Самые популярные машины российских мегаполисов
Дмитрий Савостьянчик
За 9 месяцев 2020 года в России появилось чуть больше 1 миллиона новых легковых автомобилей — на 9,9% меньше, чем в прошлом году. Составили рейтинг моделей, которые пользовались наибольшей популярностью среди жителей пяти крупнейших городов страны. Города расположены в порядке убывания количества жителей.
Москва
Столичные бестселлеры — это Volkswagen Polo и Kia Rio, но спрос на них провалился достаточно сильно: Поло зарегистрировано на 42% меньше (это антирекорд рейтинга), чем год назад — 6,1 тысячи штук, а Рио — меньше на 21%, 6 тысяч штук. Их лидерство частично обусловлено повышенным спросом на эти модели в такси и каршеринге. Следом за ними — Hyundai Creta (5,5 тыс. шт., минус 6,6%).
На четвёртое место попал Nissan Qashqai — единственная модель в
Места с шестого по десятое распределились так: Skoda Octavia (3,8 тыс. шт., минус 30,4%), Hyundai Solaris (3,5 тыс. шт., минус 38,5%), Toyota Camry (3,3 тыс. шт., минус 29,7%), Skoda Rapid (3,1 тыс. шт., минус 26%) и Nissan
Всего за 9 месяцев в столице зарегистрированы 135,6 тысячи новых легковушек — на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Санкт-Петербург
В северной столице достаточно плотная борьба в тройке лидеров. Бестселлер — VW Polo: его выбрали 3,1 тысячи человек (плюс 4,4%). Второе и третье места — за Hyundai Creta
Дальше с заметным отставанием идут Hyundai Solaris (2,1 тыс. шт., минус 26,4%) и VW Tiguan (2,1 тыс. шт., минус 10,8%).
В десятку лидеров Санкт-Петербурга также попали Lada Vesta (1,9 тыс. шт., минус 18,5%), Skoda Rapid, который благодаря хорошим продажам модели нового поколения почти вышел в ноль (1,7 тыс. шт., минус 1,8%), Mitsubishi Outlander (1,7 тыс. шт., минус 26,5% — самое сильное падение), Lada Largus (1,4 тыс. шт., минус 18%) и Kia Sportage (1,4 тыс. шт., минус 7,7%).
Всего в городе поставлены на учёт 60,3 тысячи машин. Отставание от прошлогоднего результата — 11,7%.
Новосибирск
В центре Сибири наибольшим спросом пользуется Kia Rio: за 9 месяцев их выбрали почти 800 человек (плюс 0,1%). На втором и третьем местах — две модели Hyundai: Creta (655 шт., плюс 21,1%) и Solaris (515 шт., минус 3,4%).
В топ-5 также попали пара Lada: Vesta (372 шт., плюс 23,2%) и Granta (303 шт., минус 18,3% — сильнейшее падение).
Во второй половине рейтинга остались два VW — Polo (273 шт., плюс 1,1%) и Tiguan (253 шт., плюс 31,1% — рекордный рост), Skoda Rapid (215 шт., минус 12,2%), Renault Logan (201 шт., плюс 1%) и неожиданно... УАЗ Патриот (173 шт., плюс 21,8%).
Всего же в Новосибирске в 2020 году насчитывается 8,4 тысячи новых автомобилей — на 3,1% меньше, чем с января по сентябрь 2019 года.
Екатеринбург
С весомым преимуществом над конкурентами самым популярным автомобилем в Екатеринбурге стала Лада Веста: их зарегистрировано больше тысячи штук (минус 2,8%) — на 19% больше, чем Hyundai Creta (852 шт., плюс 34,8% — максимальный прирост). Третье место — за бюджетным семейством Гранта (833 шт., минус 3,6%).
VW Polo и Kia Rio оказались здесь менее популярны: 809 штук, плюс 26,4% и 777 штук, плюс 2,1% соответственно.
Кроме того, в Екатеринбурге пользуются спросом Hyundai Solaris (509 шт., плюс 5,6%), VW Tiguan (482 шт., плюс 5,2%), пассажирская версия Lada Largus (447 шт., минус 16,3% — антирекорд), Toyota RAV4 (392 шт., плюс 2,9%) и Skoda Rapid (382 шт., минус 5%).
Спрос на новые автомобили в столице Урала просел на 3%: на учёт поставлены 14,7 тысячи машин.
Нижний Новгород
При выборе машины нижегородцы чаще всего отдавали предпочтение Kia Rio (911 шт., плюс 7,1%), Hyundai Creta (764 шт., плюс 33,3% — самый сильный рост) и Lada Vesta (637 шт., минус 5,5%).
Чуть меньшей популярностью пользуется Lada Granta (633 шт., минус 5,8%), а замыкает пятёрку лидеров с существенным отставанием VW Polo (480 шт., плюс 17,9%).
Ещё в Нижнем Новгороде любят Kia Sportage (351 шт., минус 21,7% — антирекорд), VW Tiguan (344 шт., минус 13,1%), Hyundai Solaris (333 шт., плюс 6,7%), Lada Largus (322 шт., плюс 2,2%) и Skoda Rapid (302 шт., плюс 20,8%).
Среди пяти крупнейших городов авторынок Нижнего Новгорода по итогам девяти месяцев просел меньше других: на 2,5%, зарегистрированы 11,2 тысячи новых легковушек.
При подготовке материала использованы данные АА Автостат.