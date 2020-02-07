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Как устроена госпрограмма «Семейный автомобиль»

Разбор

Команда Авто.ру

Многие водители считают, что государство общается с ними в основном на языке ограничений, каждый год вводя новые запреты и штрафы. Но оказывается, что иногда оно помогает автомобилистам, в том числе материально. Например, в России уже несколько лет действует программа «Семейный автомобиль», в рамках которой часть стоимости нового автомобиля компенси­руется из бюджета. Разбираемся, кто и на каких условиях может рассчитывать на скидку, и какие условия и сроки действия программы «Семейный автомобиль» актуальны в 2020 году. И выгодно ли вообще ей пользоваться.

Впервые программа «Семейный автомобиль» была анонсирована ещё в 2015 году — с её помощью правитель­ство планировало поддержать молодые семьи с детьми, а с другой — простимули­ровать спрос на автомобили российского производства, заметно «просевший» в разгар экономи­ческого кризиса 2014 года. С тех пор программу каждый год продляют, не меняя её сути, но корректируя условия. Вот как выглядит «Семейный автомобиль» в 2020 году.

В чём суть программы

«Семейный автомобиль» — это программа льготного автокредито­вания с господдержкой. Если в семье растут двое или более несовершенно­летних детей (до 18 лет), то один из родителей при покупке машины в кредит может получить скидку в размере 10 процентов от цены автомобиля. Для жителей дальне­восточных регионов сумма будет ещё более существенной — 25 процентов. Продавцам скидку возмещает государ­ство, оставляя за собой право ограничивать перечень моделей и количество продаваемых по этой программе машин.

Все автомобили, попадающие под действие программы «Семейный автомобиль», должны быть произведены или собраны в России (то есть иметь российский VIN), а их цена не должна превышать обозначенного правитель­ством порога, который в 2020 году составляет 1 миллион рублей. Условия программы регулируются Постановлением Правительства №364.

Кто может стать участником программы

Воспользоваться льготным автокредитом по программе «Семейный автомобиль» может любой из родителей, в семье с двумя или более несовершенно­летними детьми. С 2020 года по действие программы попадают также семьи, в которых есть несовершенно­летние дети, находящиеся под опекой или попечительством.

Помимо этого, есть ещё несколько условий:

  • У покупателя должно быть российское гражданство (паспорт) и постоянное место жительства.

  • Его возраст должен быть в пределах от 18 до 65 лет (но конкретный банк, участвующий в программе, может самостоятельно изменять требования к возрасту заёмщика).

  • Дети должны быть вписаны в паспорт родителя.

  • Покупатель должен иметь официальное место работы со стажем не менее четырёх месяцев.

  • У участника программы должны быть действующие водительские права.

  • У участника программы не должно быть другого кредитного автомобиля, купленного в 2019 или 2020 году.

Какую машину можно купить по программе «Семейный автомобиль»

В 2020 году максимальная стоимость автомобиля, попадающего под действие программы, ограничена отметкой 1 миллион рублей (пару лет назад можно было выбирать машину ценой до 1,5 миллиона рублей). Это требование существенно сузило выбор моделей: из программы автомати­чески «выпали» собираемые в России машины марок Peugeot, Toyota и некоторых других. Более перечень моделей, на которые можно получить скидку по кредиту, ничем не ограничивается.

Остальные условия для продажи автомобиля по программе «Семейный автомобиль» в 2020 году не изменились. Вот они:

  • Машина должна быть произведена в РФ.

  • Дата выпуска – не раньше 01.01.2019, ПТС должен быть оформлен не ранее 01.12.2019.

  • Автомобиль должен быть новым (без предыдущих регистраций в ГИБДД).

  • На автомобиле должна быть установлена система ЭРА-ГЛОНАСС.

  • Снаряжённая масса автомобиля – не больше 3,5 тонны.

Таким требованиям программы «Семейный автомобиль» на начало 2020 года удовле­творяют только самые дешёвые машины отече­ственного рынка — автомобили АвтоВАЗа и УАЗа, бюджетные модели марок Renault, Nissan, Datsun, Volkswagen, Skoda, Hyundai и Kia.

