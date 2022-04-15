Факты про Ford Mustang, которые вы могли не знать
Михаил Медведев
17 апреля 1964 года на всемирной торговой ярмарке в Нью-Йорке был официально представлен Mustang первого поколения. Один из самых известных и популярных автомобилей в истории марки Ford, он олицетворял американскую мечту, снялся в сотнях фильмов и влюбил в себя весь мир (ну или почти весь). Но даже в личном деле настолько большой звезды есть белые пятна. Сейчас про них расскажем!
Ба-дум-тсс! Поверить почти невозможно, но это факт. Да, на решётке радиатора Mustang красуется эмблема со скачущей лошадью. И тем не менее представители Ford не раз отмечали: модель назвали «Мустангом» не в честь породы североамериканских лошадей, а в честь грозного истребителя P-51 Mustang, пожалуй, лучшего американского самолёта Второй мировой!
Патриотические настроения в послевоенных Штатах были очень сильны, маркетологи их охотно использовали. Чтобы успокоить апологетов «лошадиного нейминга», отметим, что Мустанг-самолёт точно назвали в честь Мустанга-парнокопытного.
Другой, казалось бы, неоспоримый факт из личного дела «Мустанга» — его статус первого пони-кара. Такое прозвище в 1960-х дали целому поколению компактных, недорогих, но мощных спортивных моделей.
Про спортивность мы ещё поговорим, а пока просто зафиксируем: Mustang вообще-то не был первым в этом классе. Во-первых, на две недели его опередил Plymouth Barracuda — стильная двухдверка схожей идеологии и габаритов. Во-вторых, стоит вспомнить Chevrolet Corvair Monza Spyder 1962 года. Лёгкий, быстрый и недорогой автомобиль со 150-сильным турбомотором, который имеет все резоны считаться первым из пони-каров.
Красивый, ни на кого непохожий, недорогой «Мустанг» дебютировал на рынке весной 1964-го и сразу стал коммерческой бомбой. С первых дней продаж в «фордовские» шоу-румы выстроились очереди. Модель рвала чарты продаж, и перед Ford стояла одна задача — выпускать побольше «Мустангов»!
История помнит случаи, когда покупательский спрос на горячую новинку не получалось вовремя удовлетворить, а когда производство всё же выходило на нужные объёмы, интерес к модели угасал.
С «Мустангом» всё сложилось совсем иначе. Уже в июле 1964-го, поняв, что завод в Дирборне не справляется с заказами, производство модели организовали на предприятии в Сан-Хосе. Вскоре и другой фордовский завод в Нью-Джерси перепрофилировали под выпуск «Мустангов».
За первый полный год Ford Mustang установил мировой рекорд по продажам: к 17 апреля 1965-го покупателям отгрузили 418 тысяч автомобилей. Первый миллион он разменял всего за 24 месяца!
Кстати, «Мустанг» побил рекорд продаж, до этого принадлежавший другой «фордовской» модели — Falcon. На его-то базе Mustang и построен, и в этом едва ли не главный секрет невероятного успеха модели — обширная унификация с уже выпускающимися машинами «фордовской» линейки, а стало быть, и в низкой себестоимости.
Сэкономленные средства пустили на дизайн и масштабную рекламную кампанию. Главное, что стоил Mustang недорого.
Базовый прайс-лист в апреле 1964 года начинался с 2368 долларов за модель с кузовом хардтоп. В ценах 2022 года с учётом инфляции эта сумма равнялась бы 21 672 долларам. Сегодня за эти деньги в Штатах можно купить разве что компактный кроссовер Ford Ecosport. Базовый Mustang 2022 года — это минимум 27 205 долларов.
В базе оригинальный Mustang выглядел скромно. Стоковая рядная «шестёрка», несмотря на солидный вроде бы объём 3,1 литра, выдавала всего 101 л.с. Зато опции стоили дешёво, а сам список допоборудования растянулся на милю.
Апгрейд до мотора V8 обходился покупателю всего в 108 долларов (по нынешним деньгам — 988 долларов), дисковые тормоза стоили 58 долларов, электропривод складной крыши на кабриолете — 54 доллара, кнопочный радиоприёмник с антенной — 7 долларов и так далее. Нафаршировать «Мустанг» можно было на любой вкус, цвет и кошелёк. Почти всегда это оставалось по карману среднестатистическому покупателю.
На протяжении большей части своей истории «Мустанг» оставался строго двухдверным. Будь-то хардтоп, фастбэк и кабриолет. При этом «фордовские» разработчики думали и над другими вариантами кузовами. Был построен, например, полностью работоспособный прототип четырёхдверного седана и трёхдверного универсала.
До выпуска этих версий, правда, дело не дошло. Первые несколько лет Ford с трудом покрывал спрос на обычные двухдверки. Зато некоторые кузовные фирмы в США предлагали комплекты для самостоятельного превращения в универсал… кабриолета!
Феномен популярности «Мустанга» сложно объяснить одним словом. Он не был самым быстрым, самым красивым или самым престижным. Скорее он хорош всем понемногу, не блистая ни в одной категории. Главное же его достоинство — сочетание доступности, стиля и мощности.
В середине 1960-х «Мустанг» для всего мира — это олицетворение американской мечты. Автомобильный аналог банки Кока-Колы или пачки Мальборо. Ничего подобного в истории Ford не случалось ни до, ни, что важнее, после. Впрочем, как и у всех остальных автобрендов из США.