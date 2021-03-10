На продажу выставили очень редкий американский суперкар Falcon F7. Их в мире всего 6

Автомобиль выпущен в 2014 году и намотал 5300 кило­метров. За шесть дней до окончания торгов ставка достигла 75 000 долларов (5,5 миллиона рублей). Немного с учётом эксклю­зивного статуса модели и того, что новой она стоила в 3,5 раза больше – 250 000 долларов. А пред­ставленный экзем­пляр вдобавок всю жизнь провёл с одним владельцем и не попадал в аварии.

Вишнёвый суперкар имеет отделку салона в чёрно-оранжевой гамме. Он стоит на 20-дюймовых кованых дисках. Таргу (средняя часть крыши снимается) приводит в движение семи­литровый двигатель V8 мощностью 620 л.с. Через 6-ступен ­чатую «механику» тяга уходит на задние колёса. Весит автомобиль всего 1280 кило­граммов благодаря широкому использо­ванию алюминия и углеволокна.

Falcon F7 был представлен в 2012 году. Фирма, несмотря на мизерный тираж произ­водства, до сих пор существует. У неё действует официаль­ный сайт, предлагающий купить тот самый F7, так и оставшийся един­ственной моделью. Только теперь для машины заявлен двигатель в 1100 л.с., разгон до сотни за 2,7 секунды и более 320 км/ч максимальной скорости.