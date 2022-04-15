Факты про Ford Mustang, которые вы могли не знать

Другой, казалось бы, неоспоримый факт из личного дела «Мустанга» — его статус первого пони-кара. Такое прозвище в 1960-х дали целому поколению компактных, недорогих, но мощных спортивных моделей.

Про спортивность мы ещё поговорим, а пока просто зафиксируем: Mustang вообще-то не был первым в этом классе. Во-первых, на две недели его опередил Plymouth Barracuda — стильная двухдверка схожей идеологии и габаритов. Во-вторых, стоит вспомнить Chevrolet Corvair Monza Spyder 1962 года. Лёгкий, быстрый и недорогой автомобиль со 150-сильным турбомотором, который имеет все резоны считаться первым из пони-каров.