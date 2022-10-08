Факс-машина и видеомагнитофон: история суперкара Isuzu 4200R

Своим имиджем японская Isuzu занималась спорадически. На протяжении большей части истории компания из Йокогамы выпускала грузовики, автобусы и дизельные моторы. Однако фирму время от времени тянуло к прекрасному.

Сенсацией Женевского автосалона 1966 года стал элегантный двухдверный Isuzu 117 Sport с кузовом от ателье Ghia. А на рубеже 1970-х известный американский дизайнер Том Чарда — создатель Fiat 124 Spyder и DeTomaso Pantera, построил для Isuzu спорткар Bellett GT — один из красивейших автомобилей эпохи.