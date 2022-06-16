Факты о «Москвиче», которые вы, скорее всего, не знали
Михаил Медведев
Некоторое время назад компания Renault объявила об уходе с российского рынка. Теперь, если всё пойдёт по плану, на московских производственных площадях французского бренда наладят выпуск автомобилей под маркой «Москвич». Что из этого выйдет, никто пока не знает, но повод заглянуть в историю советской марки — отменный. Спорим, вы и не в курсе, что давным-давно…
Первый автомобиль марки «Москвич» появился только после Великой Отечественной. Но сам московский автозавод заработал ещё в начале 1930‑х. Тогда его правильнее было назвать сборочным предприятием: пока в Нижнем Новгороде шло совместное с Ford строительство автозавода-гиганта — будущего ГАЗа, — в столице отвёрточным способом из американских машинокомплектов наладили сборку легковушек Ford A и грузовиков Ford AA.
Сначала АЗЛК и назывался совсем по-другому: Государственный автосборочный завод имени Коммунистического Интернационала молодёжи, или просто КИМ. В 1933‑м КИМ стал полноценным филиалом ГАЗа, а спустя шесть лет московскому заводу дали вольницу. Предприятие получило статус независимого и могло разрабатывать собственные модели.
Модель КИМ-10, которая была основательно «слизана» с британского Ford Prefect, не понравилась самому Сталину. Иосиф Виссарионович не имел ничего против заимствований по дизайнерской и технической части, но очень осерчал по поводу двухдверного формата кузова. По его мнению, советские люди заслуживали более достойного и практичного автомобиля.
Инженеры КИМа в авральном порядке добавили советскому «Префекту» пару дверей, но было уже поздно. Шёл 1941 год, стремительно приближалась война и стране стало не до народных легковушек.
Памятуя о том конфузе, в 1945-м никто из руководства московского завода не решился настаивать на самостоятельной разработке. Поступили проще: взяли трофей из Берлина, а точнее — из Рюссельсхайма. Речь об Opel Kadett K38 — отличной по меркам 1940‑х малолитражке того же класса, что и невезучий КИМ‑10.
Русский «Кадет» назвали «Москвич-400» и выпускали в основном в форм-факторе седана, хотя были и кабриолеты. Цену на первый «Москвич» тоже установили красивую — 8000 рублей.
Трофейную модель московский завод выпускал недолго. Едва став на ноги, «Москвич» занялся разработкой собственных моделей. Причём куда более удачных, чем КИМ-10! Если семейство 402/403/407 — просто добротные для 1950-х малолитражки, то «Москвич-408» можно без ложной скромности назвать прорывом.
Для СССР красивый, прогрессивный и неприхотливый 408-й был настоящим откровением. Окей, это, может, и неудивительно. Но удивительно, что даже по меркам европейских одноклассников 408-й смотрелся очень достойно. К существенным минусам модели, которая в Европе продавалась под именем Scaldia 408 и Elite DeLuxe, относили разве что высоковатый уровень шума и вибраций. Но за экономичность, надёжность и низкую цену машине всё это легко прощали.
Неудивительно, что в 1960-х завод «Москвич» превратился в настоящего поставщика иностранной валюты для бюджета СССР. Свыше половины годового выпуска моделей 408 и 412 шли на экспорт!
Жгли «Москвичи» не только в чартах продаж. Именно 412-й модели принадлежит, возможно, самое громкое достижение в истории отечественного автоспорта — речь о выступлении команды АЗЛК на ралли-марафоне Лондон–Сидней 1968 года.
Накануне старта французский импортер советских автомобилей Жак Пок — тот самый, что впоследствии станет главным продавцом «Лада» в Европе, — совсем не верил в успех этого мероприятия. «Если хоть один "Москвич" доберётся до Сиднея, я наполню багажник дорогим коньяком до самого верха, — саркастически улыбался француз. — Пусть даже машину привезут к финишу на буксире!»
И что бы вы думали? Все четыре 412-х преодолели дистанцию марафона полностью, заняв третье общекомандное место. Только коньяка от месье Пока наши гонщики так и не дождались.
Пожалуй, именно 1960-е — звёздный час «Москвича». У московского завода тогда была только одна проблема — ограниченные производственные мощности. Именно из-за этого в серию не получалось запустить новые интересные модели: их просто негде было собирать!
Вот почему полностью разработанный в столице субкомпакт «Москвич»-444, который задумывался как самый доступный автомобиль страны, отправили в Запорожье.
Представьте себе, «Запорожец»-966 — это москвич по паспорту, и прописку он сменил в силу стеснённых жилищных условий. Завод «Коммунар», до этого занимавшийся сельхозтехникой, получил готовую техдокументацию на автомобиль, и производство 444-го «Москвича» под торговой маркой «Запорожец» наладили на Украине.
Ограниченные производственные мощности АЗЛК со временем стали и причиной упадка завода. Потребность огромной страны в легковушках московское предприятие удовлетворить не могло. Поэтому в СССР во второй половине 1960‑х приняли решение о строительстве двух новых заводов — ИжАвто и Волжского автомобильного. И если первый стал по сути филиалом АЗЛК — в столице Удмуртии на заводе, построенном с помощью специалистов «Рено», выпускали разные модели «Москвичей», то Тольятти превратился в главного соперника АЗЛК.
И не только рыночного, но и идеологического. На самом деле, это был настоящий холивар. Нечто похожее на непримиримое соперничество Mercedes-Benz и BMW, только с поправкой на сегмент и географию. Многие владельцы «Москвичей» категорически не признавали «Жигули», и наоборот. Взаимная неприязнь длилась на протяжении всех 1970‑х. Но с каждым годом «москвичёвская» модельная гамма, созданная ещё в начале 1960‑х, всё больше уступала вазовской.
Окончательное поражение в войне двух автомобильных столиц России случилось после появления переднеприводного ВАЗ-2108. Для 1984 года это был почти как полёт в космос. А вот АЗЛК, задумавший целую линейку переднеприводных моделей, включая даже экзотический для СССР минивэн «Арбат», своё громадьё планов реализовать не сумел и в итоге докатился до банкротства и последующего перехода под контроль Renault.
- Мало кто знает, что пилоты на автомобилях «Москвич» целых пять раз выигрывали чемпионат Формулы-1. Правда, речь не о первенстве мира, а о чемпионате СССР.
- В начале 1980-х одним из прототипов новой переднеприводной модели «Москвича» был французский Citroen BX. Выбор в пользу самостоятельной модели АЗЛК-2141 был сделан буквально в последний момент.
- Модельную линейку нового поколения для АЗЛК в своё время предлагал знаменитый дизайнер Рэймонд Леви — автор культового Studebaker Avanti. Однако из всех щедро оплаченных в твёрдой валюте работ американского дизайнера в серию пошли лишь некоторые предложения по интерьеру моделей АЗЛК-2140.
- В 1968 году новенький «Москвич»-412 стоил 4936 рублей. Средняя месячная зарплата в стране на тот момент составляла 110 рублей.
- Фирменный музей АЗЛК на Волгоградском проспекте находился в уникальном здании, напоминавшем летающую тарелку. К сожалению, несмотря на известную архитектурную ценность, дом-НЛО снесли ещё в начале 2022 года. Коллекция автомобилей частично распродана, частично передана другим музеям.
- Автомобили «Москвич» выпускались не только в СССР и России, но и за рубежом. На предприятии в болгарском городе Ловеч ещё с 1969 года собирали сначала 408-ю модель, а затем 412 и 2140. Болгарские «Москвичи» шли в продажу под местным брендом Rila.