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7 признаков скрученного пробега

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Сергей Гавриленко

Подержанный автомобиль с минимальным пробегом? Мечта о нём заставляет нас верить продавцам, рассказывающим о третьей машине в семье, редких поездках по выходным в супермаркет или исключительно летней эксплуатации. Мошенники плетут невероятные истории, попутно скручивая одометры машин и маскируя реальные пробеги. Но способы вывести их на чистую воду всё-таки есть.

1. Посмотрите на одометр

Некоторые продавцы используют совсем детскую уловку, надеясь на вашу невнимательность, и указывают в объявлении пробег на 10–20 тысяч километров меньше. Или, например, переводят одометр… в мили – лёгким движением руки пробег сокращается в 1,6 раза! Так что первым делом стоит просто посмотреть цифры на щитке приборов и сравнить их с теми, что указаны в объявлении.

126 тысяч километров... ой, миль, а это уже больше 200 тысяч километров. А в объявлении вообще 110 тысяч!

2. Изучите салон

Интерьер — это, пожалуй, самый точный и честный индикатор реального пробега. Если вы видите протёртый до блеска руль, потрёпанное водительское кресло или истёртые пороги в машине с пробегом в 70 тысяч километров, смело прибавляйте сверху ещё сто. Сто тысяч. Но и совсем свежие руль и кресло при таком пробеге должны вас насторожить: их иногда перешивают перед продажей, чтобы замаскировать скрученный пробег.

Mercedes E-Klasse 2014 года с пробегом за 300 тысяч
Блестящий руль со стёртой кожей в районе шва
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Mercedes E-Klasse 2014 года с пробегом за 300 тысяч

3. Приглядитесь к кузову

Тут всё почти так же, как и в салоне: у машины с относительно небольшим пробегом вряд ли будут мутные фары, сколы на краске и ржавчина на днище. Но это понимают и продавцы — поэтому часто маскируют подобные недостатки, а потом со спокойной совестью скручивают пробег.

Infiniti QX70 2014 года с пробегом 250 тысяч километров
Сколы на крыле
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Infiniti QX70 2014 года с пробегом 250 тысяч километров

4. Подключите диагностическую программу

Пробеги сейчас скручивают грамотно, не ограничиваясь одним только щитком приборов. Но электронных блоков, фиксирующих намотанные километры, в автомобиле становится всё больше, так что у мошенников случаются проколы и нестыковки — если показать машину специалисту, то можно попробовать поймать их за руку.

Range Rover 2013 года с заявленным пробегом 108 тысяч километров, однако в «мозгах» фигурирует цифра 304 093 километра

5. Попросите сервисную книжку

Если владелец автомобиля регулярно ездил на ТО, у него должна быть сервисная книжка, куда официальные дилеры записывают работы с машиной и пробег, на котором они производились. Впрочем, обман возможен и здесь: эти книжки подделывают или специально заезжают в сервис после того, как скрутили пробег, — только чтобы отметиться.

Пример сервисной книжки с отметками

6. Пробейте машину по базам и проверьте документы

Если машина, которую вы осматриваете, числится в Москве или Московской области, обязательно проверьте её через онлайн-сервис Автокод. Там вы найдёте отметки о ТО и пробеге, а также узнаете о коммерческих перевозках. Да, эта информация не всегда точна, но всё же. А если возможности проверить машину по базам нет, то внимательно изучите ПТС: смотрите на регионы пребывания, количество владельцев и наличие среди них юридических лиц — особенно тех, которые занимаются лизингом.

Коммерческие перевозки, юридические лица и сведения о пробеге

7. Проверьте историю машины на Авто.ру

Посмотрите, не продавался ли понравившийся автомобиль на Авто.ру раньше — возможно, ехать никуда уже не придётся. Что делают недобросовестные продавцы? Покупают дешёвый автомобиль с большим пробегом, скручивают его — и снова продают, но дороже. Вот только следы перепродаж в базе Авто.ру остаются. 

Только не попадитесь при этом ещё на одну уловку мошенников, которые часто указывают в объявлении VIN-номер другой машины той же модели. Обязательно сверьте его при осмотре!

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