Рейтинг: 10 самых востребованных машин с «автоматами» в России в сентябре

Самые популярные машины российских мегаполисов

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Дмитрий Савостьянчик

За 9 месяцев 2020 года в России появилось чуть больше 1 миллиона новых легковых автомо­билей — на 9,9% меньше, чем в прошлом году. Составили рейтинг моделей, которые пользо­вались наибольшей популяр­ностью среди жителей пяти крупнейших городов страны. Города располо­жены в порядке убывания количества жителей.

Москва

Volkswagen Polo — московский бестселлер

Столичные бестселлеры — это Volkswagen Polo и Kia Rio, но спрос на них провалился достаточно сильно: Поло зареги­стриро­вано на 42% меньше (это антирекорд рейтинга), чем год назад — 6,1 тысячи штук, а Рио — меньше на 21%, 6 тысяч штук. Их лидерство частично обусловлено повышенным спросом на эти модели в такси и каршеринге. Следом за ними — Hyundai Creta (5,5 тыс. шт., минус 6,6%).

На четвёртое место попал Nissan Qashqai — единственная модель в топ-10 Москвы, вышедшая в плюс: прирост 10%, 4,9 тысячи крос­соверов. Замыкает пятёрку Volkswagen Tiguan (4,1 тыс. шт., минус 9,4%).

Места с шестого по десятое распреде­лились так: Skoda Octavia (3,8 тыс. шт., минус 30,4%), Hyundai Solaris (3,5 тыс. шт., минус 38,5%), Toyota Camry (3,3 тыс. шт., минус 29,7%), Skoda Rapid (3,1 тыс. шт., минус 26%) и Nissan X-Trail (3 тыс. шт., минус 9,6%).

Всего за 9 месяцев в столице зарегистриро­ваны 135,6 тысячи новых легковушек — на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Санкт-Петербург

Hyundai Creta — лидер роста в Санкт-Петербурге

В северной столице достаточно плотная борьба в тройке лидеров. Бестселлер — VW Polo: его выбрали 3,1 тысячи человек (плюс 4,4%). Второе и третье места — за Hyundai Creta (3 тыс. шт., плюс 8,8% — лучший рост) и Kia Rio (2,7 тыс. шт., минус 9,7%) соответ­ственно. 

Дальше с заметным отставанием идут Hyundai Solaris (2,1 тыс. шт., минус 26,4%) и VW Tiguan (2,1 тыс. шт., минус 10,8%).

В десятку лидеров Санкт-Петербурга также попали Lada Vesta (1,9 тыс. шт., минус 18,5%), Skoda Rapid, который благодаря хорошим продажам модели нового поколения почти вышел в ноль (1,7 тыс. шт., минус 1,8%), Mitsubishi Outlander (1,7 тыс. шт., минус 26,5% — самое сильное падение), Lada Largus (1,4 тыс. шт., минус 18%) и Kia Sportage (1,4 тыс. шт., минус 7,7%).

Всего в городе поставлены на учёт 60,3 тысячи машин. Отставание от прошлогоднего результата — 11,7%.

Новосибирск

Kia Rio — лидер новосибирского рынка

В центре Сибири наибольшим спросом пользуется Kia Rio: за 9 месяцев их выбрали почти 800 человек (плюс 0,1%). На втором и третьем местах — две модели Hyundai: Creta (655 шт., плюс 21,1%) и Solaris (515 шт., минус 3,4%). 

В топ-5 также попали пара Lada: Vesta (372 шт., плюс 23,2%) и Granta (303 шт., минус 18,3% — сильнейшее падение).

Во второй половине рейтинга остались два VW — Polo (273 шт., плюс 1,1%) и Tiguan (253 шт., плюс 31,1% — рекордный рост), Skoda Rapid (215 шт., минус 12,2%), Renault Logan (201 шт., плюс 1%) и неожиданно... УАЗ Патриот (173 шт., плюс 21,8%).

Всего же в Новосибирске в 2020 году насчитывается 8,4 тысячи новых авто­мобилей — на 3,1% меньше, чем с января по сентябрь 2019 года.

Екатеринбург

Lada Vesta SW — любимая машина екатеринбуржцев

С весомым преимуществом над конкурентами самым популярным авто­мобилем в Екатерин­бурге стала Лада Веста: их зареги­стрировано больше тысячи штук (минус 2,8%) — на 19% больше, чем Hyundai Creta (852 шт., плюс 34,8% — максимальный прирост). Третье место — за бюджетным семей­ством Гранта (833 шт., минус 3,6%). 

VW Polo и Kia Rio оказались здесь менее популярны: 809 штук, плюс 26,4% и 777 штук, плюс 2,1% соответственно.

Кроме того, в Екатеринбурге пользуются спросом Hyundai Solaris (509 шт., плюс 5,6%), VW Tiguan (482 шт., плюс 5,2%), пассажирская версия Lada Largus (447 шт., минус 16,3% — антирекорд), Toyota RAV4 (392 шт., плюс 2,9%) и Skoda Rapid (382 шт., минус 5%).

Спрос на новые автомобили в столице Урала просел на 3%: на учёт поставлены 14,7 тысячи машин.

Нижний Новгород

Kia Sportage — модель с худшей динамикой продаж в рейтинге

При выборе машины нижегородцы чаще всего отдавали пред­почтение Kia Rio (911 шт., плюс 7,1%), Hyundai Creta (764 шт., плюс 33,3% — самый сильный рост) и Lada Vesta (637 шт., минус 5,5%). 

Чуть меньшей популярностью пользуется Lada Granta (633 шт., минус 5,8%), а замыкает пятёрку лидеров с суще­ственным отстава­нием VW Polo (480 шт., плюс 17,9%).

Ещё в Нижнем Новгороде любят Kia Sportage (351 шт., минус 21,7% — антирекорд), VW Tiguan (344 шт., минус 13,1%), Hyundai Solaris (333 шт., плюс 6,7%), Lada Largus (322 шт., плюс 2,2%) и Skoda Rapid (302 шт., плюс 20,8%).

Среди пяти крупнейших городов авторынок Нижнего Новгорода по итогам девяти месяцев просел меньше других: на 2,5%, зарегистри­рованы 11,2 тысячи новых легковушек.

При подготовке материала использованы данные АА Автостат.

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