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В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini

Новости

Николай Андреев

Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производ­ству поддельных супер­каров Ferrari и Lamborghini. Как сообщает местное издание nd+, хозяева сбороч­ного цеха продавали контрафакт через социальные сети по предвари­тельным заказам.

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  • В ходе обысков на заводе полицей­ские обнаружили восемь почти готовых копий супер­кaров, а также формы для литья и другие необходимые компоненты. В основе автомо­билей лежали сварен­ные из стальных труб каркасы, а внешние панели делали из пластика.

  • Подделки продавались по цене 180–250 тысяч бразильских реалов (3–4,2 милли­она рублей). Из-за больших ввозных пошлин оригиналь­ные Ferrari и Lamborghini стоят в Бразилии 1,5–3 милли­она реалов (25,2–50,4 миллиона рублей). Таким образом, заказчики платили за поддель­ные автомобили 8–12 процентов от стоимо­сти настоящих суперкаров.

  • Нелегальное предприятие по выпуску копий супер­каров оказалось семейным бизнесом. Им владели отец и сын, чьи имена полиция не раскрывает. После задержа­ния их отпустили под подписку о невыезде. Представи­тели Ferrari и Lamborghini уже написали на держателей подполь­ного цеха заявление о копиро­вании торговых знаков.

Купили бы копию суперкара?

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