Как получить льготный кредит по программе «Семейный автомобиль»

Если вы подходите под требования к участникам программы «Семейный автомобиль» и хотите купить машину ценой менее 1 миллиона, можете отправляться к дилеру интересующей вас марки. Его менеджеры подберут нужный автомобиль, помогут с выбором банка и подготовкой документов. У покупателя попросят паспорт с записями о детях (лучше приложить копии свидетельств о рождении), водительские права, справку с работы по форме 2-НДФЛ.

Вот как это работает: например, вы присмотрели новый автомобиль за 800 000 рублей и готовы внести 300 000 рублей перво­начального взноса. Ещё 80 000 рублей (10 процентов от стоимости машины) в качестве перво­начального взноса добавит госбюджет, а на оставшиеся 420 000 рублей банк, участвующий в программе, оформит традици­онный автокредит. Дальше покупатель выплачивает заём самостоятельно со всеми сопут­ствующими таким сделкам условиями. В частности, ПТС автомобиля до выплаты всей суммы может быть передан на хранение в банк, а сам банк наложит ограничения на регистрационные действия.

В конце января 2020 года финансиро­вание «Семейного автомобиля» уже стало поступать в кредитные организации Москвы, поэтому де-факто программа заработала — это подтвердили сотрудники нескольких столичных автосалонов бюджетных марок. В регионах ситуация может отличаться — если вас интересует субсидия, звоните в автосалон и уточняйте, когда программа заработает. Дилеры информацию получают заранее.

И не стоит тянуть — программа будет действовать, пока на её финансиро­вание из бюджета будут поступать деньги. Сейчас менеджеры уверяют в том, что получить льготный автокредит можно будет как минимум до конца февраля. Однако общее финансиро­вание программы на 2020 год пока ограничено суммой в 5 млрд. рублей — это вдвое меньше, чем в прошлом. Поэтому эксперты прогнозируют, что бюджета хватит максимум на первые месяцы года, а дальше выдача льготных кредитов прекратится.

Плюсы и минусы участия в программе «Семейный автомобиль»

После снижения максимальной стоимости «льготных» автомобилей привлека­тельность программы существенно снизилась: в неё перестали попадать многие бестселлеры рынка. А с общим ростом цен подходящих моделей будет становиться ещё меньше.

Но даже если выбранный вами автомобиль укладывается в миллион рублей, имеет смысл рассмотреть и альтер­нативные варианты его покупки. Условия по кредиту, обязательному для «Семейного автомобиля», правительством не регламенти­рованы. Проценты и комиссии банк устанавливает по своему усмотрению — и в итоге может оказаться, что просто прийти и купить машину за наличные или с использованием потреби­тельского кредита получится выгоднее.

Кроме того, кредит по программе «Семейный автомобиль» требует обязательного страхования автомобиля по КАСКО. Если кредит «длинный», то оплата полиса за несколько лет может «съесть» значительную часть скидки, предостав­ляемой государ­ством. Так что сначала тщательно просчитайте все варианты с калькуля­тором и выбирайте подходящий именно вам.

Итак, совсем коротко

  • В 2020 году условия программы «Семейный автомобиль» почти не изменились: родители двух и более несовершенно­летних детей смогут получить скидку на покупку машины в кредит в размере 10 или 25 процентов, в зависимости от региона проживания.

  • Под действие программы попадают только новые автомобили, выпущенные в России. Максимальная цена автомобиля в 2020 году — 1 млн. рублей.

  • Чтобы получить скидку, необходимо оформить льготный автокредит. Государство компенсирует официальным дилерам часть перво­начального взноса.

  • Программа будет действовать, пока не кончатся выделенные на неё средства. Однако случиться это может уже через несколько месяцев.

  • Внимательно посчитайте все плюсы и минусы программы с учётом предложенных вам условий кредита. Возможно, покупка за наличные или с использо­ванием потребительского кредита окажется выгоднее.

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