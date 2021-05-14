Rio, Creta, Solaris и даже Chery Tiggo 4: самые популярные машины российских мегаполисов

Столичные бестселлеры — это «корейцы»: Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris. Причём спрос на соплат­форменные компактные модели подрос: Рио выбрали 2,8 тысячи человек (плюс 13,7%), Солярис — 1,6 тысячи (плюс 4,2%). Кроссовер заметно растерял аудиторию (минус 14,7%, 1,9 тыс. шт.).

Четвёртое и пятое места заняли Volkswagen Polo и Tiguan. Обе модели сильно растеряли покупате­лей: Поло продавался почти вдвое хуже (сильнейшее падение в рейтинге), чем в первом квартале 2020 года (1,5 тыс. шт.), а Тигуан — на 15,3% (1,4 тыс. шт.).

Места с шестого по десятое распределились так: Toyota RAV4 (1,3 тыс. шт., минус 9,5%), Skoda Rapid (1,2 тыс. шт., плюс 35,2% — рекордный прирост), Toyota Camry (1,2 тыс. шт., минус 20,1%), Skoda Kodiaq (1,1 тыс. шт., минус 0,4%) и Kia Sportage (1 тыс. шт., плюс 13,3%).

Всего за 3 месяца в столице зарегистриро­ваны 46,4 тысячи новых легковушек — на 15,3% меньше, чем за этот же период прошлого года. И это сильнейшее падение продаж среди городов рейтинга.

Санкт-Петербург