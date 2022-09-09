Неизвестные факты об иранской марке Iran Khodro, которая опять возвращается в Россию

Без англичан тут не обошлось. Если главный индийский автомобиль второй половины XX века — Hindustan Ambassador — это легальная копия Morris Oxford, то братья Хаймени заключили соглашение с другим британским концерном — Rootes Group. В 1966-м из привезённых машинокомплектов в Иране начали собирать Hillman Hunter — среднеразмерный четырёхдверный седан.

Иранского «Охотника» назвали Paykan, в переводе — «стрела». Это был типичный для того времени «британец» — в меру элегантный, в меру старомодный. Впрочем, в Иране, как и в Индии, дизайн был делом десятым.