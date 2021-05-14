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Rio, Creta, Solaris и даже Chery Tiggo 4: самые популярные машины российских мегаполисов

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Дмитрий Савостьянчик

В первом квартале 2021 года на дорогах России появилось 346,5 тысячи новых легковых авто­мобилей — на 7,6% меньше, чем годом раньше. Почти четверть из них — 83 тысячи единиц (минус 12%) — поставлены на учёт в пяти круп­нейших городах страны: Москва, Санкт-Петер­бург, Ново­сибирск, Екатерин­бург и Нижний Новгород.

Составили рейтинг моделей, которые пользо­вались наибольшей популяр­ностью среди жителей пяти круп­нейших городов страны. Города располо­жены в порядке убывания количества жителей.

Москва

Kia Rio — бестселлер столичного авторынка

Столичные бестселлеры — это «корейцы»: Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris. Причём спрос на соплат­форменные компактные модели подрос: Рио выбрали 2,8 тысячи человек (плюс 13,7%), Солярис — 1,6 тысячи (плюс 4,2%). Кроссовер заметно растерял аудиторию (минус 14,7%, 1,9 тыс. шт.).

Четвёртое и пятое места заняли Volkswagen Polo и Tiguan. Обе модели сильно растеряли покупате­лей: Поло продавался почти вдвое хуже (сильнейшее падение в рейтинге), чем в первом квартале 2020 года (1,5 тыс. шт.), а Тигуан — на 15,3% (1,4 тыс. шт.).

Места с шестого по десятое распределились так: Toyota RAV4 (1,3 тыс. шт., минус 9,5%), Skoda Rapid (1,2 тыс. шт., плюс 35,2% — рекордный прирост), Toyota Camry (1,2 тыс. шт., минус 20,1%), Skoda Kodiaq (1,1 тыс. шт., минус 0,4%) и Kia Sportage (1 тыс. шт., плюс 13,3%).

Всего за 3 месяца в столице зарегистриро­ваны 46,4 тысячи новых легковушек — на 15,3% меньше, чем за этот же период прошлого года. И это сильнейшее падение продаж среди городов рейтинга.

Санкт-Петербург

Renault Logan — рекордный рост аудитории в северной столице

В северной столице тройка лидеров выглядит так же, как и в Москве: Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris. Похожей оказалась и динамика спроса на эти модели: Рио продавался на 15% лучше (1,1 тыс. шт.), Крета просела на 4,4% (1 тыс. шт.), Солярис прибавил 36,3% (852 шт.).

Следом за ними — VW Tiguan и Polo. Кроссовер выбрали 769 клиентов (минус 9,6%), лифтбек — 750 человек (минус 39,9% — антирекорд).

В топ-10 Санкт-Петербурга также попали Lada Vesta (680 шт., минус 6,8%), причём универсалы оказались вдвое популярнее седанов, Lada Largus (594 шт., плюс 10,2%), Renault Logan (592 шт., двукратный рост — рекорд), Skoda Rapid (589 шт., плюс 18%) и Toyota RAV4 (528 шт., минус 8,5%). Очень плотная борьба между моделями, которые заняли 7, 8-е и 9-е места в рейтинге!

Всего в городе поставлены на учёт 21,4 тысячи машин: отставание от прошло­годнего результата — 7,8%.

Новосибирск

Hyundai Creta — лидер в Новосибирске

В центре Сибири наибольшим спросом пользуются Hyundai Creta и Solaris: за 3 месяца зарегистри­ровано по 242 машины, плюс 18,6% и плюс 31,5% соответ­ственно. Следом — Kia Rio: 200 штук, минус 39,9% (анти­рекорд в топ-10).

Четвёртое место — у Toyota RAV4 (106 шт., плюс 35,9%). Замыкает пятёрку лидеров Lada Granta (97 шт., минус 4%). Причём наибольшим спросом пользуются лифтбеки — на них приходится почти половина продаж.

Вторую половину рейтинга открывает Lada Vesta (96 шт., плюс 6,7%). Следом — Skoda Rapid (84 шт., плюс 40%), Toyota Camry (80 шт., плюс 110,5%), VW Polo (72 шт., минус 4%). Замыкает десятку с лучшим приростом аудитории... Chery Tiggo 4 (68 шт., плюс 353,3%).

Всего в Новосибирске за 3 месяца поставлены на учёт 2,9 тысячи новых авто­мобилей — на 2,3% больше, чем с января по март 2020 года. Это един­ственный город в исследо­вании, где продажи вышли в плюс.

Екатеринбург

Lada Vesta — фаворит в Екатеринбурге

Жители столицы Урала отдают предпочтение российскому авто­прому. Первое место — Lada Vesta (372 шт., плюс 14,1%), второе, с заметным отстава­нием, — у Granta (279 шт., минус 1,4%). Замыкает тройку лидеров Hyundai Creta (265 шт., минус 3,3%).

Четвёртую строчку занял Kia Rio с сильнейшим падением в рейтинге (243 шт., минус 22,9%), за ним — VW Polo (206 шт., минус 19,5%).

В лидерах спроса также Hyundai Solaris (179 шт., плюс 17%), Toyota RAV4 (176 шт., минус 11,1%), Lada Largus (158 шт., плюс 0,6%), VW Tiguan (140 шт., минус 17,6%) и Skoda Rapid (126 шт., плюс 24,8%).

Продажи новых автомобилей в Екатеринбурге за первый квартал упали на 11,1% — на учёт поставлены 4,7 тысячи машин.

Нижний Новгород

Hyundai Solaris — модель с лучшей динамикой в Нижнем Новгороде

Нижегородцы же чаще всего выбирали Kia Rio (254 шт., минус 20,6%), Hyundai Creta (241 шт., минус 4,7%) и Lada Vesta (227 шт., плюс 3,2%). Тольяттин­ский флагман в кузове универсал они любят вдвое больше, чем седан.

Четвёртое и пятое места заняли Lada Granta (212 шт., минус 14,9%) и Hyundai Solaris (162 шт., плюс 25,6% — рекорд в топ-10).

Высоким спросом в городе пользуются также модели VW Polo (129 шт., минус 7,9%), Toyota RAV4 (121 шт., минус 11%), VW Tiguan (121 шт., минус 8,3%), Kia Sportage (116 шт., минус 24,7% — антирекорд) и Lada Largus (105 шт., минус 5,4%).

Авторынок Нижнего Новгорода по итогам трёх месяцев просел на 8,3%, зареги­стриро­ваны 3,9 тысячи машин.

А какие новые автомобили чаще всего покупают в вашем городе?

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