В США YouTube-блогера арестовали за уличные гонки

Летом 2018 года его масл-кар загорелся на загородной дороге во время тестирования нового двигателя (оригинальный мотор ранее также вышел из строя). Он снял это на видео, ролик быстро набрал популярность, и количество подписчиков канала выросло до 65 тысяч.

К несчастью для Пола, нашумевший ролик посмотрел и местный офицер полиции, после чего началось расследование. Спустя четыре месяца, в декабре 2018 года, блогера официально обвинили в участии в 15 нелегальных уличных гонках. Некоторые видео снимал сын Пола, которого затем обвинили ещё и в причинении угрозы безопасности детей. Позднее арестовали ещё троих людей, которые снимались в его роликах.