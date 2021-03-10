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На продажу выставили очень редкий американский суперкар Falcon F7. Их в мире всего 6

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Кирилл Малышев

На портале Cars&Bids в продаже появился крайне редкий американский автомобиль Falcon F7 – суперкар от небольшой компании из Мичигана. По информации продавца, фирма построила всего семь Фальконов. Один был уничтожен, остались шесть. Этот — под номером три в серии.

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  • Автомобиль выпущен в 2014 году и намотал 5300 кило­метров. За шесть дней до окончания торгов ставка достигла 75 000 долларов (5,5 миллиона рублей). Немного с учётом эксклю­зивного статуса модели и того, что новой она стоила в 3,5 раза больше – 250 000 долларов. А пред­ставленный экзем­пляр вдобавок всю жизнь провёл с одним владельцем и не попадал в аварии.

  • Вишнёвый суперкар имеет отделку салона в чёрно-оранжевой гамме. Он стоит на 20-дюймовых кованых дисках. Таргу (средняя часть крыши снимается) приводит в движение семи­литровый двигатель V8 мощностью 620 л.с. Через 6-ступен­чатую «механику» тяга уходит на задние колёса. Весит автомобиль всего 1280 кило­граммов благодаря широкому использо­ванию алюминия и углеволокна.

  • Falcon F7 был представлен в 2012 году. Фирма, несмотря на мизерный тираж произ­водства, до сих пор существует. У неё действует официаль­ный сайт, предлагающий купить тот самый F7, так и оставшийся един­ственной моделью. Только теперь для машины заявлен двигатель в 1100 л.с., разгон до сотни за 2,7 секунды и более 320 км/ч максимальной скорости.

  • Ранее в марте на продажу в Европе выставляли спортпрототип Audi R18 TDI Ultra — один из восьми когда-либо построенных. В гонке «24 часа Ле-Мана» эта машина никогда не участво­вала, она использо­валась для испытаний и последующей омологации FIA. Кроме того, она несколько раз была задей­ствована на гонках в качестве резервной. Дизель 3.7 выдаёт 540 л.с.

Слышали о такой американской марке?

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