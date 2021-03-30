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На продажу выставлена целая автомобильная компания. Относительно недорого

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Дмитрий Елизаров

Нынешние владельцы американской компании Falcon Motorsports готовы расстаться со всеми активами, включая авторские права и техниче­ские ноу-хау. Как следует из объявления о продаже, фирма оценена в 675 тысяч долларов (примерно 51 миллион рублей). Однако издание Jalopnik предполагает, что речь может идти совсем о другом имуществе.

  • Компания Falcon Motorsport была в США основана в начале прошлого десяти­летия и за всё прошедшее время успела выпустить только семь авто­мобилей. Основал её инженер Джефф Лемке, ставивший задачу построить националь­ный суперкар — что-то вроде американ­ского ответа Ferrari. В итоге на свет появилось средне­моторное купе Falcon F7, впервые пред­став­ленное на Детройтском автосалоне в 2011 году.

  • Суперкар оснащали восьми­цилин­дровым двигателем Chevrolet объёмом 7 литров, который устанав­ливался на авто­мобиль в разных вариантах форсировки, в том числе и турбиро­ванном. Развивал мотор от 620 до 1100 л.с., причём самые мощные версии Falcon F7 тратили на ускорение до 100 км/ч менее трёх секунд. Базовая стоимость суперкара составляла 250 тысяч долларов (18,9 миллиона рублей) — таким образом, вся компания Falcon Motorsports оцени­вается дешевле, чем три её машины. Примеча­тельно, что условия сделки включают и один из экзем­пляров суперкара.

  • Издание Jalopnik отмечает, что объявление о продаже опублико­вано на сайте, который специали­зируется на продаже коммер­ческой недвижи­мости. Это обстоятель­ство, а также некоторая невнят­ность текста самого объявления заставляют пред­положить, что к приобрете­нию может предлагаться не целая компания с техниче­ской документа­цией, а некое здание, в котором имеются автомобиль и пара станков.

  • В начале марта один из Falcon F7 появлялся в продаже на онлайн-аукционе. За автомобиль 2014 года с базовым 620-сильным мотором в итоге предлагали 122 тысячи долларов.

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