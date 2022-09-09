Неизвестные факты об иранской марке Iran Khodro, которая опять возвращается в Россию

Михаил Медведев
На недавней выставке MIMS Automobility Moscow 2022 товар лицом показали сразу два автомобильных бренда из Ирана. И в текущих условиях только и разговоров, что вакуум российского рынка вполне могут заполнить автомобили Iran Khodro (IKCO) и SAIPA. Хорошо это или плохо — пока непонятно. В ожидании развития ситуации предлагаем поближе познакомимся с лидером иранского автопрома — компанией Iran Khodro. Есть ощущение, что ближневосточная автомобильная экспансия — это не страшно.
Вы, наверное, удивитесь, но Иран Ходро начал выпускать автомобили раньше Волжского завода. Ещё в 1962-м, за восемь лет до того, как с тольяттинского конвейера скатилась первая «копейка», фирма Iran National Company приступила к крупноузловой сборке автобусов Mercedes-Benz O321 и грузовиков LK-серии. То есть в нынешнем году иранский автопроизводитель празднует 60-летний юбилей.
Компанию основали молодые бизнесмены — братья Ахмед и Махмуд Хаймени. Со временем Iran National Company сменит имя на Iran Khodro — в переводе с персидского Khodro означает автомобиль. Главное, что вскоре, вслед за автобусами и грузовиками последовали легковушки.
Без англичан тут не обошлось. Если главный индийский автомобиль второй половины XX века — Hindustan Ambassador — это легальная копия Morris Oxford, то братья Хаймени заключили соглашение с другим британским концерном — Rootes Group. В 1966-м из привезённых машинокомплектов в Иране начали собирать Hillman Hunter — среднеразмерный четырёхдверный седан.
Иранского «Охотника» назвали Paykan, в переводе — «стрела». Это был типичный для того времени «британец» — в меру элегантный, в меру старомодный. Впрочем, в Иране, как и в Индии, дизайн был делом десятым.
Производство «Пейканов» постоянно росло. Если в 1966-м в Тегеране собрали всего 66 машин, то к 1977-му годовой выпуск увеличился до 90 866 единиц! Благодаря множественным модернизациям и косметическим подтяжкам лица, «Пейкан» продержался на конвейере до мая 2005 года! Но и это не конец его истории. IKCO Bardo 1600 — пикап на базе Paykan — выпускали ещё 10 лет.
Любопытный и малоизвестный факт. Работая над обновленным вариантом «Пейкана» 1977 года, британский дизайнер Ройден Акс активно использовал элементы хэтчбека Talbot Alpine, так же известного, как Simca 1308.
А ведь именно эта модель «Симки» считается музой советских разработчиков «Москвича»-2141. Поэтому «Пейкан» с «Алеко» — совсем не чужаки друг другу.
«Пейкан» — первая массовая легковушка в Иране, рынке с многомиллионным потенциалом. Но, в отличии от индийских брендов, Iran Khodro не ограничился насыщением внутреннего спроса, почти сразу задумавшись об экспансии.
Ещё в 1970-х автобусы, фургоны и легковые автомобили производства Iran Khodro пошли на экспорт. В основном в Египет, Афганистан и страны Персидского залива. Более того, иранские автобусы протоптали дорожку в Восточную Европу. В частности в Польшу, Румынию и Болгарию.
Если «Пейкан» и британская Roots Group — прошлое Iran Khodro, то современная история компании связана с Peugeot. Смена приоритетов прошла совершенно естественно. Ещё в 1966-м, когда братья Хаймени подписывали контракты с Rootes Group, британская компания уже считалась частью европейского филиала Chrysler. Через 10 лет уже он сам перейдёт в собственность Peugeot.
В иранский проект французы активно включились в начале 1990-х. Тогда в Тегеране начался выпуск седана Peugeot 405. Затем к нему прибавилась хитовая 206-я модель. Помимо локальной сборки собственных машин, Peugeot поучаствовала и проекте создания наследника «Пейкана». Речь о модели «Саманд», построенной на базе всё того же 405-го. Его выпуск наладили в 2001-м и завершать пока не планируют.
Однако не всегда отношения Peugeot и Iran Khodro были гладкими. Французы даже уходили из страны под гнётом международных санкций, но через некоторое время возвращались вновь.
Сегодня в рамках нового совместного предприятия Peugeot предлагает в Иране и модели своей современной линейки. Но львиная часть спроса всё равно приходится на машины локальной сборки. Надо сказать — это настоящее пиршество для любителей автомобильной экзотики.
