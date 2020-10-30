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Празднуя победу любимой команды, фанат почти сжёг свою машину. Видео

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Кирилл Малышев

На днях бейсбольный клуб «Лос Анджелес Доджерс» впервые с 1988 года выиграл мировую серию MLB. Один из поклонников команды на радостях исполнил дрифт, во время которого его автомобиль загорелся.

  • На опубликованных в Телеграм-канале Reddit кадрах видно, как мужчина дрифтит на свободной площадке. На ней же по тому же поводу был установлен фейерверк. В какой-то момент автомобиль на него наехал.

  • Дальше всё предсказуемо. Огонь попал в колёсную арку, и появилось открытое пламя. К машине бросились зеваки, но владельца спасло то, что источник горения всё от того же дрифта отлетел в сторону.

  • Дрифт не терпит дилетантов. Вместо красивых «пончиков» нередко выходит глупое фиаско. Не верите? Смотрите нашу свежую подборку фейлов.

Пробовали дрифтить?

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