Празднуя победу любимой команды, фанат почти сжёг свою машину. Видео
Кирилл Малышев
На днях бейсбольный клуб «Лос Анджелес Доджерс» впервые с 1988 года выиграл мировую серию MLB. Один из поклонников команды на радостях исполнил дрифт, во время которого его автомобиль загорелся.
На опубликованных в Телеграм-канале Reddit кадрах видно, как мужчина дрифтит на свободной площадке. На ней же по тому же поводу был установлен фейерверк. В какой-то момент автомобиль на него наехал.
Дальше всё предсказуемо. Огонь попал в колёсную арку, и появилось открытое пламя. К машине бросились зеваки, но владельца спасло то, что источник горения всё от того же дрифта отлетел в сторону.
Дрифт не терпит дилетантов. Вместо красивых «пончиков» нередко выходит глупое фиаско. Не верите? Смотрите нашу свежую подборку фейлов.