7 признаков скрученного пробега

Подержанный автомобиль с минимальным пробегом? Мечта о нём заставляет нас верить продавцам, рассказывающим о третьей машине в семье, редких поездках по выходным в супермаркет или исключительно летней эксплуатации. Мошенники плетут невероятные истории, попутно скручивая одометры машин и маскируя реальные пробеги. Но способы вывести их на чистую воду всё-таки есть.

1. Посмотрите на одометр

Некоторые продавцы используют совсем детскую уловку, надеясь на вашу невнимательность, и указывают в объявлении пробег на 10–20 тысяч километров меньше. Или, например, переводят одометр… в мили – лёгким движением руки пробег сокращается в 1,6 раза! Так что первым делом стоит просто посмотреть цифры на щитке приборов и сравнить их с теми, что указаны в объявлении.