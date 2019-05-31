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Полиция арестовала водителя за подделку техосмотра. Он нарисовал его от руки

Новости

Николай Андреев

В округе Монтгомери американского штата Нью-Йорк полицейский остановил автомобиль для проверки документов и очень удивился, когда вместо настоящего документа водитель протянул ему техосмотр, нарисованный от руки. Об этом рассказала телекомпания Fox News.

  • 35-летний Мануэль Мунис решил не проводить осмотр своего автомобиля, а просто начертил карточку техосмотра самостоятельно. На красной бумажке он написал, что его машина легальна до января 2020 года и даже попытался изобразить штрих-код. 

  • Теперь Мануэлю Мунису предъявлено обвинение в подделке документов, а фотографию фальшивого техосмотра местный полицейский департамент опубликовал в Facebook.

По пятибалльной шкале: насколько этот техосмотр похож на настоящий?

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