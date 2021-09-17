Неожиданные факты про марку Ferrari, которые вы наверняка не знали

Одни утверждают, что своим маскотом Баракка выбрал жеребца потому, что изначально служил в кавалерии. Но есть и более интригующая версия: изображение лошади Франческо позаим­ствовал у… сбитого им немецкого лётчика, на фюзеляже которого красовался герб родного Штутгарта!

Теперь быстренько вспоминаем эмблему Porsche и дружно хлопаем себя по лбу! Получается, фирменные знаки Ferrari и Porsche — это ближайшие родственники.