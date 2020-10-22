Самые популярные машины российских мегаполисов

Столичные бестселлеры — это Volkswagen Polo и Kia Rio, но спрос на них провалился достаточно сильно: Поло зареги­стриро­вано на 42% меньше (это антирекорд рейтинга), чем год назад — 6,1 тысячи штук, а Рио — меньше на 21%, 6 тысяч штук. Их лидерство частично обусловлено повышенным спросом на эти модели в такси и каршеринге. Следом за ними — Hyundai Creta (5,5 тыс. шт., минус 6,6%).

На четвёртое место попал Nissan Qashqai — единственная модель в топ-10 Москвы, вышедшая в плюс: прирост 10%, 4,9 тысячи крос­соверов. Замыкает пятёрку Volkswagen Tiguan (4,1 тыс. шт., минус 9,4%).

Места с шестого по десятое распреде­лились так: Skoda Octavia (3,8 тыс. шт., минус 30,4%), Hyundai Solaris (3,5 тыс. шт., минус 38,5%), Toyota Camry (3,3 тыс. шт., минус 29,7%), Skoda Rapid (3,1 тыс. шт., минус 26%) и Nissan X-Trail (3 тыс. шт., минус 9,6%).

Всего за 9 месяцев в столице зарегистриро­ваны 135,6 тысячи новых легковушек — на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Санкт-Петербург