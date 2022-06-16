Факты о «Москвиче», которые вы, скорее всего, не знали

Накануне старта французский импортер советских автомобилей Жак Пок — тот самый, что впоследствии станет главным продавцом «Лада» в Европе, — совсем не верил в успех этого мероприятия. «Если хоть один "Москвич" доберётся до Сиднея, я наполню багажник дорогим коньяком до самого верха, — саркастически улыбался француз. — Пусть даже машину привезут к финишу на буксире!»

И что бы вы думали? Все четыре 412-х преодолели дистанцию марафона полностью, заняв третье общекомандное место. Только коньяка от месье Пока наши гонщики так и не дождались.