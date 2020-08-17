МВД пригрозило автомобилистам уголовной статьёй за «cерый» техосмотр
Наталья Насонова
Сознательное обращение за техосмотром к неаккредитованным компаниям повлечёт за собой уголовную ответственность для водителей. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел, передаёт ТАСС.
Такое правонарушение со стороны водителя будут квалифицировано по ч. 3 ст. 327 УК РФ — как приобретение в целях использования заведомо поддельного документа. При этом в пресс-центре отметили, что владелец автомобиля должен также самостоятельно обратиться с заявлением в отдел МВД, если он вдруг обнаружил, что организация не имеет соответствующей аккредитации для проведения ТО.
Уголовная ответственность была введена 27 июля для владельцев СТО, делающих диагностические карты и при этом не зарегистрированных в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС. В МВД отметили, что уголовная ответственность наступает в случае причинения крупного ущерба частным лицам, организациям или государству. Предусмотренный штраф в 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за два года может быть заменён на обязательные работы (480 часов) или арест до 6 месяцев.
Однако координатор российского движения автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с Авто.ру усомнился, что уголовная ответственность по статье, которую приводит МВД, может быть применена по отношению к автовладельцам. Ведь для этого водитель должен самостоятельно подделать документ, а затем предъявить его инспектору.
«Статья 327 неприменима к таким документам, как диагностическая карта. В ней идёт речь о приобретении таких поддельных документов, как паспорт, удостоверение и других. Теоретически диагностическую карту сюда можно подтянуть, но она должна быть заведомо поддельной. То есть человек должен у себя на компьютере её создать, распечатать и предъявить инспектору. Именно такой случай подпадает под ч. 3 ст. 327 УК РФ. А в ситуации приобретения [у других лиц] он должен осознавать и просить продать именно подделку, и это должно быть как-то зафиксировано. Эта статья так работать не будет. Поэтому никому ничего не грозит», — заявил Шкуматов.