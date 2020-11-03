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Самые популярные мотоциклы в России: какие модели ищут чаще всего

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Во многих регионах России наступают холода и любители мотоциклов уже закрыли мото­сезон, который из-за пандемии получился чуть короче обычного. Тем не менее, интерес к покупке байков в этом году оказался высоким. Аналитики Авто.ру изучили базу объяв­лений о продаже мотоциклов на класси­файде за январь-сентябрь 2020 года и выяснили, какие мотоциклы больше всего интересо­вали пользовате­лей ресурса.

Среди мотоциклов российского и советского произ­водства или из стран бывшего Восточ­ного блока безусловный бест­селлер — леген­дарный мотоцикл с коляской Урал ИМЗ-8.103. Самые дешёвые из них на Авто.ру продаются дешевле 10 000 ₽. Зато отрестав­риро­ванные экзем­пляры и «капсулы времени» с пробегом 5–10 километров встречаются на класси­файде по цене новой Lada Granta! Второе и третье места по популяр­ности заняли модели, с которых начинали, наверное, большин­ство мото­любителей прошлого — Иж Планета и Юпитер.

Три лидера оказались намного популярнее остальных участников рейтинга. Например, предло­жения о продаже модели Ява 638, которая держится на четвёртой строчке рейтинга, смотрели на четверть реже, чем Иж Юпитер, и на 40% реже, чем Урал. Суммарно на топ-3 модели пришлось почти 3% от всех просмотров объявлений с мотоциклами за 9 месяцев.

Среди мотоциклов иностранных брендов уверенно лидирует Honda: в десятке лидеров насчиты­вается 7 моделей этой марки, на которые приходится 7,6% спроса. Бест­селлер бренда и рынка в целом — Honda CB 400: это самая популярная модель для начинающих. Объявления о продаже CB 400 смотрели на 14% чаще, чем объявления ближайшего конкурента. А интерес пользовате­лей классифайда, например, к кубовой Yamaha YZF-R1 оказался ниже на четверть.

Суммарно объявления о продаже 10 самых популярных советских мото­циклов на Авто.ру набрали 5% от общего коли­чества просмотров всех объяв­лений с мото­циклами в этом году. Топ-10 иностранных мотоциклов популярнее: на них пришлось больше 11% спроса.

В 2020 году пик спроса на мотоциклы сместился с мая на июнь — коли­чество звонков выросло на 20,5% относительно прошло­годнего результата и на 19% относи­тельно мая. Однако это на 12,5% меньше, чем в мае-2019 — тогда было зафиксиро­вано максимальное коли­чество звонков. Во многом «смещение» случилось потому, что в апреле и мае 2020 года в стране дейст­вовали ограни­чения, связанные с пандемией коронавируса.

При этом в марте, как и в 2019 году, интерес к мотоциклам всё-таки был: коли­чество просмотров по отношению к февралю повысилось на четверть — любители байков готовились к сезону. Но относи­тельно марта-2019 трафик всё равно просел на 22%.

Всего с января по сентябрь мотоциклами интересо­вались на 18% реже, чем за аналогичный период 2019 года. 

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