На продажу выставили очень редкий американский суперкар Falcon F7. Их в мире всего 6
Кирилл Малышев
На портале Cars&Bids в продаже появился крайне редкий американский автомобиль Falcon F7 – суперкар от небольшой компании из Мичигана. По информации продавца, фирма построила всего семь Фальконов. Один был уничтожен, остались шесть. Этот — под номером три в серии.
Автомобиль выпущен в 2014 году и намотал 5300 километров. За шесть дней до окончания торгов ставка достигла 75 000 долларов (5,5 миллиона рублей). Немного с учётом эксклюзивного статуса модели и того, что новой она стоила в 3,5 раза больше – 250 000 долларов. А представленный экземпляр вдобавок всю жизнь провёл с одним владельцем и не попадал в аварии.
Вишнёвый суперкар имеет отделку салона в чёрно-оранжевой гамме. Он стоит на 20-дюймовых кованых дисках. Таргу (средняя часть крыши снимается) приводит в движение семилитровый двигатель V8 мощностью 620 л.с. Через
6-ступенчатую «механику» тяга уходит на задние колёса. Весит автомобиль всего 1280 килограммов благодаря широкому использованию алюминия и углеволокна.
Falcon F7 был представлен в 2012 году. Фирма, несмотря на мизерный тираж производства, до сих пор существует. У неё действует официальный сайт, предлагающий купить тот самый F7, так и оставшийся единственной моделью. Только теперь для машины заявлен двигатель в 1100 л.с., разгон до сотни за 2,7 секунды и более
320 км/чмаксимальной скорости.
Ранее в марте на продажу в Европе выставляли спортпрототип Audi R18 TDI Ultra — один из восьми когда-либо построенных. В гонке «24 часа Ле-Мана» эта машина никогда не участвовала, она использовалась для испытаний и последующей омологации FIA. Кроме того, она несколько раз была задействована на гонках в качестве резервной. Дизель 3.7 выдаёт 540 л.с.