами, содержит множество отсылок к суперкару Ford GT.

А у вас есть своё место для компьютерных игр?

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