Как устроена госпрограмма «Семейный автомобиль»

Многие водители считают, что государство общается с ними в основном на языке ограничений, каждый год вводя новые запреты и штрафы. Но оказывается, что иногда оно помогает автомобилистам, в том числе материально. Например, в России уже несколько лет действует программа «Семейный автомобиль», в рамках которой часть стоимости нового автомобиля компенси­руется из бюджета. Разбираемся, кто и на каких условиях может рассчитывать на скидку, и какие условия и сроки действия программы «Семейный автомобиль» актуальны в 2020 году. И выгодно ли вообще ей пользоваться.

Впервые программа «Семейный автомобиль» была анонсирована ещё в 2015 году — с её помощью правитель­ство планировало поддержать молодые семьи с детьми, а с другой — простимули­ровать спрос на автомобили российского производства, заметно «просевший» в разгар экономи­ческого кризиса 2014 года. С тех пор программу каждый год продляют, не меняя её сути, но корректируя условия. Вот как выглядит «Семейный автомобиль» в 2020 году.