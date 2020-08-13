Названы самые популярные машины с дизелем в первой половине 2020 года

Жители Москвы и Санкт-Петербурга назвали любимый сервис покупки автомобилей

Про бизнес

Компания Авто.ру провела опрос и выяснила, какие сайты и приложения для покупки автомобилей знают и чаще всего используют жители Москвы и Санкт-Петербурга. В исследо­вании участвовали 1000 человек. Вот что нам удалось узнать.

Самый узнаваемый классифайд, который используют для покупки авто­мобилей — Авто.ру: с ним знакомы абсолютное большин­ство респондентов. Ближайший конкурент заметно «отстаёт» от лидера: его знают в полтора раза меньше участников опроса.

Что касается популярности классифайдов в разных городах, то в обеих столицах результаты максимально близкие. В Санкт-Петер­бурге с Авито Авто знакомы чуть лучше (на 12% больше респондентов). Сберавто также оказался более узнаваемым в северной столице, чем в Москве — на 27%.

Большую роль в узнаваемости бренда играет реклама — это объясняет извест­ность Авто.ру среди респондентов: рекламу класси­файда встречают чаще, чем любой другой площадки для покупки авто­мобилей. На втором и третьем местах — реклама Авито Авто и Carprice.

При этом в Москве рекламу Carprice замечали чаще, чем в Санкт-Петер­бурге, и даже чаще, чем рекламу Авито. Реклама последнего класси­файда, в свою очередь, чаще встречалась жителям северной столицы. 

Кроме того, Авто.ру собрал больше положи­тельных отзывов, чем все конкуренты вместе взятые. Если говорить о втором и третьем местах «рейтинга», то в Москве Авито Авто отдали предпоч­тение на треть меньше опрошенных, чем в Санкт-Петер­бурге, а Карпрайсу — наоборот — на треть больше.

Мобильное приложение Авто.ру готовы использовать при выборе и покупке автомобиля в 4,5 раза больше респон­дентов, чем приложение ближайшего конкурента, и вдвое больше, чем все другие приложения вместе взятые.

Лояльность столичных пользователей приложение Авто.ру заслужило благодаря удобному интерфейсу, большой базе объявлений, возмож­ности купить отчёт о проверке автомобиля или почитать новости в Журнале Авто.ру. Здесь же можно ознакомиться с характери­стиками интересующей модели машины, купить запчасти и автоком­поненты и многое другое. 

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