Празднуя победу любимой команды, фанат почти сжёг свою машину. Видео

На опубликованных в Телеграм-канале Reddit кадрах видно, как мужчина дрифтит на свободной площадке. На ней же по тому же поводу был установлен фейерверк. В какой-то момент автомобиль на него наехал.

Дальше всё предсказуемо. Огонь попал в колёсную арку, и появилось открытое пламя. К машине бросились зеваки, но владельца спасло то, что источник горения всё от того же дрифта отлетел в сторону.