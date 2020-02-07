Как устроена госпрограмма «Семейный автомобиль»
Команда Авто.ру
Многие водители считают, что государство общается с ними в основном на языке ограничений, каждый год вводя новые запреты и штрафы. Но оказывается, что иногда оно помогает автомобилистам, в том числе материально. Например, в России уже несколько лет действует программа «Семейный автомобиль», в рамках которой часть стоимости нового автомобиля компенсируется из бюджета. Разбираемся, кто и на каких условиях может рассчитывать на скидку, и какие условия и сроки действия программы «Семейный автомобиль» актуальны в 2020 году. И выгодно ли вообще ей пользоваться.
Впервые программа «Семейный автомобиль» была анонсирована ещё в 2015 году — с её помощью правительство планировало поддержать молодые семьи с детьми, а с другой — простимулировать спрос на автомобили российского производства, заметно «просевший» в разгар экономического кризиса 2014 года. С тех пор программу каждый год продляют, не меняя её сути, но корректируя условия. Вот как выглядит «Семейный автомобиль» в 2020 году.
В чём суть программы
«Семейный автомобиль» — это программа льготного автокредитования с господдержкой. Если в семье растут двое или более несовершеннолетних детей (до 18 лет), то один из родителей при покупке машины в кредит может получить скидку в размере 10 процентов от цены автомобиля. Для жителей дальневосточных регионов сумма будет ещё более существенной — 25 процентов. Продавцам скидку возмещает государство, оставляя за собой право ограничивать перечень моделей и количество продаваемых по этой программе машин.
Все автомобили, попадающие под действие программы «Семейный автомобиль», должны быть произведены или собраны в России (то есть иметь российский VIN), а их цена не должна превышать обозначенного правительством порога, который в 2020 году составляет 1 миллион рублей. Условия программы регулируются Постановлением Правительства №364.
Кто может стать участником программы
Воспользоваться льготным автокредитом по программе «Семейный автомобиль» может любой из родителей, в семье с двумя или более несовершеннолетними детьми. С 2020 года по действие программы попадают также семьи, в которых есть несовершеннолетние дети, находящиеся под опекой или попечительством.
Помимо этого, есть ещё несколько условий:
У покупателя должно быть российское гражданство (паспорт) и постоянное место жительства.
Его возраст должен быть в пределах от 18 до 65 лет (но конкретный банк, участвующий в программе, может самостоятельно изменять требования к возрасту заёмщика).
Дети должны быть вписаны в паспорт родителя.
Покупатель должен иметь официальное место работы со стажем не менее четырёх месяцев.
У участника программы должны быть действующие водительские права.
У участника программы не должно быть другого кредитного автомобиля, купленного в 2019 или 2020 году.
Какую машину можно купить по программе «Семейный автомобиль»
В 2020 году максимальная стоимость автомобиля, попадающего под действие программы, ограничена отметкой 1 миллион рублей (пару лет назад можно было выбирать машину ценой до 1,5 миллиона рублей). Это требование существенно сузило выбор моделей: из программы автоматически «выпали» собираемые в России машины марок Peugeot, Toyota и некоторых других. Более перечень моделей, на которые можно получить скидку по кредиту, ничем не ограничивается.
Остальные условия для продажи автомобиля по программе «Семейный автомобиль» в 2020 году не изменились. Вот они:
Машина должна быть произведена в РФ.
Дата выпуска – не раньше 01.01.2019, ПТС должен быть оформлен не ранее 01.12.2019.
Автомобиль должен быть новым (без предыдущих регистраций в ГИБДД).
На автомобиле должна быть установлена система ЭРА-ГЛОНАСС.
Снаряжённая масса автомобиля – не больше 3,5 тонны.
Таким требованиям программы «Семейный автомобиль» на начало 2020 года удовлетворяют только самые дешёвые машины отечественного рынка — автомобили АвтоВАЗа и УАЗа, бюджетные модели марок Renault, Nissan, Datsun, Volkswagen, Skoda, Hyundai и Kia.
