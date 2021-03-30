На продажу выставлена целая автомобильная компания. Относительно недорого
Дмитрий Елизаров
Нынешние владельцы американской компании Falcon Motorsports готовы расстаться со всеми активами, включая авторские права и технические ноу-хау. Как следует из объявления о продаже, фирма оценена в 675 тысяч долларов (примерно 51 миллион рублей). Однако издание Jalopnik предполагает, что речь может идти совсем о другом имуществе.
Компания Falcon Motorsport была в США основана в начале прошлого десятилетия и за всё прошедшее время успела выпустить только семь автомобилей. Основал её инженер Джефф Лемке, ставивший задачу построить национальный суперкар — что-то вроде американского ответа Ferrari. В итоге на свет появилось среднемоторное купе Falcon F7, впервые представленное на Детройтском автосалоне в 2011 году.
Суперкар оснащали восьмицилиндровым двигателем Chevrolet объёмом 7 литров, который устанавливался на автомобиль в разных вариантах форсировки, в том числе и турбированном. Развивал мотор от 620 до 1100 л.с., причём самые мощные версии Falcon F7 тратили на ускорение до
100 км/чменее трёх секунд. Базовая стоимость суперкара составляла 250 тысяч долларов (18,9 миллиона рублей) — таким образом, вся компания Falcon Motorsports оценивается дешевле, чем три её машины. Примечательно, что условия сделки включают и один из экземпляров суперкара.
Издание Jalopnik отмечает, что объявление о продаже опубликовано на сайте, который специализируется на продаже коммерческой недвижимости. Это обстоятельство, а также некоторая невнятность текста самого объявления заставляют предположить, что к приобретению может предлагаться не целая компания с технической документацией, а некое здание, в котором имеются автомобиль и пара станков.
В начале марта один из Falcon F7 появлялся в продаже на онлайн-аукционе. За автомобиль 2014 года с базовым 620-сильным мотором в итоге предлагали 122 тысячи долларов.