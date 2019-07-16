В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini
Николай Андреев
Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini. Как сообщает местное издание nd+, хозяева сборочного цеха продавали контрафакт через социальные сети по предварительным заказам.
В ходе обысков на заводе полицейские обнаружили восемь почти готовых копий суперкaров, а также формы для литья и другие необходимые компоненты. В основе автомобилей лежали сваренные из стальных труб каркасы, а внешние панели делали из пластика.
Подделки продавались по цене 180–250 тысяч бразильских реалов (3–4,2 миллиона рублей). Из-за больших ввозных пошлин оригинальные Ferrari и Lamborghini стоят в Бразилии 1,5–3 миллиона реалов (25,2–50,4 миллиона рублей). Таким образом, заказчики платили за поддельные автомобили 8–12 процентов от стоимости настоящих суперкаров.
Нелегальное предприятие по выпуску копий суперкаров оказалось семейным бизнесом. Им владели отец и сын, чьи имена полиция не раскрывает. После задержания их отпустили под подписку о невыезде. Представители Ferrari и Lamborghini уже написали на держателей подпольного цеха заявление о копировании торговых знаков.