МВД пригрозило автомобилистам уголовной статьёй за «cерый» техосмотр

Сознательное обращение за техосмотром к неаккредито­ванным компаниям повлечёт за собой уголовную ответ­ствен­ность для водителей. Об этом заявили в Мини­стерстве внутренних дел, передаёт ТАСС.

Такое правонарушение со стороны водителя будут квалифи­цировано по ч. 3 ст. 327 УК РФ — как приобрете­ние в целях использо­вания заведомо поддельного документа. При этом в пресс-центре отметили, что владелец автомобиля должен также самостоя­тельно обратиться с заявлением в отдел МВД, если он вдруг обнаружил, что организация не имеет соответ­ствующей аккредитации для проведения ТО.

Уголовная ответственность была введена 27 июля для владельцев СТО, делающих диагно­стические карты и при этом не зарегистри­рованных в национальной системе аккреди­тации или в сфере техосмотра ТС. В МВД отметили, что уголовная ответ­ственность наступает в случае причинения крупного ущерба частным лицам, организа­циям или государ­ству. Преду­смотренный штраф в 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за два года может быть заменён на обязатель­ные работы (480 часов) или арест до 6 месяцев.

Однако координатор российского движения автомо­билистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с Авто.ру усомнился, что уголовная ответствен­ность по статье, которую приводит МВД, может быть применена по отношению к авто­владельцам. Ведь для этого водитель должен само­стоятельно подделать документ, а затем предъявить его инспектору.