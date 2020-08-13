Жители Москвы и Санкт-Петербурга назвали любимый сервис покупки автомобилей

Самый узнаваемый классифайд, который используют для покупки авто­мобилей — Авто.ру: с ним знакомы абсолютное большин­ство респондентов. Ближайший конкурент заметно «отстаёт» от лидера: его знают в полтора раза меньше участников опроса.

Что касается популярности классифайдов в разных городах, то в обеих столицах результаты максимально близкие. В Санкт-Петер­бурге с Авито Авто знакомы чуть лучше (на 12% больше респондентов). Сберавто также оказался более узнаваемым в северной столице, чем в Москве — на 27%.