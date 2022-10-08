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Факс-машина и видеомагнитофон: история суперкара Isuzu 4200R
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Михаил Медведев

Есть вещи абсолютно несопоставимые. Например, бюджетный Rolls-Royce, внедорожный Bugatti или престижный Daewoo. Где-то рядом должен находиться и суперкар марки Isuzu. Хотя последнее сочетание стало реальностью! Сегодня рубрика «Старые, но не бесполезные» рассказывает про Isuzu 4200R — невероятно красивый, очень талантливый и почти неизвестный концепт-кар из 1980-х.

Isuzu 4200R, фото: autowp.ru

Суперкар построила фирма, прославившаяся грузовиками

Своим имиджем японская Isuzu занималась спорадически. На протяжении большей части истории компания из Йокогамы выпускала грузовики, автобусы и дизельные моторы. Однако фирму время от времени тянуло к прекрасному.

Сенсацией Женевского автосалона 1966 года стал элегантный двухдверный Isuzu 117 Sport с кузовом от ателье Ghia. А на рубеже 1970-х известный американский дизайнер Том Чарда — создатель Fiat 124 Spyder и DeTomaso Pantera, построил для Isuzu спорткар Bellett GT — один из красивейших автомобилей эпохи.

Но всё же Isuzu 4200R, дебютировавший на выставке в Токио осенью 1989 года, затмил вообще все предыдущие машины бренда. Это был первый и, увы, скорее всего последний суперкар в истории Isuzu.

Суперкар создавали совместно с компанией Lotus

Говоря по справедливости, 4200R нельзя приписать авторству лишь инженеров и дизайнеров Isuzu. Правильнее считать этот автомобиль совместным проектом со специалистами Lotus.

В 1980-х оба бренда попали в сферу интересов могущественного General Motors. Тогда концерн наперегонки с «Фордом» оптом закупал автомобильные фирмы по разным странам и континентам. При этом в Детройте особенно не задумывались, что делать со всеми этими приобретениями.

Фото: autowp.ru

Так что не совсем понятно, кто запустил проект разработки суперкара Isuzu. Была ли это инициатива Детройта или в Йокогаме сами решились на эксперимент — не так уж и важно. Главное, что в одном месте и в одно время желания пересеклись с возможностями. Бюджет на создание суперкара встретился с невероятно талантливой командой японских и британских разработчиков.

В работе над прототипом Isuzu принимали участие такие звезды как Широ Накамура, Джулиан Томпсон, Питер Хорбери, Саймон Кокс. Что не имя, то легенда. Такой дрим-тим не мог не выдать шедевр.

Спортивный Isuzu получился безупречным как снаружи, так и внутри

В техническом плане Isuzu 4200R ближе к гоночному, нежели к дорожному автомобилю. Среднемоторная компоновка с поперечно расположенной V-образной «восьмёркой» объёмом 4,2 литра и мощностью 350 л.с., предельно низкий силуэт в стиле спортпрототипов группы С…

Но какими словами передать невероятную пластику и грацию кузова?! Элегантные обводы крыльев, восходящая поясная линия, смещённый вперёд салон, длинная корма и отсутствующие центральные стойки превращали 4200R в настоящее пиршество. В каждой линии суперкара Isuzu сквозила уверенность и стать большой хищной кошки.

Не хуже было и внутри. Модное в конце 1980-х кнопочное многообразие интерьера приправлено ЖК-технологиями и невероятно эстетским отношением к деталям. Просто взгляните на рычаг коробки передач или затейливый четырёхспицевый руль, который достоин места в экспозиции музея современного искусства.

Фото: autowp.ru

Предельно впечатлял и уровень оснащения 4200R. В распоряжение водителя была предоставлена не только навигационная система (между прочим с отдельно стоящим монитором), но и столь неожиданные для спорткара вещи как видеомагнитофон и даже факс-машина! Фраза: «Я стартую!» в салоне суперкара Isuzu могла иметь по меньшей мере два значения.

Он быстро разгонялся, но далеко не уехал

Isuzu 4200R — это не просто яркое упражнение в дизайне, нафаршированное последними достижениями техники. Англо-японский суперкар весьма интересен и в концептуальном плане. Например, салон по меркам сегмента удалось сделать очень просторным. На редких суперкарах встретишь четырёхдверный формат, посадочную формулу «2+2» и нестыдный багажник.

При этом по характеристикам это был настоящий суперкар безо всяких скидок. По некоторым данным сотню с места 4200R набирал за 5,3 секунды, а потолок скорости лишь немного не дотягивал до 300 км/ч. Сохранять контроль над машиной водителю помогали активная подвеска, разработанная инженерами Lotus, и система постоянного полного привода.

Жаль только судьба яркой машины оказалась слишком предсказуемой. Взорвав танцпол на Токийском автошоу, Isuzu 4200R на этом и остановился. О запуске в серию не могло быть и речи. Одно дело обеспечить своему замшелому филиалу бюджет на разовую PR-акцию и совсем другое вкладываться в организацию серийного производства. Конечно, в General Motors сказали «нет».

Вторую жизнь 4200R получил в компьютерных играх

Но несмотря на это, облик суперкара Isuzu знаком сотням тысяч людей в мире. Не по старым автомобильным журналам, конечно, а по компьютерным играм!

Случилось так, что Кадзунори Ямаути, создатель серии симуляторов Gran Turismo, познакомился с Широ Накамурой — одним из разработчиков Isuzu 4200R, на автофестивале Pebble Beach Concours d'Elegance. Вскоре после этого самый невероятный автомобиль в истории Isuzu стал доступен для игроков Gran Turismo 5 и Gran Turismo 6.

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