Как получить льготный кредит по программе «Семейный автомобиль»
Если вы подходите под требования к участникам программы «Семейный автомобиль» и хотите купить машину ценой менее 1 миллиона, можете отправляться к дилеру интересующей вас марки. Его менеджеры подберут нужный автомобиль, помогут с выбором банка и подготовкой документов. У покупателя попросят паспорт с записями о детях (лучше приложить копии свидетельств о рождении), водительские права, справку с работы по форме
Вот как это работает: например, вы присмотрели новый автомобиль за 800 000 рублей и готовы внести 300 000 рублей первоначального взноса. Ещё 80 000 рублей (10 процентов от стоимости машины) в качестве первоначального взноса добавит госбюджет, а на оставшиеся 420 000 рублей банк, участвующий в программе, оформит традиционный автокредит. Дальше покупатель выплачивает заём самостоятельно со всеми сопутствующими таким сделкам условиями. В частности, ПТС автомобиля до выплаты всей суммы может быть передан на хранение в банк, а сам банк наложит ограничения на регистрационные действия.
В конце января 2020 года финансирование «Семейного автомобиля» уже стало поступать в кредитные организации Москвы, поэтому де-факто программа заработала — это подтвердили сотрудники нескольких столичных автосалонов бюджетных марок. В регионах ситуация может отличаться — если вас интересует субсидия, звоните в автосалон и уточняйте, когда программа заработает. Дилеры информацию получают заранее.
И не стоит тянуть — программа будет действовать, пока на её финансирование из бюджета будут поступать деньги. Сейчас менеджеры уверяют в том, что получить льготный автокредит можно будет как минимум до конца февраля. Однако общее финансирование программы на 2020 год пока ограничено суммой в 5 млрд. рублей — это вдвое меньше, чем в прошлом. Поэтому эксперты прогнозируют, что бюджета хватит максимум на первые месяцы года, а дальше выдача льготных кредитов прекратится.
Плюсы и минусы участия в программе «Семейный автомобиль»
После снижения максимальной стоимости «льготных» автомобилей привлекательность программы существенно снизилась: в неё перестали попадать многие бестселлеры рынка. А с общим ростом цен подходящих моделей будет становиться ещё меньше.
Но даже если выбранный вами автомобиль укладывается в миллион рублей, имеет смысл рассмотреть и альтернативные варианты его покупки. Условия по кредиту, обязательному для «Семейного автомобиля», правительством не регламентированы. Проценты и комиссии банк устанавливает по своему усмотрению — и в итоге может оказаться, что просто прийти и купить машину за наличные или с использованием потребительского кредита получится выгоднее.
Кроме того, кредит по программе «Семейный автомобиль» требует обязательного страхования автомобиля по КАСКО. Если кредит «длинный», то оплата полиса за несколько лет может «съесть» значительную часть скидки, предоставляемой государством. Так что сначала тщательно просчитайте все варианты с калькулятором и выбирайте подходящий именно вам.
Итак, совсем коротко
В 2020 году условия программы «Семейный автомобиль» почти не изменились: родители двух и более несовершеннолетних детей смогут получить скидку на покупку машины в кредит в размере 10 или 25 процентов, в зависимости от региона проживания.
Под действие программы попадают только новые автомобили, выпущенные в России. Максимальная цена автомобиля в 2020 году — 1 млн. рублей.
Чтобы получить скидку, необходимо оформить льготный автокредит. Государство компенсирует официальным дилерам часть первоначального взноса.
Программа будет действовать, пока не кончатся выделенные на неё средства. Однако случиться это может уже через несколько месяцев.
Внимательно посчитайте все плюсы и минусы программы с учётом предложенных вам условий кредита. Возможно, покупка за наличные или с использованием потребительского кредита окажется выгоднее.