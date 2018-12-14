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В США YouTube-блогера арестовали за уличные гонки

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В американском штате Иллинойс полиция города Плейнфилд арестовала Пола Пауэлла – блогера, который вёл канал FamilyCruisin. В роликах Пол рассказывал про тюнинг своего 717-сильного купе Dodge Challenger SRT Hellcat и выкладывал видео с уличными гонками.


Пол Пауэлл

Летом 2018 года его масл-кар загорелся на загородной дороге во время тестирования нового двигателя (оригинальный мотор ранее также вышел из строя). Он снял это на видео, ролик быстро набрал популярность, и количество подписчиков канала выросло до 65 тысяч.

К несчастью для Пола, нашумевший ролик посмотрел и местный офицер полиции, после чего началось расследование. Спустя четыре месяца, в декабре 2018 года, блогера официально обвинили в участии в 15 нелегальных уличных гонках. Некоторые видео снимал сын Пола, которого затем обвинили ещё и в причинении угрозы безопасности детей. Позднее арестовали ещё троих людей, которые снимались в его роликах.

Dodge Challenger SRT Hellcat Пола Пауэлла
Dodge Challenger SRT Hellcat Пола Пауэлла
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Dodge Challenger SRT Hellcat Пола Пауэлла

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