«Саманд» — малая часть того, что иранские инженеры и конструкторы сделали на базе Peugeot 405. Чуть выше базовой версии стоит «Саманд Сорен». У него не только видоизмененная решётка радиатора, но и оснащение побогаче: подушки безопасности, ремни с преднатяжителями, автоматическая антенна.
Ещё чуть выше располагается «Дена» — самый современный отпрыск платформы Peugeot 405. Квартет подушек безопасности — фронтальные и боковые, уже в стандарте. В дизайне, правда, почему-то читаются аллюзии на современные модели Lada.
Оскар за самый безумный вариант иранского Peugeot уходит модели Roa. Сложно поверить, но слегка модифицированный кузов 405-го надели на заднеприводное шасси доисторического «Пейкана»!
Впрочем, есть в модельной гамме IKCO и автомобили не вызывающие приступов испанского стыда. Например, Tara — перелицованный вариант знакомого нам седана Peugeot 301. Кстати, именно его буквально только что возили на смотрины в Москву.
Но Peugeot — это далеко не весь Iran Khodro. В модельной гамме IKCO есть автомобили других брендов. В Тегеране, например, выпускался седан Renault Logan первого поколения. Не оставим без внимания Suzuki Grand Vitara местной сборки.
А ещё у IKCO есть совместное предприятие с китайским брендом Haima. В его линейке не только сравнительно древний кроссовер S6, представленные ещё в 2010-м, но и новейшие модели, включая спортивный вседорожник 8S и футуристичный минивэн 7Х.
Несмотря на обширную историю и лидирующие позиции на домашнем рынке, «Иран Ходро» отнюдь не монополист. В Иране существует ещё один крупный, даже очень крупный игрок — компания SAIPA. Когда-то она начинала с лицензионного выпуска автомобилей Citroen, а теперь борется с «Иран Ходро» за звание главного автопроизводителя страны.
Эта схватка чем-то напоминает соперничество Ford и General Motors в золотую эпоху Детройта. Точно также чемпионский кубок постоянно переходит из рук в руки. Здоровая конкуренция в любом случае на пользу обоим. Вместе Iran Khodro и SAIPA занимают 94% рынка страны.
И это было сравнительно недавно. Тот же «Саманд» во второй половине нулевых предлагался на нашем рынке через официальных представителей IKCO. За три года покупателей нашли более 12 тысяч седанов.
Ещё в период с 2006-го по 2012-й официальные дилеры Peugeot в России предлагали компактный седан 206. Никто особо не афишировал факт, что автомобиль был произведён не во Франции, а в Иране. Наверное, и к лучшему. Столь любимый россиянами форм-фактор классического седана с отдельным багажником и вкусные цены обеспечили 206-му седану неплохой спрос.
Ну что, перпективы иранского бренда уже не кажутся безнадёжными? У Iran Khodro не только 60 лет опыта выпуска автомобилей, но и налаженное производство комплектующих, очень высокий уровень локализации компонентов, а также готовая экспортная сеть с годовым объёмом в десятки тысяч автомобилей.
Ну и, конечно, цены. Учитывая вполне возможный приход автомобилей Iran Khodro в Россию, вопрос денег — особенно актуален. Предсказать будущий российский прайс-лист IKCO, конечно, невозможно. Зато прямо сейчас можно познакомиться с иранским ценником Iran Khodro 2022 года. Перерасчет из иранских риалов в рубли сделан по курсу 1000 риалов за 1,46 руб.
- IKCO Samand LX – 246 млн (356 200 руб.)
- IKCO Runna – 247 млн (357 700 руб.)
- IKCO Samand Soren – 290 млн (420 000 руб.)
- Peugeot 405 SLX – 293 млн (424 300 руб.)
- Peugeot 206 седан – 308 млн (446 000 руб.)
- Peugeot Pars LX – 329 млн (476 400 руб.)
- IKCO Dena – 345 млн (500 000 руб.)
- IKCO Dena Plus турбо – 442 млн (640 000 руб.)
- Peugeot 207 AT – 430 млн (622 700 руб.)
- Renault Tondar 90 Plus AT – 540 млн (782 000 руб.)
- Peugeot 2008 – 1 млрд (1 448 000 руб.)
- Suzuki Grand Vitara Automatic – 1,3 млрд (1 882 000 руб.)