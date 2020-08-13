Жители Москвы и Санкт-Петербурга назвали любимый сервис покупки автомобилей
Компания Авто.ру провела опрос и выяснила, какие сайты и приложения для покупки автомобилей знают и чаще всего используют жители Москвы и Санкт-Петербурга. В исследовании участвовали 1000 человек. Вот что нам удалось узнать.
Самый узнаваемый классифайд, который используют для покупки автомобилей — Авто.ру: с ним знакомы абсолютное большинство респондентов. Ближайший конкурент заметно «отстаёт» от лидера: его знают в полтора раза меньше участников опроса.
Что касается популярности классифайдов в разных городах, то в обеих столицах результаты максимально близкие. В Санкт-Петербурге с Авито Авто знакомы чуть лучше (на 12% больше респондентов). Сберавто также оказался более узнаваемым в северной столице, чем в Москве — на 27%.
Большую роль в узнаваемости бренда играет реклама — это объясняет известность Авто.ру среди респондентов: рекламу классифайда встречают чаще, чем любой другой площадки для покупки автомобилей. На втором и третьем местах — реклама Авито Авто и Carprice.
При этом в Москве рекламу Carprice замечали чаще, чем в Санкт-Петербурге, и даже чаще, чем рекламу Авито. Реклама последнего классифайда, в свою очередь, чаще встречалась жителям северной столицы.
Кроме того, Авто.ру собрал больше положительных отзывов, чем все конкуренты вместе взятые. Если говорить о втором и третьем местах «рейтинга», то в Москве Авито Авто отдали предпочтение на треть меньше опрошенных, чем в Санкт-Петербурге, а Карпрайсу — наоборот — на треть больше.
Мобильное приложение Авто.ру готовы использовать при выборе и покупке автомобиля в 4,5 раза больше респондентов, чем приложение ближайшего конкурента, и вдвое больше, чем все другие приложения вместе взятые.
Лояльность столичных пользователей приложение Авто.ру заслужило благодаря удобному интерфейсу, большой базе объявлений, возможности купить отчёт о проверке автомобиля или почитать новости в Журнале Авто.ру. Здесь же можно ознакомиться с характеристиками интересующей модели машины, купить запчасти и автокомпоненты и многое другое.