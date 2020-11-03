Самые популярные мотоциклы в России: какие модели ищут чаще всего
Во многих регионах России наступают холода и любители мотоциклов уже закрыли мотосезон, который
Среди мотоциклов российского и советского производства или из стран бывшего Восточного блока безусловный бестселлер — легендарный мотоцикл с коляской Урал ИМЗ-8.103. Самые дешёвые из них на Авто.ру продаются дешевле
Три лидера оказались намного популярнее остальных участников рейтинга. Например, предложения о продаже модели Ява 638, которая держится на четвёртой строчке рейтинга, смотрели на четверть реже, чем Иж Юпитер, и на 40% реже, чем Урал. Суммарно на
Среди мотоциклов иностранных брендов уверенно лидирует Honda: в десятке лидеров насчитывается 7 моделей этой марки, на которые приходится 7,6% спроса. Бестселлер бренда и рынка в целом — Honda CB 400: это самая популярная модель для начинающих. Объявления о продаже CB 400 смотрели на 14% чаще, чем объявления ближайшего конкурента. А интерес пользователей классифайда, например, к кубовой Yamaha
Суммарно объявления о продаже 10 самых популярных советских мотоциклов на Авто.ру набрали 5% от общего количества просмотров всех объявлений с мотоциклами в этом году.
В 2020 году пик спроса на мотоциклы сместился с мая на июнь — количество звонков выросло на 20,5% относительно прошлогоднего результата и на 19% относительно мая. Однако это на 12,5% меньше, чем в мае-2019 — тогда было зафиксировано максимальное количество звонков. Во многом «смещение» случилось потому, что в апреле и мае 2020 года в стране действовали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
При этом в марте, как и в 2019 году, интерес к мотоциклам всё-таки был: количество просмотров по отношению к февралю повысилось на четверть — любители байков готовились к сезону. Но относительно марта-2019 трафик всё равно просел на 22%.
Всего с января по сентябрь мотоциклами интересовались на 18% реже, чем за аналогичный период 2019 года.