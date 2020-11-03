Самые популярные мотоциклы в России: какие модели ищут чаще всего

Среди мотоциклов российского и советского произ­водства или из стран бывшего Восточ­ного блока безусловный бест­селлер — леген­дарный мотоцикл с коляской Урал ИМЗ-8.103. Самые дешёвые из них на Авто.ру продаются дешевле 10 000 ₽. Зато отрестав­риро­ванные экзем­пляры и «капсулы времени» с пробегом 5–10 километров встречаются на класси­файде по цене новой Lada Granta! Второе и третье места по популяр­ности заняли модели, с которых начинали, наверное, большин­ство мото­любителей прошлого — Иж Планета и Юпитер.

Три лидера оказались намного популярнее остальных участников рейтинга. Например, предло­жения о продаже модели Ява 638, которая держится на четвёртой строчке рейтинга, смотрели на четверть реже, чем Иж Юпитер, и на 40% реже, чем Урал. Суммарно на топ-3 модели пришлось почти 3% от всех просмотров объявлений с мотоциклами за 9 месяцев.