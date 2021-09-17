Неожиданные факты про марку Ferrari, которые вы наверняка не знали

Михаил Медведев
Главная легенда автомобильного мира, самая успешная команда в истории Формулы-1, мечта всех мальчишек в возрасте от трёх до 93 лет — всё это, конечно же, про Ferrari. Уверены, что знаете о красных машинах всё? Не торопитесь с выводами! Мы расскажем неизвестные тайны легендарного бренда!
Эмблема Ferrari — это и шедевр, и трагическая история, и загадка в одном флаконе. Многие, наверное, слышали, что гарцующий жеребец достался Энцо Феррари от матери итальянского лётчика Франческо Баракка, погибшего в Первой мировой войне. На момент гибели Франческо слыл главным асом итальянских ВВС — 34 воздушные победы. Фюзеляж его «Спада» украшала вставшая на дыбы лошадь. Эту историю слышали многие, но как именно гарцующий жеребец попал к самому Франческо, знают единицы.
Одни утверждают, что своим маскотом Баракка выбрал жеребца потому, что изначально служил в кавалерии. Но есть и более интригующая версия: изображение лошади Франческо позаимствовал у… сбитого им немецкого лётчика, на фюзеляже которого красовался герб родного Штутгарта!
Теперь быстренько вспоминаем эмблему Porsche и дружно хлопаем себя по лбу! Получается, фирменные знаки Ferrari и Porsche — это ближайшие родственники.
Другая любопытная история связана с фирменным красным цветом Ferrari. Ведь жеребцы из Маранелло по определению — rossa, то есть красные, не так ли? Не совсем.
Вообще-то Энцо Феррари никогда не был особым фанатом красного оттенка, а его гоночные машины покраснели исключительно из-за регламента. На заре автоспорта в начале XX века машины из разных стран на гоночных трассах договорились различать именно по окраске.
Немецким фирмам достался белый цвет, британцам — тёмно-зелёный, французам — голубой, бельгийцам — жёлтый. Красный поначалу закрепили за американскими машинами, но начиная с 1907 года он превратился в фирменный цвет Италии — этот оттенок был на национальном флаге, а американцы вообще перестали ездить на гонки в Европу и красный оказался вакантным. Вот почему большинство гоночных Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati и, конечно, Ferrari стали красными.
Но это ещё цветочки: знали ли вы, что...
Парадоксально, но факт. Энцо сделал себе имя как невероятно успешный менеджер гоночной команды Alfa Romeo. Но когда в Милане решили, что принципиальный и неуступчивый Феррари перетягивает одеяло на себя, стороны решили расстаться. Энцо получил хорошую компенсацию, но в договор о расторжении контракта включили важный пункт: в течение четырёх лет Феррари не имел права строить гоночные автомобили под собственным именем. Вот так и получилось, что первая машина, созданная уже фирмой Энцо, называлась не Ferrari, а Auto Avio Costruzioni 815. Ведь автомобиль, построенный специально для гонки «Милле Милья» 1940‑го, появился минимум на год раньше окончания эмбарго.
Сегодня, когда бренд Ferrari считается одним из самых узнаваемых и дорогих в мире, а прибыль только от лицензионных отчислений за использование логотипа с гарцующим жеребцом на кепках, майках и плюшевых мишках превышает полтора миллиарда евро ежегодно, даже неловко вспоминать, что сам Энцо в принципе не собирался строить автомобили на продажу. Вообще! В жизни, кроме собственного сына, его интересовали только гонки. И лишь нехватка средств на гоночные проекты вынудила Коммендаторе заняться выпуском дорожных моделей.
Информация для любителей статистики. Первым в истории автоспортивным мероприятием, которое выиграл автомобиль Ferrari, стала малоизвестная гонка на римском автодроме Каракалла в мае 1947 года. К победе 12-цилиндровую Ferrari 125S привёл Франко Кортезе.
Не рискнём выбрать самый красивый из всех гоночных и дорожных Ferrari в истории, но с кандидатами на звание самых уродливых всё намного проще. Безупречный в своей нелепости Ferrari 212 Inter Abbott Cabriolet, насколько нам известно, — единственный «жеребец» с кузовом от британской карроцерии — забирает приз лучшей из худших среди серийных моделей. Ну а бесконечно жуткая Ferrari 312B3 Spazzaneve, недаром получившая прозвище «гоночная снегоуборочная», забирает Гран-при среди наиболее неказистых болидов.
Сегодня редкий Ferrari можно представить без автоматической коробки передач. Но появление в 1976‑м модели 400GT вызвало гневный трепет среди настоящих поклонников бренда. Ведь это был первый в истории автомобиль Ferrari без педали сцепления!
Кстати, привычными сегодня кнопками и лепестками переключения передач на руле мы тоже в некотором смысле обязаны «красным жеребцам». В 1989‑м полуавтоматическая коробка передач с кнопками на руле помогла Найджелу Мэнселлу на Ferrari 640 выиграть Гран-при Бразилии.
В цифровых индексах классических Ferrari легко заблудиться. Ведь часто совершенно разные модели обозначаются одинаковыми цифрами. Всё дело в системе наименования моделей. Начиная с самой первой Ferrari — гоночной 125, представленной в 1947 году, — автомобили из Маранелло называли по рабочему объёму одного цилиндра. Спустя два десятилетия — точнее, начиная с модели 246 Dino — у цифровых индексов Ferrari появилось другое правило. Первая цифра обозначала объём двигателя, а вторая — количество цилиндров. То есть 246 надо расшифровывать как 2,4 литра, 6 цилиндров, а например 348 — это 3,4 литра, 8 цилиндров. 812 — тоже понятно, да?
Любопытный факт из жизни Феррари — не автомобильной фирмы, а человека — в том, что будучи невероятно состоятельным, Энцо вёл весьма скромный образ жизни. Коммендаторе долгое время вообще ездил на автомобилях Peugeot: в гараже Энцо были как минимум три модели — седан 404, а также 504‑я в кузове седан и купе. Пускать пыль в глаза Феррари не любил, зато комфорт и надёжность за приемлемые деньги ставил очень высоко.